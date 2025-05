Die Cloud-Einführung führt zu einem Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit und Sicherheit

Laden Sie den Forrester Opportunity Snapshot herunter, um zu erfahren, warum Cloud-Plattformen beide Aspekte abdecken muss.

Wenn Unternehmen in die Cloud migrieren, arbeiten sie in einem Umfeld, das komplexer ist als je zuvor. Die von Forrester Consulting im Auftrag von Cloudflare durchgeführte Studie „Internetanwendungen müssen Leistungsfähigkeit nicht der Sicherheit opfern“ (Internet Applications Don't Need To Sacrifice Performance for Security) untersucht, welche realen Auswirkungen die Migration in die Cloud auf Unternehmen hat.

Studie herunterladen und Folgendes erfahren: