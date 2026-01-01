Cloudflare Data Localization Suite

La régionalisation des données contraint souvent les entreprises à limiter leur application à un unique datacenter ou une unique région du fournisseur de cloud. Il en résulte un compromis entre la conformité et l'offre d'une expérience rapide et sûre aux utilisateurs finaux.

La solution Data Localization Suite de Cloudflare adopte une approche rigoureuse et précise de la régionalisation des données, qui permet aux entreprises de définir facilement des règles et des mesures de contrôle à la périphérie d'Internet, de respecter les réglementations en matière de conformité et de conserver le caractère local des données en ce qui concerne le stockage et la protection.

Rendez-vous dans notre centre de confiance pour davantage d'informations sur les langues prises en charge ou afficher une liste des produits pris en charge.