À propos de Cloudflare

La plateforme cloud mondiale de Cloudflare s'adresse aux entreprises de toutes les tailles à travers le monde et leur propose un éventail de services réseau permettant de renforcer leur sécurité, tout en améliorant les performances et la fiabilité de leurs propriétés Internet essentielles. Le 13 septembre 2019, Cloudflare est entrée en bourse et a fait ses débuts sur le marché public en faisant sonner la cloche d'ouverture de la Bourse de New York (NYSE : NET).