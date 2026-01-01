Sicherheitslösungen für Unternehmensnetzwerke

Die Sicherung eines modernen Unternehmensnetzwerks ist keine leichte Aufgabe. Da Unternehmen ihre Infrastruktur immer mehr in hybride und Cloud-Umgebungen verlagern, können herkömmliche Sicherheitstools (wie lokale Firewalls und Intrusion-Prevention-Systeme) einen wachsenden und flexiblen Netzwerkperimeter nicht mehr schützen. Und die zunehmende Häufigkeit, Größe und Raffinesse von Cyberbedrohungen – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Netzwerks – stellt eine zusätzliche Herausforderung für Unternehmen dar, die potenzielle Angriffe verhindern und beseitigen wollen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Unternehmen flexiblere und proaktive Sicherheitslösungen implementieren, von Technologien zur Zugriffskontrolle und Nutzerauthentifizierung bis hin zum Schutz vor Datenverlust, Browserisolierung, Malware-Erkennung und mehr. Häufig werden diese Sicherheitstechnologien in einem Architekturmodell gebündelt, das als Secure Access Service Edge (SASE) bezeichnet wird und das Netzwerkverbindungsdienste und Netzwerksicherheitsfunktionen von einer einzigen Cloud-Plattform aus bereitstellt.