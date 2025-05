L’utilisation du Cloud nécessite de faire des compromis entre les performances et la sécurité

Téléchargez l'étude Forrester Opportunity Snapshot pour comprendre pourquoi les plateformes cloud doivent être à la hauteur sur les deux tableaux.

À mesure que les entreprises migrent vers le cloud, ces dernières évoluent désormais au sein d'environnements plus complexes que jamais. Commandée par Cloudflare et conduite par Forrester Consulting, l'étude « Internet Applications Don't Need To Sacrifice Performance for Security » (Les applications Internet n'ont pas à sacrifier les performances aux dépens de la sécurité) examine les effets réels de la migration vers le cloud pour les entreprises.

Téléchargez l'étude pour découvrir :