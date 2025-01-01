Откройте для себя connectivity cloud

Сегодня компании сталкиваются с кризисом сложности. Модернизация устаревшей сети, глобальное расширение и внедрение искусственного интеллекта серьезно усложнили ИТ-среду компаний. Connectivity cloud от Cloudflare может прийти на помощь. Это единая платформа для безопасности, подключе�ния и разработки, которая ускоряет время окупаемости цифровых инвестиций организаций.