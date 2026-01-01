Sicherheitslösungen für Unternehmensnetzwerke
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
Die Cloud-Migration und die sich entwickelnden Sicherheitsrisiken haben die Art und Weise verändert, wie Unternehmen ihre Netzwerke aufbauen und sichern. Die Verteidigung moderner Netzwerke erfordert integrierte Sicherheitstechnologien, von Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) und Data Loss Prevention (DLP) bis hin zu Zero Trust.
Cloudflare macht den Unterschied
Proaktive Abwehr von Bedrohungen
Überwachen Sie Bedrohungen von einem einzigen Kontrollfenster aus, so dass Sicherheitsteams Angriffe schnell erkennen und abstellen können, bevor sie interne Netzwerke erreichen.
Weniger Netzwerkstörungen
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks, indem Sie die Netzwerkinfrastruktur modernisieren, die Anbindung von Zweigstellen vereinfachen und potenzielle Bedrohungen abwehren.
Vereinfachte Datenkonformität
Schützen Sie sensible Daten vor internen und externen Verstößen und sorgen Sie so für die kontinuierliche Einhaltung von Datensicherheitsbestimmungen.
Sind Unternehmensnetzwerke schwer zu sichern?
Die Sicherung eines modernen Unternehmensnetzwerks ist keine leichte Aufgabe. Da Unternehmen ihre Infrastruktur immer mehr in hybride und Cloud-Umgebungen verlagern, können herkömmliche Sicherheitstools (wie lokale Firewalls und Intrusion-Prevention-Systeme) einen wachsenden und flexiblen Netzwerkperimeter nicht mehr schützen. Und die zunehmende Häufigkeit, Größe und Raffinesse von Cyberbedrohungen – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Netzwerks – stellt eine zusätzliche Herausforderung für Unternehmen dar, die potenzielle Angriffe verhindern und beseitigen wollen.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Unternehmen flexiblere und proaktive Sicherheitslösungen implementieren, von Technologien zur Zugriffskontrolle und Nutzerauthentifizierung bis hin zum Schutz vor Datenverlust, Browserisolierung, Malware-Erkennung und mehr. Häufig werden diese Sicherheitstechnologien in einem Architekturmodell gebündelt, das als Secure Access Service Edge (SASE) bezeichnet wird und das Netzwerkverbindungsdienste und Netzwerksicherheitsfunktionen von einer einzigen Cloud-Plattform aus bereitstellt.
Was spricht für Cloudflare?
Wie Cloudflare die Sicherheit von Firmennetzwerken gewährleistet
SSE UND SASE
Ersetzen Sie riskante VPNs, reduzieren Sie das Risiko von Datenverlusten, wehren Sie Angriffe ab und sorgen Sie für eine zuverlässige Konnektivität des Unternehmensnetzwerks mit einer SSE- und SASE-Plattform.
Zero Trust-Netzwerkzugriff
Schränken Sie den Zugriff von Nutzern auf Unternehmensnetzwerke und -daten ein, schützen Sie kritische Anwendungen und Infrastrukturen und unterbinden Sie laterale Bewegung.
Secure Web Gateway
Setzen Sie proaktive Sicherheitsmaßnahmen für Ihr Unternehmen durch, indem Sie Filter- und Prüfrichtlinien verwenden, um Phishing- und Ransomware-Versuche abzuwehren.
Browserisolierung
Isolieren Sie riskanten Code von Drittanbietern und führen Sie ihn außerhalb von Firmennetzwerken aus, um die Verbreitung von Malware von bösartigen oder unbekannten Websites zu verhindern.
Angebote für die Sicherheit von Unternehmensnetzwerken
Cloudflare ROI-Rechner
Schätzen Sie die potenziellen Vorteile der Nutzung von Cloudflare ab und entdecken Sie, wie Sie die Kontrolle zurückgewinnen, Kosten senken und Sicherheitsrisiken reduzieren können.
SSE & SASE Architektur-Workshop
Arbeiten Sie mit den Experten von Cloudflare zusammen, um bestehende Herausforderungen zu identifizieren, einen Migrationsplan zu erstellen und Ihren Ausgangspunkt für die Netzwerkmodernisierung und -konsolidierung zu finden.
SASE-Anwendungsfälle: Ein Leitfaden für Kunden
Evaluieren Sie SASE-Anbieter und erstellen Sie eine langfristige Roadmap mit diesem ausführlichen Leitfaden für Sicherheits- und Netzwerkverantwortliche.
Weitere Informationen
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ERKENNTNISSE
Was ist Secure Access Service Edge (SASE)?
SASE ist ein Architekturmodell, das Netzwerksicherheitsfunktionen und Konnektivität auf einer einzigen Cloud-Plattform kombiniert.
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Everywhere Security
Gewinnen Sie die Kontrolle zurück, senken Sie die Kosten und reduzieren Sie die Risiken, indem Sie die Sicherheit auf der intelligenten Plattform von Cloudflare mit programmierbaren, Cloud-nativen Services zusammenführen.
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Entwicklung einer Strategie zur Netzwerkmodernisierung
Eine solche Modernisierung eröffnet neue Chancen, weil etwa durch eine Optimierung der IT-Architektur die Leistungsfähigkeit und durch die Beseitigung zu großen Vertrauens die Sicherheit des Netzwerks erhöht werden kann.