Cloudflare DNS

回應時間最快的企業級權威 DNS

Cloudflare DNS 可提供安全和具有復原能力的 DNS 服務，它具有最快速的回應時間（平均 11 毫秒）、無與倫比的備援（位置分佈於超過 330 座城市）以及進階安全性。

CLOUDFLARE DNS 的優勢
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領先業界的效能

我們的權威 DNS 是世界上速度最快的，可以達到 11 毫秒的平均 DNS 查詢速度，並確保網站載入達到盡可能快的速度。

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無與倫比的可靠性

我們的全球網路可提供最佳備援，在超過 330 座城市的每一個資料中心都可使用 DNS 解析。

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阻止基於 DNS 的攻擊

Cloudflare 提供內建 DDoS 保護和一鍵式 DNSSEC，以確保您的應用程式始終獲得保護，以免受到 DNS 攻擊。

輕鬆管理 DNS

無論您在何處託管網際網路內容，您的所有網域都可以透過我們方便使用的介面或 API 進行管理。

工作原理

我們的全球網路可確保 DNS 快速解析

Cloudflare 全球網路與超過 12,500 個網路互連，確保位於世界各地的使用者都可以快速載入您的網站和應用程式。

此外，Cloudflare DNS 還隨附內建的安全性，來緩解可能會增加回應時間的 DDoS 攻擊並使用 DNSSEC 驗證 DNS 回應，以確保不會將使用者錯誤導向至惡意網站。

瞭解 Cloudflare DNS 如何防範網路攻擊

取得白皮書
分析師認可

Cloudflare 在 2023 年 GigaOm Radar 的 DNS 安全性中獲評為「領導者」和「快速行動者」

Cloudflare 在 2023 年 GigaOm Radar 的 DNS 安全性報告中獲評為「領導者」和「快速行動者」。

取得報告

客戶評價

「Cloudflare 的網路和基礎架構大到令人難以置信，能夠阻止針對 DNS 系統的超大規模攻擊。我們只會收到乾淨的請求，從不需要處理 DNS 基礎架構上的惡意流量或攻擊。」

——Digital Ocean 工程師

DNS 主要使用案例

Cloudflare DNS 透過簡單易用的進階選項來管理和保護您的網域，從而確保 DNS 安全可靠

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無限和非計量 DDoS 緩解

依賴我們的網路阻止 DNS 上的攻擊，該網路的處理能力比史上最大規模的攻擊還要大 23x。

防止電子郵件網路釣魚

輕鬆設定電子郵件安全 DNS 記錄，以阻止網路釣魚者從您的網域傳送電子郵件。

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
進階 DNS 分析

從 Cloudflare 儀表板取得有關 DNS 流量健康情況的深入即時分析。

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