Browser Isolation führt den gesamten Quellcode am Rande unseres globalen Netzwerks aus und schützt die Nutzer auf diese Weise vor Ransomware, Phishing und Zero-Day-Browser-Schwachstellen.

Vorteile der Cloudflare Browserisolierung

Symbol – Blitz-Performance
RBI-Richtlinien schnell implementieren

Schützen Sie Websites, als SaaS bereitgestellte und selbst gehostete Anwendungen mit voreingestellten Browser-Isolierungsrichtlinien im Cloudflare-Dashboard.

Security Shield Protection Checkmark – Symbol
Ressourcen unter bestimmten Bedingungen isolieren

Implementieren Sie RBI nach Anwendung, nach Richtlinie, nur für verdächtige Websites oder mit zusätzlichen Kontrollen zur Verhinderung von Datenverlust.

Eyeball-Kachel – Symbol
Sicherheitskontrollen erweitern

Integrieren Sie RBI nativ mit den Zero Trust-Diensten von Cloudflare, einschließlich E-Mail-Sicherheit, für einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz.

Performance-Schraubenschlüssel – Symbol
Erwartungen der Nutzer übertreffen

Sorgen Sie für unsichtbare Sicherheit mit innovativer RBI und extrem niedriger Latenz, die für das alltägliche Surfen geeignet ist.

Produktseite zu Browserisolierung – SO FUNKTIONIERT'S – Diagramm

FUNKTIONSWEISE

Zero Trust auf das Surfen im Internet ausweiten

Die Anwendung von Zero Trust auf das Surfen bedeutet, dass kein Code und keine Interaktionen auf Geräten standardmäßig als vertrauenswürdig eingestuft werden sollten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen RBI-Methoden vermeidet unsere patentierte Technologie Kompromisse bei Sicherheit und Performance. Zudem ist sie so schnell, dass sie sich wie lokales Surfen im Web anfühlt.

Erfahren Sie, wie Browserisolierung innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare funktioniert

Referenzarchitektur ansehen

ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN

Was Top-Analysten sagen

Analyst-Abbildung – Gartner
Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für SASE-Plattformen 2025 als Visionär ausgezeichnet
Bericht lesen
Analyst-Abbildung – Forrester
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Bericht lesen
Analyst-Abbildung – Forrester
Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft.
Bericht lesen

Das sagen unsere Kunden

ZT Access – Erfahrungsbericht – Inhalt – Abbildung
Produktseite für Browserisolierung – Testimonial – Logo

„Wir haben angefangen, Browserisolierung von Cloudflare zu nutzen, damit unsere Kundendaten wirklich sicher und unsere Mitarbeitenden gegen Malware geschützt sind. Diese Lösung funktioniert hervorragend – irgendwann war mir gar nicht mehr bewusst, dass wir sie einsetzen!“

CTO —  PensionBee

Japan Airlines Logo weiß
Indeed Logo weiß
Ziff Davis Logo Weiß
Delivery Hero Logo weiss
Werner Logo Weiß
Canva Logo weiß
Knauf-Logo weiß
Jetblue-Logo weiß
WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR BROWSERISOLIERUNG

Cloudflare Browserisolierung führt den Browsercode weit entfernt von lokalen Geräten aus und hilft so, Angriffe zu verhindern und ein schnelles Benutzererlebnis zu bieten

DDoS-Ransom-Symbol
Vor Ransomware schützen

Isolieren Sie den Browser, um Ransomware-Angriffe zu blockieren, bevor diese interne Netzwerke erreichen.

Büro-Zweigstelle-Symbol
Phishing-Angriffe vereiteln

Vereiteln Sie Phishing, indem Sie dafür sorgen, dass verdächtige E-Mail-Links in einem isolierten Browser geöffnet werden.

Optimierungsrad-Symbol
Sicherer externer Zugriff

Sie können Daten, auf die externe Nutzer mit Privatgeräten oder nicht verwalteten Geräten zugreifen, mühelos kontrollieren und schützen.

Anwendungsfälle entdecken

Wir unterstützen Organisationen in aller Welt auf Ihrem Weg zu Zero‑Trust

Kundenreferenzen anzeigen

Weitere Informationen

Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 1 Glühbirne
Phishing mit E-Mail-Link-Isolierung neutralisieren
Kurzdarstellung lesen
Whitepaper Thumbnail - Version 1
Wie wir die Sicherheit der Browserisolierung neu definieren
Zum Whitepaper
Video-Vorschaubild
Bedrohungsabwehr gegen Multi-Channel-Phishing.
Demo ansehen

FAQs

Icon Security-Shield-Schutz

Wählen Sie Cloudflare Browserisolierung für Ihr Unternehmen

Einen Experten sprechen
