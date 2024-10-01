Cloudflare 產品組合

最後更新時間：2021 年 10 月 12 日

我們提供一套深度集成的產品，作為我們客戶的統一控制平面。客戶只需使用我們的一種產品即可快速輕鬆地加入 Cloudflare，並在日後通過單擊添加大多數產品來進行擴展。我們的集成產品套件包括：

為組織面向外部的基礎結構（如網站、應用和 API）提供安全、效能和可靠性的解決方案 服務組織內部資源（如內部網路和裝置）的解決方案 基於開發人員的解決方案 消費者產品

針對外向基礎結構的 Cloudflare 解決方案

Cloudflare 提供一系列產品，幫助確保面向外部而暴露於網際網路的的基礎結構（例如網站、應用程式和 API）免受攻擊、快速且可靠。

安全

我們提供基於雲的集成安全解決方案，旨在保護平台的任意組合，包括公共雲、私有雲、內部部署、SaaS 應用程式和物聯網裝置。

效能

我們的效能解決方案加速 Web 和行動效能，同時保持應用程式可用，從而提高轉化率、減少流失並改善訪問者體驗。

可靠性

我們的可靠性解決方案改善網際網路的整體運行體驗，並使我們的客戶能夠更高效地運營其數位化業務。

Cloudflare 內部基礎結構解決方案

Cloudflare 提供全面的、基於雲的網路即服務解決方案，旨在確保安全、快速、可靠，並定義企業網路的未來。雖然一些大公司已經建立了自己的專有網路來控制和保護在虛擬空間工作的員工，但這種模式有很大的局限性，對大多數公司而言價格過於高昂，也不能很好地適應行動設備使用和遠端工作的增加。通過利用公共網際網路，Cloudflare 將員工連接、分支機搆接入、應用程式安全和對 SaaS 的受控訪問整合到單一管理平台中。總體而言，Cloudflare 內部基礎結構解決方案有兩個組成部分：（1）入口，將使用者、設備或位置連接到 Cloudflare 網路；（2）篩檢程式，即保護、檢查資料或給資料賦予特權。

入口

這些產品將使用者、設備或位置連接到 Cloudflare 的邊緣。這實際上使 Cloudflare 成為企業網路上所有實體的一個安全廣域網路（WAN），無論其使用什麼装置或位於何處。

基於開發人員的解決方案

利用我們的無伺服器平台，開發人員能構建可擴展的無伺服器應用程式，無需在基礎結構或運營上花費時間和精力。因此開發人員能交付效能更高的應用程式，可在瞬間擴展到全球，同時提高其生產力。

消費者產品

我們的消費者產品使個人可以輕鬆獲得高性能和安全的網際網路體驗。採用我們的消費者產品使我們的企業產品更加強大，採用我們的業務產品改善我們的消費者產品。我們的消費者產品也成為增加品牌知名度的一個有效且差異化的行銷管道.

請點擊如下連接，導航到適合您的 Cloudflare 服務的產品。

產品列表

高級證書管理器

Advanced Certificate Manager 是一種靈活、可自訂的方式，用於在 Cloudflare 中簽發和管理憑證。客戶願意選擇 Advanced Certificate Manager，因為它比 Universal SSL 可自訂程度更高，但仍然具有 SSL 憑證簽發和續訂的便利性。

進階 DDoS

Cloudflare DDoS 防護功能可以保護網站、應用程式及整個網路，同時確保合法流量的效能不受影響。

Always Online™

提供快取網站的有限副本，以便在客戶原始伺服器當機時，為客戶的訪客保持線上狀態。

分析

提供在 Cloudflare 邊緣所收集資料的摘要。這些資訊可用來識別網路安全威脅、尋找提升效能的機會，並對您帳戶中所有關於我司產品和網站的問題進行疑難排解。Cloudflare 的分析產品匯總了 Cloudflare 為您收集的資料，包括防火牆偵測到的攻擊和緩解活動、負載平衡器控制決策、威脅和事件資料等大量相關資訊。

