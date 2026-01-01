Cloudflare Browser Isolationの利点
リモートブラウザ分離のポリシーをすばやくデプロイ
Cloudflareダッシュボードで予め定めたブラウザ分離ポリシーによって、サイト、SaaS、セルフホスト型アプリを保護しましょう。
条件によってリソースを分離
アプリケーションごと、ポリシーごと、不審サイトのみ、追加的データ損失制御適用対象など、条件を決めてリモートブラウザ分離（RBI）を実装します。
セキュリティ制御を拡張
リモートブラウザ分離（RBI）をCloudflareのゼロトラストサービス（メールセキュリティなど）にネイティブに統合し、多層セキュリティを実現します。
ユーザーの期待を超越
革新的なリモートブラウザ分離（RBI）と超低遅延でセキュリティをインビジブル（意識する必要がない）に保ち、日々のブラウジングに適した状態を維持します。
お客様の声
「顧客データを最高のセキュリティで守り、マルウェアから従業員を保護するために、Cloudflare Browser Isolationを使い始めました。その存在を忘れるくらい順調に機能しました。」
CTO — PensionBee
ブラウザ分離の主要ユースケース
Cloudflare Browser Isolationはローカルデバイスから遠く離れたところでブラウザコードを実行するため、攻撃の防止と高速で応答性に優れたユーザーエクスペリエンスの提供に役立ちます。
ランサムウェアからの保護
ブラウジングを分離して、ランサムウェア攻撃が内部ネットワークへ広がる前にブロックします。
フィッシング攻撃を阻止
不審なメールのリンクも分離されたブラウザ上で開くので、フィッシングの被害を軽減します。
サードパーティのアクセスをセキュアに
外部ユーザーがBYODや非管理デバイスからアクセスするデータの格納と保護を簡単に行えます。