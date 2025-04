Qu'est-ce que le multicloud ? | Définition du multicloud

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le multicloud ?

En cloud computing, un cloud est un ensemble de serveurs auxquels les clients accèdent via Internet. En général, chaque cloud est géré par un fournisseur de cloud (une entreprise qui propose des services cloud). Un cloud public est un cloud partagé par plusieurs clients.

Le terme « multi-cloud » désigne les clouds publics multiples. Une entreprise qui utilise un déploiement en multi-cloud intègre des clouds publics multiples proposés par plus d’un fournisseur de services dans le cloud. Dans le cadre d’un multi-cloud, au lieu de faire appel à un seul fournisseur pour l’hébergement, le stockage et la totalité des couches applicatives, l’entreprise a recours à plusieurs fournisseurs.

Les déploiements multi-cloud peuvent être utilisés à des fins diverses. Un déploiement multi-cloud peut recourir à plusieurs fournisseurs IaaS (Infrastructure-as-a-Service) ou utiliser un fournisseur différent pour les services IaaS, PaaS (Platform-as-a-Service) et SaaS (Software-as-a-Service ou Logiciel en tant que service). Le multi-cloud peut être utilisé simplement à des fins de redondance et de secours du système ou englober différents fournisseurs pour différents services cloud.

La plupart des entreprises qui passent au cloud finissent par adopter un type quelconque de déploiement en multi-cloud. Un déploiement en multi-cloud peut même avoir lieu de manière involontaire, comme résultat d’un phénomène de shadow IT (voir ci-dessous).

Quelle est la différence entre les déploiements multi-cloud et de cloud hybride ?

Un multi-cloud peut également être un cloud hybride, et un cloud hybride peut également être un multicloud, mais ces termes représentent deux concepts distincts.

L'expression « cloud hybride » décrit l'association de deux (ou plus) types d'infrastructures distinctes : il s'agit de l'association d'un cloud privé, d'un datacenter sur site (ou des deux) et d'au moins un cloud public. Le terme « multi-cloud » désigne le déploiement de plusieurs clouds publics différents, et n'inclut pas forcément un cloud privé, bien que cela soit possible.

Quels sont les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation d'une stratégie multi-cloud ?

Avantages :

Fiabilité et/ou redondance : opter pour un déploiement multicloud permet à une entreprise d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. En cas de défaillance d'un cloud, certaines fonctionnalités resteront disponibles pour les utilisateurs, grâce aux autres clouds déployés. En outre, un cloud public pourrait être utilisé comme cloud de secours pour un autre cloud.

: opter pour un déploiement multicloud permet à une entreprise d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. En cas de défaillance d'un cloud, certaines fonctionnalités resteront disponibles pour les utilisateurs, grâce aux autres clouds déployés. En outre, un cloud public pourrait être utilisé comme cloud de secours pour un autre cloud. Réduire la dépendance aux fournisseurs : passer au cloud implique de se fier à des fournisseurs de cloud externes, et comme les entreprises ont de plus en plus recours à ces fournisseurs, il peut devenir difficile de s'en séparer. Néanmoins, si une stratégie multi-cloud est mise en place, les systèmes et le stockage sont répartis sur plusieurs fournisseurs. Dans ces conditions, il est devient plus facile de quitter l'un de ces fournisseurs, car la plus grande partie de l’infrastructure demeure en place pendant la migration.

: passer au cloud implique de se fier à des fournisseurs de cloud externes, et comme les entreprises ont de plus en plus recours à ces fournisseurs, il peut devenir difficile de s'en séparer. Néanmoins, si une stratégie multi-cloud est mise en place, les systèmes et le stockage sont répartis sur plusieurs fournisseurs. Dans ces conditions, il est devient plus facile de quitter l'un de ces fournisseurs, car la plus grande partie de l’infrastructure demeure en place pendant la migration. Économies potentielles : si une entreprise ne s'engage pas à utiliser un fournisseur de cloud pour tous ses besoins d'infrastructure, elle reste libre de choisir les services les plus avantageux proposés par différents fournisseurs.

