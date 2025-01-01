Мы в Cloudflare поставили перед собой амбициозную цель — помочь Интернету стать лучше. Мы считаем, что благодаря нашей талантливой команде, умным технологиям и заинтересованным пользователям мы сможем решить некоторые из самых больших проб�лем в Интернете. А насколько больших?
Cloudflare начинала с простого приложения для поиска источников спама в системах электронной почты. Сейчас это огромный сервис, защищающий веб-сайты от самых разных атак и одновременно повышающий производительность.
Глобальная облачная платформа Cloudflare предоставляет ряд сетевых сервисов предприятиям любого размера по всему миру, делая их более безопасными и одновременно повышая производительность и надежность их критически важных интернет-ресурсов. 13 сентября 2019 года для Cloudflare прозвучал ее первый звонок на Нью-Йоркской фондовой бирже и она стала публичной компанией (NYSE: NET).
Основу нашей компании, как всегда, составляет команда инженеров-программистов, но нам нужны увлеченные люди в самых разных областях нашей деятельности. Продажи, поддержка, маркетинг, развитие бизнеса — везде мы будем рады отличным специалистам, которые, как и мы, считают важным выделяться среди конкурентов и вносить свой вклад в будущее Интернета.