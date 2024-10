Polestar gagne la confiance du client chinois et remporte une victoire lors du Super Bowl avec Cloudflare

Chez Polestar, les performances et l'innovation ont toujours été une priorité. À l'origine simple équipe de course automobile, l'organisation a évolué au point de devenir la branche de Volvo spécialisée dans le réglage des performances. Sous la marque Volvo, le nom Polestar est irrémédiablement associé aux offres les plus sportives du fabricant suédois.

Aujourd'hui, en tant que fabricant indépendant de voitures électriques, Polestar met son talent au service du développement et de la fabrication de véhicules électriques de luxe au design avant-gardiste et axés sur les performances. La philosophie de l'entreprise « Pure Progressive Performance » est au cœur de la manière dont elle envisage tous les aspects de l'activité, depuis les voitures qu'elle conçoit jusqu'à l'intégralité de l'expérience qu'elle propose aux clients.

Objectif : renforcer la confiance des clients chinois, trouver un partenaire de développement stratégique et assurer une diffusion de contenu très performante

Pour les fabricants automobile, il est essentiel de disposer d'une infrastructure numérique efficace à la fois pour les performances des produits et pour la manière dont les clients perçoivent le fabricant et interagissent avec lui. Dans le secteur des véhicules électriques performants, Polestar possède un pedigree mécanique, mais souhaite passer au niveau supérieur en matière d'expérience numérique.

« Concernant l'achat d'une voiture, chez Polestar nous avons une façon bien à nous de voir les choses et il est important pour nous de répondre aux attentes, » explique Mikael Vesavuori, architecte logiciel cloud et direction des normes techniques chez Polestar. « Que vous achetiez nos voitures en ligne ou que vous visitiez l'un des espaces Polestar, nous associons les dimensions physiques et numériques pour vous proposer une expérience beaucoup plus riche, qu'il s'agisse de la vente ou des automobiles. »

Nous y parvenons en partie grâce au Polestar Configurator, un outil qui est au cœur des espaces physiques propres à Polestar. Il s'agit d'un point de contact physique et numérique multi-support qui permet aux acheteurs de se familiariser avec la configuration, les options, les matériaux intérieurs et extérieurs, et la finition des véhicules.

Malheureusement, le Polestar Configurator a connu des problèmes de performances et de disponibilité en Chine, alors que le pays représente un marché lucratif sur lequel une voiture vendue sur cinq est un véhicule électrique (1).

Le fournisseur de CDN de Polestar était à l'origine du problème. Il rencontrait des difficultés liées à l'infrastructure Internet restrictive en Chine et à des problèmes de connectivité avec son réseau AWS mondial. La seule solution était de trouver un partenaire capable de résoudre les problèmes de latence, de saturation, de peering et de DNS qui nuisaient à l'image qu'avaient les clients de la technologie Polestar et des voitures elles-mêmes.

Non seulement Polestar voulait que ces problèmes soient résolus mais il souhaitait également un partenariat stratégique qui puisse l'accompagner dans sa feuille de route de développement logiciel. L'entreprise développait une architecture micro-frontale pour sa présence sur le web qui dépendait de multiples applications. Ces applications devaient pouvoir interagir en parfaite harmonie pour garantir une expérience utilisateur conforme aux objectifs de la marque de Polestar.

« Nous étions à la recherche d'un partenaire proactif avec une expérience du développement, mais à chaque rencontre nous étions en face de fournisseurs qui se contentaient de nous remettre de la documentation en disant « Voilà comment vous pouvez résoudre les difficultés que vous rencontrez » déclare Johan Larsson, responsable technique pour l'équipe de la plateforme Polestar.

Enfin, tandis que Polestar développait ses espaces en ligne et physiques à l'échelle internationale et commençait à commercialiser ses produits de manière plus proactive, l'entreprise aspirait à une sécurité et à une diffusion de contenu de niveau professionnel pour être certaine de rester performante dans tous les scénarios et marchés imaginables.

Le réseau Cloudflare China Network assure des performances et une fiabilité de renommée internationale

« La situation était alors très difficile, c'était maintenant ou jamais », explique M. Vesavuori en parlant du passage de Polestar à Cloudflare. Le partenariat CDN en cours était sur le point d'être renouvelé et la connectivité en Chine était à la traîne, Polestar s'est donc mis en quête du partenaire idéal.

« Nous sommes partis d'une très longue liste de noms pour n'en retenir que quelques-uns, » poursuit-il. « Seule Cloudflare répondait à tous nos critères de recherche et satisfaisait absolument toutes nos exigences avec un réseau dédié à la Chine, garantissant stabilité de la marque, fiabilité reconnue et une démarche orientée DevOps. »

Dès la proposition de Cloudflare adoptée, Polestar a immédiatement constaté une amélioration des performances de son Configurator sur site et de ses propriétés web grâce au partenariat du réseau Cloudflare China Network avec le plus grand fournisseur chinois d'Internet et de services cloud, JD Cloud. Le partenariat offre aux clients de Cloudflare une présence géographiquement vaste sur le réseau, dans les principales villes de Chine pour servir leurs contenus statiques et dynamiques, ainsi qu'un accès illimité à l'informatique serverless de Cloudflare.

