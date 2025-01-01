註冊

Cloudflare 與 GDPR 準則

Cdn support byoip spot illustration

Cloudflare 是一間隱私至上的公司。因此，「一般資料保護規定 (GDPR)」代表了我們已經在採取的諸多措施。我們不會出售我們處理的個人資料，也不會將其用於提供服務之外的任何用途。此外，我們還允許人們存取、更正及刪除其個人資訊，並讓我們的客戶控制透過我們的網路傳遞的資訊。

若要瞭解更多，請瀏覽下方的 GDPR 常見問題集，或查看 Cloudflare 的整體隱私權政策。

Cdn support byoip spot illustration

常見問題（最後更新日期：2023 年 10 月 13 日）

GDPR 資源

白皮書

Cloudflare 關於資料隱私權和執法機關要求的原則

本白皮書概述有關政策和程序：指導我們如何管理系統上的客戶和最終使用者資料——以及如何處理政府和其他針對資料的法律請求。

下載 PDF
解決方案和產品指南

Cloudflare 如何幫助在歐洲履行資料保護和當地語系化的義務

[僅提供英文版] Cloudflare 的網路及產品旨在為歐洲最注重隱私保護和規範的產業提供支援。本文說明我們如何藉由側重隱私權的原則、認證和產品功能來實現這一目標。

下載 PDF
連結

Cloudflare轉承包方

定期更新的 Cloudflare 子處理者描述和位置

瞭解更多
連結

Cloudflare 資料處理附錄

下載 PDF
連結

Cloudflare 客戶資料處理附錄：標準合同條款

瞭解更多

保護和加速您的網站、App 和團隊。

註冊

開始使用

資源

解決方案

社群

支援

公司

© 2025 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標