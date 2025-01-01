Откройте для себя connectivity cloud

Сегодня компании сталкиваются с кризисом сложности. Модернизация устаревшей сети, глобальное расширение и внедрение искусственного интеллекта серьезно усложнили ИТ-среду компаний. Connectivity cloud от Cloudflare может прийти на помощь. Это единая платформа для безопасности, подключения и разработки, которая ускоряет время окупаемости цифровых инвестиций организаций.

Как работает connectivity cloud?

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Единая сеть, единая плоскость управления

Повышайте удобство использования и блокируйте атаки вблизи их источника с помощью сервисов, созданных для работы в любой локации в нашей облачной сети, охватывающей 335 городов.

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Глобальный масштаб и отказоустойчивость сети

Обеспечьте доступность сервиса по всему миру благодаря пропускной способности сети в 348 Tbps, сетевым возможностям Anycast и выделенной оптической магистральной сети.

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Компонуемые, программируемые сервисы

Настраивайте применение политик, дешифрование, кэширование и другие действия для конкретных регионов. Полностью программируемое через API подключение на уровнях 2–7.

Упрощенный интерфейс управления

Ускорьте внедрение инноваций, управляя всеми сервисами Cloudflare через единый пользовательский интерфейс или API. Интегрируйте данные журналов для улучшения мониторинга.

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Connectivity cloud повышает гибкость, снижает риски и сокращает расходы на ИТ

Connectivity cloud от Cloudflare помогает организациям добиться более надежной безопасности, производительности и отказоустойчивости, упростить соблюдение требований и повысить операционную гибкость — среди многих других преимуществ. Все это помогает организациям быстрее запускать новые цифровые проекты и получать более высокую отдачу от существующих.

«Благодаря Cloudflare мы можем с уверенностью сосредоточиться на развитии нашего продукта и выходе на новые рынки, зная, что наша платформа быстра, надежна и безопасна».

Jim Tyrell
·
Директор по инфраструктуре, Canva

ИЗ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ FORRESTER TOTAL ECONOMIC IMPACT STUDY™ (ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ)

Миллионы
Экономия за счет консолидации ИТ-сервисов
29 %
Повышение эффективности специалистов по безопасности
13 %
Повышение эффективности специалистов по ИТ
25%
Уменьшение риска утечки данных

Connectivity cloud повышает финансовые результаты

Новое исследование Forrester показало, что connectivity cloud от Cloudflare обеспечило рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

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Узнайте, как ведущие предприятия восстанавливают контроль над ситуацией с помощью Cloudflare

Cloudflare connectivity cloud защищает более 900 веб-сайтов GPC, обеспечивая полный мониторинг угроз по всей территории цифрового присутствия.

Читать пример использования

Облако соединений Cloudflare обеспечивает работу глобальной электронной коммерции и разработки Polestar, что гарантирует их устойчивость во время запусков и рекламных акций.

Читать пример использования

Connectivity cloud от Cloudflare помогает TELUS повысить гибкость специалистов по безопасности, раньше блокировать атаки и сократить бюджет на безопасность более чем на 11 млн канадских долларов.

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Ресурсы

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Отчет

Исследование Forrester Total Economic Impact™ (Общее экономическое воздействие) об эффективности connectivity cloud от Cloudflare

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Попрощайтесь с платой за исходящий трафик: снизьте (или даже исключите) расходы на облако

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как решить четыре основных ограничения удаленного просмотра

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Аналитика

EQT сокращает сложность благодаря connectivity cloud от Cloudflare

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Инфографика

Как connectivity cloud помогает восстановить контроль над безопасностью и ИТ

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Представляем connectivity cloud: новый способ вернуть контроль над ИТ и безопасностью

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Обеспечьте повышение скорости работы разработчиков с помощью connectivity cloud

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как повысить уровень кибербезопасности в условиях экономической нестабильности

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How to improve cybersecurity posture during economic uncertainty - Thumbnail
Отчет

Исследование Forrester Total Economic Impact™ (Общее экономическое воздействие) об эффективности connectivity cloud от Cloudflare

Читать отчет
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Попрощайтесь с платой за исходящий трафик: снизьте (или даже исключите) расходы на облако

Получить электронную книгу
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как решить четыре основных ограничения удаленного просмотра

Получить справочный документ
Аналитика

EQT сокращает сложность благодаря connectivity cloud от Cloudflare

Читать пример использования
EQT logo
Инфографика

Как connectivity cloud помогает восстановить контроль над безопасностью и ИТ

Посмотреть инфографику
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Представляем connectivity cloud: новый способ вернуть контроль над ИТ и безопасностью

Получить электронную книгу
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Обеспечьте повышение скорости работы разработчиков с помощью connectivity cloud

Получить электронную книгу
Эскиз электронной книги
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций

Получить электронную книгу
Everywhere Security thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как повысить уровень кибербезопасности в условиях экономической нестабильности

Получить справочный документ
How to improve cybersecurity posture during economic uncertainty - Thumbnail
Отчет

Исследование Forrester Total Economic Impact™ (Общее экономическое воздействие) об эффективности connectivity cloud от Cloudflare

Читать отчет
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Попрощайтесь с платой за исходящий трафик: снизьте (или даже исключите) расходы на облако

Получить электронную книгу
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как решить четыре основных ограничения удаленного просмотра

Получить справочный документ
Аналитика

EQT сокращает сложность благодаря connectivity cloud от Cloudflare

Читать пример использования
EQT logo
Инфографика

Как connectivity cloud помогает восстановить контроль над безопасностью и ИТ

Посмотреть инфографику
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Представляем connectivity cloud: новый способ вернуть контроль над ИТ и безопасностью

Получить электронную книгу
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Обеспечьте повышение скорости работы разработчиков с помощью connectivity cloud

Получить электронную книгу
Эскиз электронной книги
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций

Получить электронную книгу
Everywhere Security thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как повысить уровень кибербезопасности в условиях экономической нестабильности

Получить справочный документ
How to improve cybersecurity posture during economic uncertainty - Thumbnail

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