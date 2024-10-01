我們的權威 DNS 是世界上速度最快的，可以達到 11 毫秒的平均 DNS 查詢速度，並確保網站載入達到盡可能快的速度。
我們的全球網路可提供最佳備援，在超過 330 座城市的每一個資料中心都可使用 DNS 解析。
Cloudflare 提供內建 DDoS 保護和一鍵式 DNSSEC，以確保您的應用程式始終獲得保護，以免受到 DNS 攻擊。
無論您在何處託管網際網路內容，您的所有網域都可以透過我們方便使用的介面或 API 進行管理。
Cloudflare 全球網路與超過 12,500 個網路互連，確保位於世界各地的使用者都可以快速載�入您的網站和應用程式。
此外，Cloudflare DNS 還隨附內建的安全性，來緩解可能會增加回應時間的 DDoS 攻擊並使用 DNSSEC 驗證 DNS 回應，以確保不會將使用者錯誤導向至惡意網站。
Cloudflare 在 2023 年 GigaOm Radar 的 DNS 安全性報告中獲評為「領導者」和「快速行動者」。
「Cloudflare 的網路和基礎架構大到令人難以置信，能夠阻止針對 DNS 系統的超大規模攻擊。我們只會收到乾淨的請求，從不需要處理 DNS 基礎架構上的惡意流量或攻擊。」
——Digital Ocean 工程師
依賴我們的網路阻止 DNS 上的攻擊，該網路的處理能力比史上最大規模的攻擊還要大 23x。
輕鬆設定電子郵件安全 DNS 記錄，以阻止網路釣魚者從您的網域傳送電子郵件。
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