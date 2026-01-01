Redes empresariales | Soluciones de seguridad
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
La migración a la nube y los riesgos de seguridad en constante evolución han cambiado la manera en que las empresas desarrollan y protegen sus redes. La protección de las redes modernas exige tecnologías de seguridad integradas, que incluyen desde la gestión de identidad y acceso (IAM) hasta la protección de pérdida de datos (DLP) y Zero Trust
Ventajas de Cloudflare
Mitigación proactiva de las amenazas
Supervisa las amenazas desde un único panel de control, y tus equipos de seguridad podrán detectar y resolver rápidamente los ataques antes de que logren acceder a las redes internas
Menos interrupciones de la red
Mejora la velocidad y la fiabilidad de tu red gracias a la modernización de tu infraestructura de red, la simplificación de la conectividad de las filiales y la mitigación de las amenazas potenciales
Cumplimiento normativo simplificado de los datos
Protege los datos confidenciales contra las filtraciones internas y externas, y ayuda así a garantizar siempre el cumplimiento de las normativas de seguridad de datos
¿Las redes empresariales son difíciles de proteger?
La protección de la red empresarial moderna no es una tarea fácil. Las organizaciones continúan migrando su infraestructura a los entornos híbridos y en la nube, y las herramientas de seguridad heredadas (como los firewalls locales y los sistemas de prevención de intrusiones) ya no pueden proteger un perímetro de red flexible y en crecimiento. El aumento de la frecuencia, la magnitud y la sofisticación de las ciberamenazas (tanto dentro como fuera de la red) supone una dificultad adicional para las empresas que desean evitar y eliminar los posibles ataques.
Para contrarrestar estos desafíos, las empresas necesitan implementan soluciones de seguridad más flexibles y proactivas, desde tecnologías para el control de acceso y la autenticación de los usuarios hasta la prevención de la pérdida de datos, el aislamiento de navegador, la detección de malware y más. A menudo, estas tecnologías de seguridad se combinan en un modelo de arquitectura denominado perímetro de servicio de acceso seguro (SASE), que ofrece servicios de conectividad de red y funciones de seguridad de red desde una única plataforma en la nube.
¿Por qué Cloudflare?
Cómo ofrece Cloudflare seguridad de redes empresariales
SSE Y SASE
Sustituye las VPN poco seguras, reduce la exposición de los datos, mitiga los ataques y garantiza una conectividad de red empresarial fiable con una plataforma SSE y SASE.
Acceso a la red Zero Trust
Limita el acceso de los usuarios a los datos y las redes empresariales, protege la infraestructura y las aplicaciones críticas y elimina el movimiento lateral.
Puerta de enlace web segura
Aplica medidas proactivas de seguridad empresarial utilizando filtros y políticas de inspección para detectar los intentos de phishing y ransomware.
Aislamiento del navegador
Aísla y ejecuta código de terceros poco seguro lejos de los entornos de la red corporativa, y bloquea así la propagación de malware desde sitios maliciosos o desconocidos.
Qué ofrece nuestra seguridad de redes empresariales
Calculadora de rentabilidad de Cloudflare
Calcula las ventajas potenciales de adoptar Cloudflare y descubre cómo recuperar el control, recortar los costos y reducir los riesgos de seguridad.
Seminario de arquitectura SSE y SASE
Colabora con los expertos de Cloudflare para identificar los desafíos existentes, trazar un plan de migración y encontrar tu punto de partida a la modernización y la consolidación de la red.
Guía del comprador sobre casos de uso de SASE
Evalúa a los proveedores SASE y desarrolla una hoja de ruta a largo plazo con esta guía exhaustiva para los responsables de las redes y la seguridad.
Recursos
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¿Qué son las redes empresariales? | Red empresarial
Una red empresarial conecta de forma privada las sucursales, los centros de datos internos y los dispositivos de los usuarios. En la actualidad, las redes empresariales están evolucionando muy rápido.
INFORMACIÓN
¿Qué es el perímetro de servicio de acceso seguro (SASE)?
SASE es un modelo de arquitectura que combina funciones de seguridad de red y conectividad en una única plataforma en la nube.
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¿Cómo funciona la seguridad en la nube?
Al igual que la ciberseguridad, la seguridad en la nube abarca un área muy amplia, y nunca es posible evitar todos los tipos de ataques. Sin embargo, una estrategia de seguridad en la nube bien diseñada reduce considerablemente el riesgo de ciberataques.
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Protección para empresas distribuidas a largo plazo
Aquí te mostramos las cinco soluciones a corto plazo más comunes que las organizaciones implementaron durante la pandemia y los problemas a largo plazo relacionados.
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Internet es la nueva red corporativa
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Conectividad de red segura como servicio
A medida que las aplicaciones se han ido trasladando a la nube y los empleados han dejado de trabajar exclusivamente en las oficinas, las soluciones de red heredadas (como el hardware de VPN) no pueden resolver los problemas básicos de la arquitectura de red empresarial.
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¿Qué es Cloudflare One?
En la actualidad, la mayoría de las cargas de trabajo de una empresa moderna se ejecutan fuera del perímetro de red. ¿Y por qué las empresas siguen gastando dinero en el desarrollo de una infraestructura de red más complicada e ineficaz?
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
Seguridad en todas partes
Recupera el control, disminuye los costos y reduce los riesgos integrando la seguridad en la plataforma inteligente de Cloudflare que incluye servicios programables y nativos de nube.
DOCUMENTO TÉCNICO
Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red
La modernización de las redes abre nuevas posibilidades, como hacer que la red sea más eficiente al optimizar la arquitectura, y más segura al eliminar la fiabilidad.