Wir sind uns bewusst, dass einige unserer Kunden es vorziehen würden, dass personenbezogene Daten, die der DSGVO (oder ihren britischen oder schweizerischen Pendants) unterliegen, in der EU verbleiben und nicht zur Verarbeitung in die USA übermittelt werden. Hierfür haben wir die Cloudflare Data Localization Suite eingeführt, mit der Unternehmen von den Performance- und Sicherheitsvorteilen des globalen Netzwerks von Cloudflare profitieren und zugleich durch die Festlegung von Regeln und Steuerungsmechanismen an der Edge mühelos bestimmen können, wo ihre Daten gespeichert und geschützt werden.

Die Data Localization Suite bündelt einige bestehende Angebote mit mehreren neuen Features:

a) Regionale Dienste. Cloudflare unterhält Rechenzentren in mehr als 300 Städten in über 100 Ländern. Zusammen mit unserer Geo Key Manager-Lösung ermöglichen Regionale Dienste den Kunden, die Standorte der Rechenzentren auszuwählen, an denen TLS-Schlüssel gespeichert werden und die TLS-Terminierung stattfindet. Bei der weltweiten Aufnahme des Traffics wird L3/L4 DDoS-Abwehr angewandt. Demgegenüber kommen andere Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeitsfunktionen (etwa WAF oder CDN) nur in ausgewiesenen Cloudflare-Rechenzentren zum Einsatz.

b) Metadata Boundary. Customer Metadata Boundary stellt sicher, dass die Metadaten des Endnutzer-Traffics, die einen Kunden identifizieren können, in der Europäischen Union bleiben. Dazu gehören alle Protokolle und Analytics, die ein Kunde sehen kann. Dies geschieht dadurch, dass alle Metadaten, mit denen ein Kunde identifiziert werden kann, durch einen einzigen Dienst an unsere Edge fließen, bevor sie an eines unserer zentralen Rechenzentren weitergeleitet werden. Bei aktivierter Metadata Boundary stellt unsere Edge sicher, dass keine Protokollnachricht, anhand derer der betreffende Kunde identifiziert werden könnte (die also die Konto-ID dieses Kunden enthält), an ein Ziel außerhalb der EU gesendet wird. Sie wird nur an eines unserer zentralen Rechenzentren in der EU gesendet.

c) Keyless SSL. Mit Keyless SSL können Kunden ihre eigenen privaten SSL-Schlüssel für die Nutzung bei Cloudflare speichern und verwalten. Für ihren Schlüsselspeicher steht ihnen eine Vielzahl von Systemen zur Auswahl, darunter Hardware-Sicherheitsmodule („HSMs“) sowie virtuelle Server und Hardware, auf denen Unix/Linux und Windows ausgeführt werden. Untergebracht sind diese Systeme in von den Kunden kontrollierten Umgebungen.

d) Geo Key Manager. Cloudflare verfügt über einen im wahrsten Sinne des Wortes internationalen Kundenstamm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kunden je nach Weltregion andere regulatorische und gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen und unterschiedliche Risikoprofile bezüglich der Hinterlegung ihrer privaten Schlüssel aufweisen. In diesem Bewusstsein haben wir ein sehr flexibles System entwickelt, mit dem Kunden entscheiden können, wo Schlüssel aufbewahrt werden. Mit dem Geo Key Manager können Kunden die Preisgabe ihrer privaten Schlüssel auf bestimmte Standorte beschränken. Die Funktion ähnelt Keyless SSL, aber die Kunden müssen keinen Schlüsselserver innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur betreiben. Stattdessen hostet Cloudflare diese Server an den Orten ihrer Wahl.