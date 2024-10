Le multicloud simplifié

Le traitement et le stockage dans le Cloud occupent une place grandissante dans les budgets des directeurs de l’information. De plus, différents Clouds possèdent des forces et des faiblesses bien distinctes.

Ne risquez pas l’enfermement. Cloudflare vous ouvre de nombreuses possibilités dans des environnements de Cloud public, multi-Cloud, hybrides et sur site.