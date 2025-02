Zapewniamy klientom kontrolę nad informacjami przechodzącymi do naszej sieci i ułatwiamy wdrażanie reguł zarządzania dostępem dla danego kraju. Nasz pakiet rozwiązań do lokalizacji danych oferuje szczegółowe środki kontroli miejsc sprawdzania danych, aby zminimalizować obowiązki związane z zapewnieniem zgodności. Opracowujemy nasze produkty w taki sposób, aby spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa i prywatności użytkowników, w tym między innymi przez stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, takich jak BGP RPKI, a także nowych standardów, takich jak Oblivious DNS over HTTP.