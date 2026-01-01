Sécurité des réseaux d’entreprise
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
La migration vers le cloud et l’évolution des risques envers la sécurité ont modifié la manière dont les entreprises conçoivent et sécurisent leurs réseaux. La défense des réseaux modernes implique le recours à des technologies de sécurité intégrées, à la gestion des identités et des accès (IAM, Identity and Access Management) et à la prévention des pertes de données (DLP, Data Loss Prevention), en passant par le Zero Trust.
La différence Cloudflare
Atténuation proactive des menaces
Surveillez les menaces depuis un panneau de contrôle unique, afin de permettre à vos équipes de sécurité de détecter rapidement les attaques et d'y remédier avant qu'elles n'atteignent les réseaux internes.
Réduction des perturbations réseau
Augmentez la vitesse et la fiabilité de votre réseau en modernisant son infrastructure, en simplifiant la connectivité des bureaux régionaux et en atténuant les menaces potentielles
Conformité des données simplifiée
Protégez vos données sensibles des violations internes et externes, afin d'assurer la continuité de la conformité aux réglementations sur la protection des données.
Les réseaux d'entreprise sont-ils difficiles à sécuriser ?
La sécurisation d'un réseau d'entreprise moderne n'est pas une mince affaire. Tandis que les entreprises continuent de faire migrer leur infrastructure vers des environnements hybrides et cloud, les outils de sécurité d'ancienne génération (comme les pare-feu sur site et les systèmes de prévention des intrusions) ne parviennent plus à défendre un périmètre réseau flexible et en expansion constante. De même, l'accroissement en termes de fréquence, de taille et de sophistication des cybermenaces (à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du réseau) présente un défi supplémentaire pour les entreprises cherchant à prévenir et à éliminer les attaques potentielles.
Pour contrer ces difficultés, les entreprises doivent mettre en place des solutions de sécurité plus flexibles et proactives, des technologies de contrôle des accès et d’authentification des utilisateurs à la prévention des pertes de données, en passant par l’isolement de navigateur et la détection des logiciels malveillants, parmi bien d’autres. Ces technologies de sécurité sont bien souvent regroupées sous un modèle architectural nommé SASE (Secure Access Service Edge, services de sécurité des accès en périphérie), qui propose des services de connectivité réseau et des fonctions de sécurité réseau depuis une plateforme cloud unique.
Pourquoi Cloudflare ?
Comment Cloudflare assure la sécurité des réseaux d'entreprise
SSE ET SASE
Remplacez les VPN à risque, réduisez l'exposition des données, atténuez les attaques et assurez la fiabilité de la connectivité de votre réseau d'entreprise grâce à une plateforme SSE et SASE.
Accès réseau Zero Trust
Limitez l'accès des utilisateurs aux réseaux et aux données de l'entreprise, protégez vos applications et vos infrastructures essentielles, tout en éliminant les mouvements latéraux.
Passerelle web sécurisée
Appliquez des mesures de sécurité proactives dans votre entreprise en utilisant des politiques de filtrage et d'inspection pour détection les tentatives de phishing et d'attaques par rançongiciel.
Isolement de navigateur
Isolez et exécutez le code tiers à risque loin des environnements de votre réseau d'entreprise, afin de vous aider à bloquer la propagation des logiciels malveillants provenant de sites malveillants ou inconnus.
Offres de sécurité des réseaux d'entreprise
Outil de calcul du RSI de Cloudflare
Estimez les avantages potentiels liés à l'utilisation de Cloudflare et découvrez comment reprendre le contrôle, diminuer les coûts et réduire les risques envers la sécurité.
Atelier sur l'architecture SSE et SASE
Collaborez avec les experts Cloudflare afin d'identifier les défis existants, de définir un plan de migration et de déterminer le point de départ de votre parcours de modernisation et de consolidation réseau.
Guide d’achat des scénarios d’utilisation SASE
Évaluez les fournisseurs de SASE et définissez une roadmap à long terme grâce à ce guide approfondi des leaders en matière de sécurité et de réseau.
Ressources
ARTICLE
Qu'est-ce qu'un réseau d'entreprise ?
Un réseau d'entreprise relie de manière privée les succursales, les datacenters internes et les appareils des employés. Aujourd'hui, les réseaux d'entreprise évoluent rapidement.
STATISTIQUES
Qu'est-ce que l'architecture Secure Access Service Edge (SASE) ?
Le modèle architectural SASE allie les fonctions de sécurité réseau et de connectivité au sein d’une plateforme cloud unique.
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Comment fonctionne la sécurité du cloud ?
Comme la cybersécurité, la sécurité du cloud est un domaine très vaste et il n'est jamais possible d'empêcher toutes sortes d'attaques. Cependant, une stratégie de sécurité du cloud bien conçue réduit considérablement le risque de cyberattaques.
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Internet est le nouveau réseau d'entreprise
L'infrastructure sur site (c'est-à-dire le réseau d'entreprise du passé) ne permet pas l'évolutivité rapide ni la flexibilité proposées par le cloud.
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Connectivité réseau sécurisée en tant que service
Tandis que les applications migrent vers le cloud et que les collaborateurs adoptent le télétravail, les solutions réseau d'ancienne génération (comme les VPN physiques) ne parviennent pas à résoudre les problèmes fondamentaux de l'architecture d'un réseau d'entreprise.
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Cloudflare One, qu’est-ce que c'est?
Aujourd'hui, la plupart des charges de travail d'une entreprise moderne sont exécutées à l'extérieur du périmètre du réseau. Alors, pourquoi les entreprises dépensent-elles encore de l'argent pour bâtir une infrastructure toujours plus compliquée et inefficace ?
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La modernisation du réseau ouvre de nouvelles possibilités, comme s'assurer que ce dernier soit plus performant en rationalisant l'architecture et plus sécurisé en éliminant la confiance.