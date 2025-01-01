Простой подход к мультиоблаку

HTTP/3

На облачные хранилища и вычислительные ресурсы приходится всё большая часть бюджета директоров по ИТ. И у каждого облака свои преимущества и недостатки.

Не позволяйте привязать себя к одному поставщику. Cloudflare оставляет вам свободу выбора любых общедоступных, мультиоблачных, гибридных и локальных решений.

     
  • Вводите единообразные политики в разных облаках
  • Добейтесь полной прозрачности всей сетевой инфраструктуры
  • Балансируйте рабочую нагрузку между общедоступными и частными облаками.
 
HTTP/3

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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54 % компаний сейчас используют гибридные или мультиоблачные среды.*

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* Согласно исследованию Forrester.

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Почему стоит выбрать Cloudflare для мультиоблачной среды?

Cloudflare simplifies multi-cloud.

Как Cloudflare помогает при мультиоблачном развертывании:

Единая консоль управления. Cloudflare предлагает масштабируемую объединенную консоль управления, которая помогает обеспечивать безопасность, производительность и надежность мультиоблачных систем.

Единообразные политики безопасности. Вводите одинаковые политики безопасности для всех облаков, независимо от провайдера.

Интегрированные средства безопасности и производительности. Cloudflare предлагает тесно интегрированные инструменты для обеспечения безопасности и производительности без компромиссов.

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Cloudflare simplifies multi-cloud.

Что такое мультиоблако и в чем его преимущества?

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