Inconvénients :

Complexité de la gestion : un déploiement multicloud implique de gérer des relations avec plusieurs fournisseurs différents, utilisant chacun des processus et technologies différents. Par ailleurs, il est plus difficile d'acquérir une visibilité complète de la pile technologique, puisque le stockage des données et l'exécution des processus se déroulent dans une multitude de clouds.

: un déploiement multicloud implique de gérer des relations avec plusieurs fournisseurs différents, utilisant chacun des processus et technologies différents. Par ailleurs, il est plus difficile d'acquérir une visibilité complète de la pile technologique, puisque le stockage des données et l'exécution des processus se déroulent dans une multitude de clouds. Latence accrue : si les services de plusieurs clouds doivent communiquer en réponse aux requêtes des utilisateurs, cela peut introduire une certaine latence qui dépendra du degré d'intégration des clouds, de la distance géographique entre les datacenters et de la fréquence à laquelle les différents clouds ont besoin d'interagir.

: si les services de plusieurs clouds doivent communiquer en réponse aux requêtes des utilisateurs, cela peut introduire une certaine latence qui dépendra du degré d'intégration des clouds, de la distance géographique entre les datacenters et de la fréquence à laquelle les différents clouds ont besoin d'interagir. Une plus grande surface d'attaque : plus le nombre de logiciels et de matériel intégrés est important, plus le potentiel de vulnérabilités est élevé.

: plus le nombre de logiciels et de matériel intégrés est important, plus le potentiel de vulnérabilités est élevé. Performances et fiabilité : il peut être difficile d'équilibrer les charges entre différents clouds, surtout si les datacenters sont très éloignés géographiquement les uns des autres. (Cloudflare load Balancing peut équilibrer les charges entre les clouds).

À quoi ressemble l'architecture multicloud avec Cloudflare ?

Cloudflare se situe entre les utilisateurs finaux et l'infrastructure cloud. Nous avons la capacité d'intégrer, de sécuriser et d'accélérer le trafic vers n'importe quel fournisseur de cloud ou pour plusieurs fournisseurs de cloud.

Un certain nombre de services de Cloudflare peuvent s'intégrer dans le flux de trafic entre l'utilisateur final et l'infrastructure du cloud d'origine. Nous assurons l'équilibrage de charge dans les environnements multicloud, afin de répartir le trafic entre différents clouds, ainsi que la mise en cache via un réseau CDN, afin de réduire davantage la latence. Notre pare-feu d'applications web (WAF) bloque le trafic malveillant pour plus de sécurité.

Cloudflare peut également intervenir en tant que fournisseur FaaS (serverless) en hébergeant et en exécutant des fonctionnalités serverless sur son réseau mondial distribué. Cloudflare Workers est notre plate-forme permettant d'écrire des applications serverless en JavaScript.

Qu'est-ce que le shadow IT ?

Un déploiement multi-cloud peut survenir involontairement, conséquence de l'informatique fantôme (Shadow IT). L'expression « informatique fantôme » désigne la situation dans laquelle les équipes installent des systèmes techniques ou utilisent des logiciels sans autorisation officielle ou supervision de l'entreprise. Un exemple simple de cette situation est celui des salariés d'une entreprise utilisant une application de chat non autorisée ou gérée par l'entreprise pour communiquer dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Le Shadow IT trouve également sa place dans l'architecture des applications. Soit en tant que raccourci pour l'exécution de tâches, soit par nécessité, les employés peuvent intégrer des services cloud dans la pile technologique d'une entreprise avant de recevoir l'approbation officielle.

Comment Cloudflare contribue-t-elle à faciliter la gestion multi-cloud pour les entreprises ?

Cloudflare permet aux entreprises de gérer les performances et la sécurité de leurs déploiement dans le cloud à partir d’un tableau de bord unique. Le réseau Cloudflare s’étend à l’échelle de la planète dans 335+ villes, afin de contribuer à garantir la performance et la sécurité pour les utilisateurs dans le monde entier.

