網路安全與效能的領導者 Enterprise 方案提供最先進的工具、全天候的電子郵件/工單與電話支援及 100% 正常運作時間。

2023 年「Forrester Wave™：企業電子郵件安全性 1 」將 Cloudflare 評為「領導者」

」將 Cloudflare 評為「領導者」 「2023 年 IDC MarketScape：Zero Trust 網路存取 2 」將 Cloudflare 評為「領導者」

」將 Cloudflare 評為「領導者」 「2022 年 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆」將 Cloudflare 評為「領導者」 3