Anycast 網路

基於要求的鄰近��性和其他因素，在我們網路中以全域和自動方式，對網際網路規模的流量進行負載平衡，以增強效能和可靠性。

API

允許客戶透過 API 查看和管理所有 Cloudflare 服務。

應用市場

提供一套開放式工具，只需點按幾下就能立即安裝。我們透過 Cloudflare Apps with Workers 進一步擴展了我們的服務，允許開發人員封裝 Cloudflare Workers，為我們客戶提供採用全新 Cloudflare Workers 功能的體驗。

稽核記錄

允許客戶在 Cloudflare 產品間稽核對其 Cloudflare 帳戶所做的變更。

Argo Smart Routing

Argo Smart Routing 使用我們的網路，在網際網路上智慧路由終端使用者通過壅塞程度較輕、更可靠的路徑，從而提高網際網路效能。

Argo for Spectrum

Cloudflare Spectrum 與 Argo Smart Routing 整合，以比「盡最大努力」的網際網路更快的速度傳送 TCP 流量。Cloudflare 的網路從大約 2,500 萬項網際網路內容的流量中學習，支援基於機器學習 (ML) 的智慧路由，即時繞過網路壅塞。

API Shield™

API Shield 是一個安全工具，用於保護 API 流量免受旨在執行未經授權動作或外洩資料的攻擊。

At Cost Registrar

Cloudflare Registrar 以透明、無加成定價安全地註冊和管理您的網域名稱，從而消除了意外續訂費用和隱藏的附加費用。

機器人管理

以智慧方式阻止機器人流量；與 Cloudflare 的 WAF、分析、記錄等緊密整合。

瀏覽器洞察與源監控

透過將 JavaScript 指標插入 HTML 網頁，並使用大多數瀏覽器中可用的效能 API 來收集計時資料，從終端使用者的角度衡量網站的效能。

瀏覽器隔離（高級）

在遠離您的網路和端點的雲端執行，大幅減少攻擊面並阻擋未知的惡意程式碼，同時維護本機瀏覽器的使用體驗

自帶 IP（BYOIP）

透過攜帶自有 IP (BYOIP)，Cloudflare 會在我們所有地點宣告您的 IP。將您的 IP 用於 Magic Transit、Spectrum 或 CDN 服務。BYOIP 與 Magic Transit、Spectrum 和 CDN 等服務相容。

內容傳遞網路 (CDN)

Cloudflare 的 CDN 是一個分散式伺服器網路，可為網站提供多種優勢。透過快取網站內容，Cloudflare 有助於提高頁面載入速度、降低頻寬用量，並減少伺服器的 CPU 用量。

證書透明度監控

啟用憑證透明度 (CT) 監控後，只要系統在 CT 日誌中識別您的網域，Cloudflare 就會向您寄送電子郵件。一般而言，這些憑證是合法的，無需採取進一步動作。我們向您寄送電子郵件是為了讓您自行再次確認。

中國網路

在中國大陸營運之 Cloudflare 效能和安全服務的集合。

Cloudflare Access

基於身�分識別、裝置、位置和網路環境的 Zero Trust 應用程式存取。

Cloudflare Gateway™

篩選所有流向裝置的流量，以防止惡意流量到達終端使用者裝置。

Cloudflare Gateway™（僅 DNS）

篩選流向裝置的 DNS 流量，以防止惡意流量到達終端使用者裝置。

Cloudflare Images

Cloudflare Images 讓您可在短短幾分鐘內就建立起影像管道。構建可擴展的影像管道，以快速、安全的方式對影像進行儲存、調整大小、最佳化和傳遞。

Cloudflare 記錄

企業方案客戶可以存取 Cloudflare 活動和事件的詳細記錄，並將該資訊與其他來源（例如您的應用程式伺服器）的記錄相結合。如果您希望有彈性地自訂查看記錄資料的位置和方式，包括將記錄匯入 SIEM 和其他第三方分析提供者，請使用「記錄」。

