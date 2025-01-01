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Cloudflare Impact

我們的使命是協助建造更完善的網際網路。我們深信，更完善的網際網路不僅可以成為善的力量，也可以成為全球永續理念的領頭羊。

下載我們的《2024 年影響力報告》：

影響力聚焦

保護學校免受線上攻擊

在白宮舉行的「安全返校：K-12 網路安全高峰會」上，Cloudflare 宣佈推出 Cybersafe Schools 專案，為 30 個州的 131 個學區提供 Zero Trust 安全解決方案，幫助最大限度減少暴露於有害線上內容和常見威脅（例如，網路釣魚和憑證收集）的風險。

我們免費提供以上產品且不限時。

資格要求

  • K-12 公立學區
  • 位於美國
  • 每個學區不超過 2,500 名學生

透過遷移至雲端減少排放

作為「聯合國全球盟約」(UN Global Compact) 的成員，Cloudflare 致力於開發對環境友好的技術。

2023 年，我們發佈了由 Analysys Mason 執行的獨立研究，該研究表明，將企業網路服務從內部部署裝置切換到 Cloudflare 基於雲端的服務，可以將大型企業的相關碳排放最多減少 78%，而小型企業最多可減少 96%。

獲取報告

更完善的網際網路建立在對人權的尊重上。

Cloudflare 致力於遵守《聯合國工商業與人權指導原則》下的人權

  • 請閱讀我們的完整人權政策。

作為全球網路倡議 (GNI) 的成員，Cloudflare 致力於幫助保護和推進網上的言論自由和隱私權。

更完善的網際網路是由多元和兼容並蓄的團隊所建立。

Cloudflare 正在打造一種欣欣向榮、同心合力的文化，我們尊重彼此的工作，傾聽新想法，並鼓勵彼此成長。

Cloudflare 躋身 2024 年《新聞周刊》和 BPI 評選的最受喜愛的工作場所之列

瞭解更多

聯合國全球契約組織

Cloudflare 是聯合國全球契約組織的簽約方。我們承諾遵守聯合國全球契約十項原則，並致力於幫助構建更好的網際網路，以支援全球永續發展目標

永續發展目標 - 17 圖示

“Cloudflare Impact 的創立基於這樣一種信念：網際網路可以成為促進全球可持續發展的一股積極力量。我們的使命是幫助建設一個更好的網際網路，並致力於利用我們的環境、社會和治理（ESG）倡議來將其付諸實現。”

Matthew Prince 聯合創始人兼首席執行官，Cloudflare
Michelle Zatlyn 總裁兼首席運營官，Cloudflare

開始使用

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