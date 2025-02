O cliente tem o controle sobre as informações transmitidas por meio da nossa Rede. Além disso, é fácil impor regras específicas de um país para gerenciar o acesso. Nosso pacote de localização de dados conta com controles granulares para os locais em que os dados são inspecionados, a fim de aliviar as obrigações de conformidade. Cada produto é desenvolvido para atender aos padrões mais altos de segurança e privacidade do usuário, incluindo o uso de práticas recomendadas como o BGP RPKI e novos padrões como o Oblivious DNS por HTTP.