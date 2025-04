„Bei Discord entstehen Beziehungen zwischen Menschen in aller Welt. Cloudflare hilft uns dabei, diese Mission zu erfüllen, denn es verbindet unsere internen Entwickler mit den Tools, die sie brauchen. Mit Cloudflare müssen wir uns keine weiteren Gedanken machen, denn wir wissen, dass jede Anfrage an unsere kritischen Anwendungen nach Identität und Kontext bewertet wird – echtes Zero Trust eben.“

Mark Smith Director of Infrastructure bei Discord