Cloudflare 網路互連

內部部署網路和 Cloudflare 之間的直接網際網路連線功能，無論它們位於何處。連線方式為專用網路互連 (PNI) 或網際網路交換 (IX)。

Cloudflare Pages®

Cloudflare Pages 讓前端開發人員能快速輕鬆地構建、協作和部署網站。

Cloudflare Registrar

提供網域名稱的安全註冊和管理。

Cloudflare 的安全運營中心(SOC) 即服務

Cloudflare 安全營運中心 (SOC) 即服務旨在滿足各種規模和複雜層級的企業在第 3 層、第 4 層和第 7 層的安全監控、威脅偵測和事件回應需求。SOC 結合了我們屢獲殊榮的一流安全產品、下一代偵測和警示平台以及我們網路安全工程師全天候協助等多項優勢。

Cloudflare Spectrum

DDoS 防護、防火牆功能和效能優勢，適用於任何以 TCP 或 UDP 為基礎的應用程式（例如遊戲、FTP、電子郵件等等）。

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream 提供開箱即用的影片基礎架構，可處理儲存、編碼和傳遞。使用 Stream API，客戶能將工程工作量降至最低，以經濟實惠的方式構建影片功能。

自訂 SSL

Cloudflare 自動佈建由多個客戶網域共用的 SSL 憑證。商業方案和企業方案客戶可以選擇上傳將提供給終端使用者的自訂專用 SSL 憑證。這允許使用擴展驗證 (EV) 和��組織驗證 (OV) 憑證。

Cloudflare WAF

Cloudflare WAF 可在不改變現有基礎架構的情況下，保護客戶的網際網路內容免受常見的漏洞入侵，如 SQL 資料隱碼攻擊、Cross-site scripting 和跨網站偽造請求。

Data Localization Suite

Data Localization Suite 是一組產品，可幫助客戶享受全球網路安全優勢的同時，維持對流量的本地控制。該套件包括如下適用於訂閱者企業方案區域的產品：Regional Services、Geo Key Manager、無金鑰 SSL 服務。



專用 SSL

已遷移到高級憑證管理（ACM）

DNS 防火牆

DNS 防火牆是一個 DNS 代理，可為維護自有 DNS 基礎架構的 DNS 提供者、註冊商和企業提高效能、安全性和全球分佈。

Enterprise DNS Only

Cloudflare DNS 是一項企業級權威 DNS 服務，可透過內建的 DDoS 緩解和 DNSSEC 提供最快速的回應時間、非並行的備援機制及進階安全性。

Enterprise - 主 DNS

Cloudflare 提供託管 DNS 服務，可以在隱藏的主要設定中配置，或是作為次要 DNS 服務進行配置。在隱藏的主要設定中，使用者會建置一個未列出的主要伺服器，以儲存所有區域檔案和變更。然後，啟用一或多個次要伺服器來接收和解析查詢。雖然，次要伺服器基本上實現了主要伺服器的功能。但隱藏的設定可允許使用者隱藏他們的來源 IP，並保護其免受攻擊。

錯誤頁面

允許客戶自訂發生錯誤時 Cloudflare 提供給終端用戶端的錯誤頁面。

健康情況檢查

一種監控系統，會隨時針對來源伺服器和系統的健康情況和可用性提供更新。

影像大小調整

從單一來源主影像為各種裝置類型和連線重新調整影像大小。可以透過尺寸、壓縮比率和格式來操作影像（在受支援的情況下可進行 WebP 轉換）。這是儀表板上「速度」->「最佳化」下的一個功能。

Intel

Cloudflare 威脅研究團隊獨家開發的卓絕威脅情報系統，旨在保護您的網路免受安全威脅，助您的網路安全團隊一臂之力，快速偵測和應對安全威脅。

無金鑰 SSL

Cloudflare 的無金鑰 SSL，可讓具有安全意識的客戶從 Cloudflare 中受益，而不會暴露其 TLS 私密金鑰。

負載平衡

讓流量遠離不健康的來源伺服器，並動態分配至可用性最高和回應最快的伺服器集區，從而提高應用程式效能與可用性。

Magic Firewall®

基於雲端的防火牆，使管理員能為進出網路的所有流量設定原則。

Magic Transit®

將我們網路的優勢擴展至客戶的內部部署和資料中心網路。Magic Transit 部署於企業網路的前端，在 IP 層保護其免受 DDoS 攻擊，並支援佈建全套虛擬網路功能，包括 IP 封包篩選和防火牆、負載平衡和流量管理工具。

