Лидер в сфере безопасности и производительности
Планы категории Enterprise включают в себя наши самые передовые инструменты, круглосуточную поддержку по телефону, электронной почте и онлайн, а также гарантию 100%-ной доступности.
- Cloudflare названа лидером в отчете Forrester Wave™ 2023 года по средствам безопасности корпоративной электронной почты.1
- Cloudflare названа лидером в отчете IDC MarketScape 2023 года по средствам сетевого доступа с нулевым доверием (Zero Trust).2
- 2022 Forrester Wave™: Cloudflare названа лидером в области межсетевых экранов веб-приложений
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