Cloudflare 與 GDPR 準則

因為我們認為贏得並維護客戶信任至關重要，Cloudflare 早在「Schrems II」案（編號 C-311/18 資料保護官訴 Facebook Ireland 與 Maximillian Schrems 案件）之前就已經部署了資料保護措施，包括 EDPB 在其 Schrems II 後指引（針對傳輸工具補充措施的 01/2020 號建議案，以確保遵循 2021 ��年 6 月 18 日通過之歐盟個人資料保護等級）中所建議之許多額外保障措施。

Cloudflare 對於前述的個人資料處理事宜，承諾會抱持公開透明及究責的態度，而且我們的 DPA 會讓上述許多承諾內容具有契約拘束力。2014 年，我們針對 2013 年收到的法律程序發表了我們的第一份透明度報告，並且許下了承諾，除了緊急情況以外，在向任何政府實體提供任何客戶資料前，我們將首先需要進行法律程序，並且每當有法律程序索取客戶的客戶或帳單資訊時，我們會在披露這些資訊前通知我們的客戶，除非受到法律禁止。我們公開表示，我們從未將加密金鑰交給任何政府機構，未曾向任何政府機構提供透過我們網路傳輸的內容，而且也沒有在我們網路上部署執法設備。我們還承諾，如果我們被要求做任何這些事情，我們將「用盡一切法律救濟來保護我們的客戶，以對抗我們認為非法或違憲的要求」。從 Cloudflare 發展歷史的早期開始，我們每年重申這些承諾兩次，甚至在我們的透明度報告中予以詳細闡述。

我們還展示了對公開透明的信念，而且也承諾在必要時透過提起訴訟來保護客戶。2013 年，在電子前沿基金會 (Electronic Frontier Foundation) 的幫助下，我們為保護客戶權利在法律上挑戰了當局發佈的美國國家安全信函 (NSL)（因為其中含有允許政府限制我們向受影響客戶披露 NSL 相關資訊的規定）。Cloudflare 未曾出於回應這一請求而提供任何客戶資訊，但保密規定一直保持效力，直至法院於 2016 年解除相關限制為止。

我們認為政府索取個人資料的請求，如與個人居住國的隱私權法律相互��衝突者，應該在法律上受到異議，而這就是我們經常表明的立場。（例如，請參閱我們的 透明度報告 及白皮書、 Cloudflare 的資料隱私權與執法機關要求相關政策 ，其中針對政府索取資料請求相關部分。）EDPB 承認，在進行此項評估時，GDPR 可能會造成該等法律衝突情事。我們遵守 GDPR 的承諾意味著，Cloudflare 在回應美國政府的資料請求時，會在提供被列為受 GDPR 規範的資料前，先尋求法律救濟方式。在符合現有美國判例法與法定框架的情況下，Cloudflare 可能會基於該法律衝突情事，訴請美國法院駁回美國主管機關所提出的索取個人資料請求。

我們為客戶提供的標準資料處理增補合約 (DPA) 已納入前述補充措施與保障措施作為契約承諾。您可以在我們的 DPA 的第 7 節中查閱該等契約承諾。最後但同樣重要的是，我們已落實了穩健的安全措施與加密通訊協定，您可以在我們的 DPA 附錄 2 中查看。

除了依據 EO14086 提供的其他保障措施以外，我們將繼續實施這些補充措施和保障措施。

我們將一如既往地繼續監控這一領域的持續發展，並會確保我們持續遵循歐盟 GDPR 第 44 條與第 46 條規定。在這期間，我們會繼續遵守我們依既有 DPA 所為之承諾，我們依據當前 SCC 所為之承諾，以及我們依據資料隱私權架構認證所為之承諾。

