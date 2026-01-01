Browser Isolation von Cloudflare
Leistungsstarke Remote-Browserisolierung (RBI)
Browser Isolation führt den gesamten Quellcode am Rande unseres globalen Netzwerks aus und schützt die Nutzer auf diese Weise vor Ransomware, Phishing und Zero-Day-Browser-Schwachstellen.
Vorteile der Cloudflare Browserisolierung
RBI-Richtlinien schnell implementieren
Schützen Sie Websites, als SaaS bereitgestellte und selbst gehostete Anwendungen mit voreingestellten Browser-Isolierungsrichtlinien im Cloudflare-Dashboard.
Ressourcen unter bestimmten Bedingungen isolieren
Implementieren Sie RBI nach Anwendung, nach Richtlinie, nur für verdächtige Websites oder mit zusätzlichen Kontrollen zur Verhinderung von Datenverlust.
Sicherheitskontrollen erweitern
Integrieren Sie RBI nativ mit den Zero Trust-Diensten von Cloudflare, einschließlich E-Mail-Sicherheit, für einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz.
Erwartungen der Nutzer übertreffen
Sorgen Sie für unsichtbare Sicherheit mit innovativer RBI und extrem niedriger Latenz, die für das alltägliche Surfen geeignet ist.
FUNKTIONSWEISE
Zero Trust auf das Surfen im Internet ausweiten
Die Anwendung von Zero Trust auf das Surfen bedeutet, dass kein Code und keine Interaktionen auf Geräten standardmäßig als vertrauenswürdig eingestuft werden sollten.
Im Gegensatz zu herkömmlichen RBI-Methoden vermeidet unsere patentierte Technologie Kompromisse bei Sicherheit und Performance. Zudem ist sie so schnell, dass sie sich wie lokales Surfen im Web anfühlt.
Erfahren Sie, wie Browserisolierung innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare funktioniert
ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN
Was Top-Analysten sagen
Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für SASE-Plattformen 2025 als Visionär ausgezeichnet
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft.
Das sagen unsere Kunden
„Wir haben angefangen, Browserisolierung von Cloudflare zu nutzen, damit unsere Kundendaten wirklich sicher und unsere Mitarbeitenden gegen Malware geschützt sind. Diese Lösung funktioniert hervorragend – irgendwann war mir gar nicht mehr bewusst, dass wir sie einsetzen!“
CTO — PensionBee
WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR BROWSERISOLIERUNG
Cloudflare Browserisolierung führt den Browsercode weit entfernt von lokalen Geräten aus und hilft so, Angriffe zu verhindern und ein schnelles Benutzererlebnis zu bieten
Vor Ransomware schützen
Isolieren Sie den Browser, um Ransomware-Angriffe zu blockieren, bevor diese interne Netzwerke erreichen.
Phishing-Angriffe vereiteln
Vereiteln Sie Phishing, indem Sie dafür sorgen, dass verdächtige E-Mail-Links in einem isolierten Browser geöffnet werden.
Sicherer externer Zugriff
Sie können Daten, auf die externe Nutzer mit Privatgeräten oder nicht verwalteten Geräten zugreifen, mühelos kontrollieren und schützen.