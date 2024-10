Un meilleur contrôle des environnements informatiques et de sécurité offre davantage de valeur aux entreprises.

Un meilleur contrôle permet l'adoption plus rapide de nouvelles exigences technologiques. Il permet d'établir des politiques de sécurité plus efficaces et de réagir plus rapidement lorsque de nouvelles attaques surviennent. Et il permet d'investir moins d'argent dans des outils dupliqués et le personnel nécessaire à leur gestion.