Лидер в сфере безопасности и производительности Планы категории Enterprise включают в себя наши самые передовые инструменты, круглосуточную поддержку по телефону, электронной почте и онлайн, а также гарантию 100%-ной доступности.

Cloudflare названа лидером в отчете Forrester Wave™ 2023 года по средствам безопасности корпоративной электронной почты. 1

Cloudflare названа лидером в отчете IDC MarketScape 2023 года по средствам сетевого доступа с нулевым доверием (Zero Trust). 2

2022 Forrester Wave™: Cloudflare названа лидером в области межсетевых экранов веб-приложений 3