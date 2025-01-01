Сегодня компании сталкиваются с кризисом сложности. Модернизация устаревшей сети, глобальное расширение и внедрение искусственного интеллекта серьезно усложнили ИТ-среду компаний. Connectivity cloud от Cloudflare может прийти на помощь. Это единая платформа для безопасности, подключе�ния и разработки, которая ускоряет время окупаемости цифровых инвестиций организаций.
Повышайте удобство использования и блокируйте атаки вблизи их источника с помощью сервисов, созданных для работы в любой локации в нашей облачной сети, охватывающей 335 городов.
Обеспечьте доступность сервиса по всему миру благодаря пропускной способности сети в 348 Tbps, сетевым возможностям Anycast и выделенной оптической магистральной сети.
Настраивайте применение политик, дешифрование, кэширование и другие действия для конкретных регионов. Полностью программируемое через API подключение на уровнях 2–7.
Ускорьте внедрение инноваций, управляя всеми сервисами Cloudflare через единый пользовательский интерфейс или API. Интегрируйте данные журналов для улучшения мониторинга.
Connectivity cloud от Cloudflare помогает организациям добиться более надежной безопасности, производительности и отказоустойчивости, упростить соблюдение требований и повысить операционную гибкость — среди многих других преимуществ. Все это помогает организациям быстрее запускать новые цифровые проекты и получать более высокую отдачу от существующих.
«Благодаря Cloudflare мы можем с уверенностью сосредоточиться на развитии нашего продукта и выходе на новые рынки, зная, что наша платформа быстра, надежна и безопасна».
ИЗ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ FORRESTER TOTAL ECONOMIC IMPACT STUDY™ (ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ)
Новое исследование Forrester показало, что connectivity cloud от Cloudflare обеспечило рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
Cloudflare connectivity cloud защищает более 900 веб-сайтов GPC, обеспечивая полный мониторинг угроз по всей территории цифрового присутствия.
Облако соединений Cloudflare обеспечивает работу глобальной электронной коммерции и разработки Polestar, что гарантирует их устойчивость во время запусков и рекламных акций.
Connectivity cloud от Cloudflare помогает TELUS повысить гибкость специалистов по безопасности, раньше блокировать атаки и сократить бюджет на безопасность более чем на 11 млн канадских долларов.