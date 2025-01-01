Простой подход к мультиоблаку

На облачные хранилища и вычислительные ресурсы приходится всё большая часть бюджета директоров по ИТ. И у каждого облака свои преимущества и недостатки.

Не позволяйте привязать себя к одному поставщику. Cloudflare оставляет вам свободу выбора любых общедоступных, мультиоблачных, гибридных и локальных решений.