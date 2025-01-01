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Сделаем Интернет лучше — вместе

О Cloudflare

Мы в Cloudflare поставили перед собой амбициозную цель — помочь Интернету стать лучше. Мы считаем, что благодаря нашей талантливой команде, умным технологиям и заинтересованным пользователям мы сможем решить некоторые из самых больших проблем в Интернете. А насколько больших?

Что мы делаем

  • Каждый раз, когда мы доставляем код, он автоматически влияет на миллионы интернет-ресурсов.
  • Каждый день тысячи новых клиентов подключают тот или иной сервис Cloudflare.
  • Каждую секунду мы обслуживаем в среднем 71 млн HTTP-запросов.
  • Мы доставляем данные центров обработки, расположенных в 335 городах и более чем в 125 странах мира.

Наша история

Cloudflare начинала с простого приложения для поиска источников спама в системах электронной почты. Сейчас это огромный сервис, защищающий веб-сайты от самых разных атак и одновременно повышающий производительность.

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Наше первое публичное размещение (IPO)

Глобальная облачная платформа Cloudflare предоставляет ряд сетевых сервисов предприятиям любого размера по всему миру, делая их более безопасными и одновременно повышая производительность и надежность их критически важных интернет-ресурсов. 13 сентября 2019 года для Cloudflare прозвучал ее первый звонок на Нью-Йоркской фондовой бирже и она стала публичной компанией (NYSE: NET).

Давайте знакомиться

Основу нашей компании, как всегда, составляет команда инженеров-программистов, но нам нужны увлеченные люди в самых разных областях нашей деятельности. Продажи, поддержка, маркетинг, развитие бизнеса — везде мы будем рады отличным специалистам, которые, как и мы, считают важным выделяться среди конкурентов и вносить свой вклад в будущее Интернета.

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Местоположение

Остин
Остин Карта
405 Comal St
Austin, TX 78702
Пекин
Пекин Карта
16 South Guangshun Street
Donghuang Building 17th Floor
Chaoyang District Beijing 100015
Брюссель
Брюссель Карта
Rue de la Loi 38
1000 Bruxelles
Шампейн
Шампейн Карта
301 N Neil St Suite 440
Champaign, IL 61820
Дубай
Дубай Карта
DIC Building 15, Offices G10-11
Dubai Internet City
Лиссабон
Лиссабон Карта
Av. da Índia 10, 6º Piso,
1300-299 Lisboa, Portugal
Мехико
Мехико Карта
Pedregal 24-Piso 3, Lomas - Virreyes,
Molino del Rey, Miguel Hidalgo,
11040 CDMX, México
Мюнхен
Мюнхен Карта
Rosental 7
80331 München
Лондон
Лондон Карта
County Hall/The Riverside Building, Belvedere Road
London, SE1 7PB
Париж
Париж Карта
(Только для корреспонденции)
6 Place de la Madeleine
75008 Paris
Сан-Франциско
Сан-Франциско Карта
101 Townsend St
San Francisco, CA 94107
Сингапур
Сингапур Карта
182 Cecil Street
Frasers Tower #35-01
Singapore 069547
Сидней
Сидней Карта
388 George Street
Sydney, NSW 2000
Сеул
Сеул Карта
Suite 06B105
6F, 55, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu 06611, Korea
Токио
Токио Карта
Level 26, Kyobashi Edo Grand
2-2-1 Kyobashi,
Chuo-ku,
Tokyo, 104-0031, Japan (Япония)
Вашингтон
Вашингтон Карта
900 19th Street, N.W.,
Suite 375, Washington, DC 20006

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