Im globalen Netzwerk von Cloudflare wird jeder Dienst in jedem einzelnen Rechenzentrum betrieben, um eine einheitliche Nutzererfahrung zu gewährleisten – unabhängig davon, ob sich die Anwender in Frankfurt oder in Kapstadt befinden. Somit wird der gesamte Datenverkehr von Kunden in dem Rechenzentrum verarbeitet, das dem Ursprung des Traffics räumlich am nächsten ist. Backhauling oder Kompromisse bei der Performance sind nicht erforderlich. Die Sicherheitsprüfung ist bereits integriert und wird gestrafft, da sie in einem einzigen Durchgang vorgenommen wird.