В глобальной сети Cloudflare работают все сервисы в каждом центре обработки данных, поэтому ваши пользователи имеют единообразную работу по всему миру — независимо от того, находятся ли они в Чикаго или Кейптауне. Это означает, что весь клиентский трафик обрабатывается в центре обработки данных, ближайшем к его источнику, без обратной связи или снижения производительности. А благодаря проверке в один проход, безопасность становится более простой и встроенной.