Nous donnons à nos clients le contrôle sur les informations qui transitent sur notre réseau et facilitons l'application de règles spécifiques à chaque pays en matière de gestion des accès. Notre Data Localization Suite propose des mesures de contrôle précises de l'endroit où sont inspectées les données, afin d'alléger les difficultés liées au respect de la conformité. Nous concevons nos produits afin qu'ils répondent aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de confidentialité des données des utilisateurs, notamment en adoptant les meilleures pratiques de sécurité, comme la RPKI BGP et les nouvelles normes du type Oblivious DNS over HTTP.