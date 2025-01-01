強制執行最低權限存取、清理使用者輸入以及限制資料庫程序有助於防止 SQL 資料隱碼攻擊和後續的資料外洩。
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結構化查詢語言插入 (SQLi) 是一種程式碼插入攻擊，允許攻擊者擷取、操縱或破壞 SQL 資料庫中的敏感資訊。這些攻擊透過將專門的命令插入 SQL 查詢欄位來實現；執行時，這些命令可能使攻擊者能夠假冒合法使用者的身分、檢視或擷取受保護的資料，甚至獲得伺服器的 root 存取權限。
通常，攻擊者會透過利用應用程式設計介面 (API) 中的漏洞來執行 SQLi，這些漏洞無法正確區分合法程式碼和不受信任的程式碼。如果無法偵測更改的命令或查詢，這些 API 可用於執行惡意要求，例如繞過 Web 應用程式防火牆 (WAF) 或驗證措施。
通常，SQLi 使用以下三種方法之一執行：
要查看良性和惡意 SQL 查詢的真實範例，請閱讀什麼是 SQL 資料隱碼攻擊？
雖然 SQL 資料隱碼攻擊是最普遍的 API 威脅之一，但透過正確的預防策略可以有效避免。防止 SQL 資料隱碼攻擊的有用方法包括限制資料庫程序、清理資料庫輸入以及強制執行最低權限存取。
SQL 資料隱碼攻擊很大程度取決於攻擊者操縱資料輸入和資料庫功能的能力。透過限制這些輸入並限制可以執行的資料庫程序的類型，組織可以最大限度地降低未經授權或惡意查詢的風險。這樣做的方法包括：
應定期監視、驗證和清理使用者對任何 SQL 資料庫的輸入，以消除惡意程式碼。輸入驗證確保根據預定標準對資料進行適當檢查和格式化，而輸入清理則透過移除無效或不安全的字元並根據需要重新設定格式來修改（或「清理」）輸入。確保輸入驗證的方法包括：
最低權限存取原則是僅向使用者提供其角色所需的受保護資源的存取權限。例如，這可能意味著限制被授予資料庫管理員層級權限的使用者數量，甚至為使用者提供稍後可以撤銷的臨時管理員層級存取權限。
在基於角色的層級上限制使用者存取也有助於最大限度地減少入侵事件的影響，因為使用被盜憑證入侵資料庫的攻擊者檢視、修改、竊取或銷毀受保護資料的能力也會受到類似的限制。出於同樣的原因，組織應該限制跨多個網站和應用程式對資料庫的共用存取。
Cloudflare 透過強大的應用程式和 API 安全產品組合幫助組織提高抵禦 SQLi 攻擊的能力：