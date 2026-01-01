Sécurité des réseaux d’entreprise

La sécurisation d'un réseau d'entreprise moderne n'est pas une mince affaire. Tandis que les entreprises continuent de faire migrer leur infrastructure vers des environnements hybrides et cloud, les outils de sécurité d'ancienne génération (comme les pare-feu sur site et les systèmes de prévention des intrusions) ne parviennent plus à défendre un périmètre réseau flexible et en expansion constante. De même, l'accroissement en termes de fréquence, de taille et de sophistication des cybermenaces (à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du réseau) présente un défi supplémentaire pour les entreprises cherchant à prévenir et à éliminer les attaques potentielles.

Pour contrer ces difficultés, les entreprises doivent mettre en place des solutions de sécurité plus flexibles et proactives, des technologies de contrôle des accès et d’authentification des utilisateurs à la prévention des pertes de données, en passant par l’isolement de navigateur et la détection des logiciels malveillants, parmi bien d’autres. Ces technologies de sécurité sont bien souvent regroupées sous un modèle architectural nommé SASE (Secure Access Service Edge, services de sécurité des accès en périphérie), qui propose des services de connectivité réseau et des fonctions de sécurité réseau depuis une plateforme cloud unique.