Magic WAN®



將我們網路的優勢擴展至客戶的私人網路。Magic WAN 支援 IP 級連線以及全套虛擬網路功能，包括 IP 封包篩選和防火牆、負載平衡和流量管理工具。

Page Rule

有條件地變更區域設定，例如，安全層級或 Rocket Loader 設定。以及如何為通過該區域的流量設定快取。

Page Shield

Page Shield 幫助您偵測在終端使用者瀏覽器內發生的攻擊。

Premium Success

Premium Success 幫助客戶最大限度提升對 Cloudflare 的採用和投資。本方案包含 Standard Success Offering 的一切權益，以及帳戶專屬成功團隊，全程每個步驟為您提供高度自訂的調整與策略協助，非常適用於要求一對一指導、具有複雜技術環境並需要快速回應的增強支援服務的大型和快速成長企業。

Rate Limiting

能夠限制請求的速率，並獲得對網站、應用程式或 API 端點之特定 URL 的寶貴深入解析。

次要 DNS

次要 DNS 可用於企業方案中的網域。次要 DNS 允許 Cloudflare 充當另一個組織的主要 DNS 的次要 DNS 提供者。透過次要 DNS，可在 Cloudflare 之外的系統中編輯 DNS 項目，並將變更傳輸到 Cloudflare 的基礎架構。

安全 Registrar

適用於 Cloudflare Registrar 的自訂網域保護在企業方案中提供，對於 Registrar 帳戶的任何變更採用專用的頻外驗證，以保護您的組織免受網域劫持。Cloudflare 是 ICANN 認可的註冊機構，為高知名度的網域名稱提供安全網域名稱註冊。

SSL for SaaS

向 SaaS 公司的客戶提供 Cloudflare SSL 管理的優勢。讓 SaaS 客戶能使用其自訂虛名網域，同時維持品牌客戶體驗、提高 SEO 排名以及專用憑證的所有好處。



SSL for SaaS Advanced

SSL for SaaS Advanced 要求客戶訂購 SSL for SaaS。該服務提供更多更能，例如 Custom Metadata 和 Apex Proxying。

Standard Success Offering

Standard Success Offering 提供引導式 Customer Success 部署協助、Customer Success 指導，以及持續的線上支援與培訓，幫助您快速入門。無論您的業務規模大小如何，您都能獲得全天候電子郵件和緊急電話支援、按需技術資源指南、最佳做法產品實施多媒體，以及進階報告功能。

靜態 IP

Cloudflare 為您的網域設定固定 IP 位址的位置。

Teams for Enterprise

Teams for Enterprise 最適合希望進行由最大程度支援、可見性、連線功能和互通性等支援之安全轉型的組織。該方案包括網路安全控制，旨在利用 Cloudflare 全球邊緣網路的強大功能，透過 Zero Trust 瀏覽和應用程式存取，保護使用者、裝置和網路。核心功能包括：Zero Trust 網路存取、對 IP/主機的私有路由、網路防火牆即服務、雲端存取安全性代理程式、安全 Web 閘道、HTTP/S 檢查和篩選、DNS 解析和篩選。

Waiting Room

利用 Cloudflare Waiting Room，組織可以將過多的使用者路由到自訂品牌的等待室，從而維護客戶體驗並確保來源伺服器不會因請求過多而捉襟見肘。

Workers Bundled

Workers Bundled 原名「Workers」，讓開發人員透過輕量型執行環境來增強現有應用程式或建立全新的應用程式，而無需設定或維護基礎架構。

Workers KV

Workers KV 是全球性的低延遲索引鍵值資料儲存區。它支援低延遲的高讀取量。因此，可以建置高度動態的 API 和網站，回應速度與快取的靜態檔案一樣快。

Workers Unbound

Workers Unbound 是一個用於計算密集型工作負載的無伺服器平台，可支援長達 30 秒的 CPU 時間 (GA) 和 15 分鐘的 cron 觸發程序（測試版）。