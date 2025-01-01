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Безопасность, производительность и надежность вашего веб-сайта и приложений

Планы Cloudflare Pro и Business помогают оптимизировать производительность веба и обеспечить защиту от сложных кибератак, обеспечивая при этом лучшее в своем классе качество обслуживания клиентов.

Получите исключительную ценность с каждым планом подписки.

Ключевые функции

Лучший в своем классе WAF

Межсетевой экран для веб-приложений от Cloudflare (WAF) обеспечивает превосходную защиту, анализируя входящий трафик, блокируя вредоносные запросы и угрозы OWASP, такие как внедрение кода SQL, cross-site scripting (XSS) и уязвимости нулевого дня (zero-day).

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Аналитика кэша для оптимизации CDN

С легкостью отслеживайте отсутствующие, просроченные или непригодные для кэширования ресурсы сайта, а затем используйте Cloudflare CDN для увеличения количества кэшированных ресурсов и повышения скорости работы сайта.

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Усиленная защита с машинным обучением

Cloudflare использует передовое машинное обучение для отслеживания и нейтрализации сложных, постоянно меняющихся киберугроз — от вредоносных ботов до других атак изощренных злоумышленников.

Плагин WordPress

Повысьте производительность своего сайта WordPress, добавив плагин Automatic Platform Optimization (APO), который позволяет использовать CDN, интеллектуальное кэширование и многое другое. Включайте и вперед (до 300 % быстрее).

Предварительная загрузка контента для Google Поиска

Автоматический обмен подписанными пакетами позволяет браузерам выполнять предварительную загрузку информации с вашего веб-сайта на страницу результатов поиска Google, тем самым улучшая основные веб-ресурсы и ускоряя работу вашего веб-сайта.

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Инструменты производительности без кода

Настройка проста, быстра и интуитивно понятна, а дополнительные функции можно включить одним щелчком мыши.

Cloudflare Small Business Guide

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It’s easy to build and grow with Cloudflare, but just as importantly, you don’t have to trade off security to do it. To help small businesses navigate the complexities of securing their online presence, we’ve created a step-by-step guide to make it simple to get started with Cloudflare’s free plan. With Cloudflare, small businesses can launch confidently and stay protected.

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