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  • 2023 年 Forrester Wave™：企业电子邮件安全报告1 将 Cloudflare 评为“领导者”
  • 2023 年 IDC MarketScape：Zero Trust 网络访问报告2 将 Cloudflare 评为“领导者”
  • 2022 年 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告将 Cloudflare 评为“领导者” 3

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分析报告与来源：

  1. 2023 年 The Forrester Wave™：企业电子邮件安全 - 阅读报告
  2. 2023 年 IDC MarketScape Zero Trust 网络访问 - 阅读报告
  3. 2022 年 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙- 阅读报告

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