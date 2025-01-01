Планы Cloudflare Pro и Business помогают оптимизировать производительность веба и обеспечить защиту от сложных кибератак, обеспечивая при этом лучшее в своем классе качество обслуживания клиентов.
Получите исключительную ценность с каждым планом подписки.
Межсетевой экран для веб-приложений от Cloudflare (WAF) обеспечивает превосходную защиту, анализируя входящий трафик, блокируя вредоносные запросы и угрозы OWASP, такие как внедрение кода SQL, cross-site scripting (XSS) и уязвимости нулевого дня (zero-day).
С легкостью отслеживайте отсутствующие, просроченные или непригодные для кэширования ресурсы сайта, а затем используйте Cloudflare CDN для увеличения количества кэшированных ресурсов и повышения скорости работы сайта.
Cloudflare использует передовое машинное обучение для отслеживания и нейтрализации сложных, постоянно меняющихся киберугроз — от вредоносных ботов до других атак изощренных злоумышленников.
Повысьте производительность своего сайта WordPress, добавив плагин Automatic Platform Optimization (APO), который позволяет использовать CDN, интеллектуальное кэширование и многое другое. Включайте и вперед (до 300 % быстрее).
Автоматический обмен подписанными пакетами позволяет браузерам выполнять предварительную загрузку информации с вашего веб-сайта на страницу результатов поиска Google, тем самым улучшая основные веб-ресурсы и ускоряя работу вашего веб-сайта.
Настройка проста, быстра и интуитивно понятна, а дополнительные функции можно включить одним щелчком мыши.
It’s easy to build and grow with Cloudflare, but just as importantly, you don’t have to trade off security to do it. To help small businesses navigate the complexities of securing their online presence, we’ve created a step-by-step guide to make it simple to get started with Cloudflare’s free plan. With Cloudflare, small businesses can launch confidently and stay protected.
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