Простой подход к мультиоблаку

На облачные хранилища и вычислительные ресурсы приходится всё большая часть бюджета директоров по ИТ. И у каждого облака свои преимущества и недостатки.
Не позволяйте привязать себя к одному поставщику. Cloudflare оставляет вам свободу выбора любых общедоступных, мультиоблачных, гибридных и локальных решений.
* Согласно исследованию Forrester.
Как Cloudflare помогает при мультиоблачном развертывании:
Единая консоль управления. Cloudflare предлагает масштабируемую объединенную консоль управления, которая помогает обеспечивать безопасность, производительность и надежность мультиоблачных систем.
Единообразные политики безопасности. Вводите одинаковые политики безопасности для всех облаков, независимо от провайдера.
Интегрированные средства безопасности и производительности. Cloudflare предлагает тесно интегрированные инструменты для обеспечения безопасности и производительности без компромиссов.