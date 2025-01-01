Расположение центров обработки данных

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*Точки вывода ИИ.

Cloudflare развертывает графические процессоры в своей глобальной сети

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Единая сеть, по всему миру

В глобальной сети Cloudflare работают все сервисы в каждом центре обработки данных, поэтому ваши пользователи имеют единообразную работу по всему миру — независимо от того, находятся ли они в Чикаго или Кейптауне. Это означает, что весь клиентский трафик обрабатывается в центре обработки данных, ближайшем к его источнику, без обратной связи или снижения производительности. А благодаря проверке в один проход, безопасность становится более простой и встроенной.

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Путь в любую сеть — еще быстрее

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Благодаря связям с более чем 13 000 крупнейших поставщиков сервисов, облачных решений и средств организации корпоративных сетей, Cloudflare станет вашей личной скоростной полосой в Интернете. Избегая лишних сетевых переходов и оптимизируя пути движения трафика, мы существенно сокращаем задержки, повышаем производительность приложений и улучшаем удобство использования.

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Комплаенс и конфиденциальность — встроены по умолчанию

Мы даем клиентам контроль над информацией, которая проходит через наши сети, и помогаем обеспечить соблюдение правил управления доступом, действующих в стране ведения бизнеса. Наш пакет для локализации позволяет точно определить, где должны находиться данные. Это упрощает работу в плане комплаенса. Мы создаем свои продукты с соблюдением строжайших стандартов безопасности и конфиденциальности пользователей, опираясь на ведущие практики, такие как RPKI в BGP, и новые стандарты, включая Oblivious DNS over HTTP.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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