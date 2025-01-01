Cloudflare Impact

我們的使命是協助建造更完善的網際網路。我們深信，更完善的網際網路不僅可以成為善的力量，也可以成為全球永續理念的領頭羊。
下載我們的《2024 年影響力報告》：
在白宮舉行的「安全返校：K-12 網路安全高峰會」上，Cloudflare 宣佈推出 Cybersafe Schools 專案，為 30 個州的 131 個學區提供 Zero Trust 安全解決方案，幫助最大限度減少暴露於有害線上內容和常見威脅（例如，網路釣魚和憑證收集）的風險。
我們免費提供以上產品且不限時。
資格要求
作為「聯合國全球盟約」(UN Global Compact) 的成員，Cloudflare 致力於開發對環境友��好的技術。
2023 年，我們發佈了由 Analysys Mason 執行的獨立研究，該研究表明，將企業網路服務從內部部署裝置切換到 Cloudflare 基於雲端的服務，可以將大型企業的相關碳排放最多減少 78%，而小型企業最多可減少 96%。
Cloudflare 致力於遵守《聯合國工商業與人權指導原則》下的人權。
作為全球網路倡議 (GNI) 的成員，Cloudflare 致力於幫助保護和推進網上的言論自由和隱私權。
Cloudflare 正在打造一種欣欣向榮、同心合力的文化，我們尊重彼此的工作，傾聽新想法，並鼓勵彼此成長。
Matthew Prince 聯合創始人兼首席執行官，Cloudflare
Michelle Zatlyn 總裁兼首席運營官，Cloudflare