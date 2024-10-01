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  • 2023 年「Forrester Wave™：企業電子郵件安全性1」將 Cloudflare 評為「領導者」
  • 「2023 年 IDC MarketScape：Zero Trust 網路存取2」將 Cloudflare 評為「領導者」
  • 「2022 年 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆」將 Cloudflare 評為「領導者」 3

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  1. 2023 年 Forrester Wave™：企業電子郵件安全性 - 閱讀報告
  2. 2023 年 IDC MarketScape Zero Trust 網路存取 - 閱讀報告
  3. 2022 年 Forrester Wave™ Web 應用程式防火牆 - 閱讀報告

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