« Avec notre précédent prestataire, tout était compliqué à configurer et à dépanner, » précise Johan Larrson. « Avec Cloudflare, tout fonctionne comme par magie. Nous avons instantanément constaté les bénéfices ; nos pages chinoises étaient aussi accessibles que n'importe quelle page, partout dans le monde. »

« C'est dans l'amélioration générale de la prévisibilité et de la stabilité que nous avons le plus gagné en passant à Cloudflare China. Cela fonctionne toujours, » ajoute Mikael Vesavuori. « Côté client, cette garantie d'une technologie fiable inspire la confiance. »

Un triomphe efficace au Super Bowl avec Workers et le réseau global Cloudflare

En plus d'adopter le réseau Cloudflare China Network, Polestar s'est débarrassée de son médiocre fournisseur de services cloud et de CDN et s'est tournée vers le réseau global de Cloudflare pour la diffusion de contenu dans le monde entier, et a commencé à développer des sites web en utilisant les services d'informatique en périphérie serverless de Cloudflare Workers.

Concernant le développement, Polestar a pu rapidement migrer l'ensemble de son architecture micro-frontale et de ses applications vers Workers, la plateforme serverless de Cloudflare pour exécuter des applications et du code à la périphérie du réseau. La documentation de Cloudflare, ajoutée à l'importante communauté en ligne et aux consultations, démonstrations, et explications des équipes de support proactives de Cloudflare a permis d'accélérer plus encore la transition.

L'entreprise a également gagné la possibilité de tester facilement ses versions à l'aide de Workers, une procédure qui auparavant demandait beaucoup de temps et d'efforts à Polestar. Les équipes techniques de Polestar ont ainsi pu libérer du temps à consacrer aux véritables objectifs commerciaux.

« Workers était le plus compatible avec la technologie que nous utilisons pour développer nos applications ; les solutions des autres fournisseurs étaient présentées d'une manière tellement abstraite qu'il était difficile de se faire une idée de ce qui allait se produire au moment du changement », explique M. Larsson. « Avec Workers, nous disposons d'un contrôle granulaire sur tous les aspects et nous pouvons facilement procéder à des tests pour vérifier la qualité de nos configurations avant de lancer quoi que ce soit. »

Pour ce qui est de la livraison de contenu, Polestar a mis le réseau global de Cloudflare à l'épreuve avec la diffusion de la publicité ‘No Compromises’ pendant le Super Bowl 2022. La publicité a donné lieu dans les deux minutes qui ont suivi la diffusion à 150 000 visites du site web, ce qui représente une augmentation du trafic de presque 500 pour cent. Le site a également connu une augmentation du trafic à long terme d'environ 15 % pendant les semaines qui ont suivi la diffusion du film publicitaire.

« Immédiatement après la diffusion de la publicité pendant le Super Bowl, les téléspectateurs ont effectué plus de 2000 configurations. Nous avons également assisté à un record de ventes après l'événement, sans erreurs dramatiques ni défaillances de notre part, » ajoute M. Vesavuori. « Sans la présence de Cloudflare au sein de notre infrastructure centrale, cela n'aurait pas été possible. »

Avec 99,7 % de son trafic servi depuis le cache de Cloudflare, alors que ça ne représentait que 80 % au maximum avec les précédents fournisseurs, le réseau de Polestar est plus rapide et plus résilient que jamais. Le redimensionnement et l'optimisation des images par Cloudflare réduisent plus encore les besoins en bande passante de Polestar, améliorent les performances et permettent à son site web à forte teneur graphique d'être plus réactif sur n'importe quel appareil.

À l'avenir, Polestar a l'intention de renforcer son partenariat avec Cloudflare et d'explorer de nouveaux services. L'entreprise s'intéresse à Cloudflare Stream pour ses possibilités de stockage, de codage et de lecture à débit adaptatif des vidéos. De même, elle explore actuellement plus en détail Workers KV, la solution de stockage clé-valeur-données à la périphérie du réseau de Cloudflare.

« Cloudflare adopte des mesures qui vont révolutionner le marché traditionnel. Il est très intéressant de suivre leurs nouveaux services et de comprendre ce qu'ils apporteront à notre prochaine génération d'applications en périphérie », déclare M. Larsson.

« Cloudflare est la jumelle de Polestar dans le sens où elle innove et chamboule le secteur du développement classique de logiciels. Je pense que le succès de Polestar repose en grande partie sur la poursuite de notre relation, » ajoute M. Vesavuori.

1