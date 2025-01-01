Лидер в сфере безопасности и производительности

Планы категории Enterprise включают в себя наши самые передовые инструменты, круглосуточную поддержку по телефону, электронной почте и онлайн, а также гарантию 100%-ной доступности.
  • Cloudflare названа лидером в отчете Forrester Wave™ 2023 года по средствам безопасности корпоративной электронной почты.1
  • Cloudflare названа лидером в отчете IDC MarketScape 2023 года по средствам сетевого доступа с нулевым доверием (Zero Trust).2
  • 2022 Forrester Wave™: Cloudflare названа лидером в области межсетевых экранов веб-приложений 3

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Аналитические отчеты и источники:

  1. Forrester Wave™: безопасность корпоративной электронной почты, 2023 г. — Читать отчет
  2. IDC MarketScape: сетевой доступ с нулевым доверием (Zero Trust), 2023 г. — Читать отчет
  3. Forrester Wave™: межсетевые экраны веб-приложений, 2023 г. – Читать отчет

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