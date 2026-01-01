ブラウジングにゼロトラストを適用するということは、既定で、デバイス上で実行されるコードや操作を信用しないことを意味します。

Cloudflareの特許技術は従来のリモートブラウザ分離（RBI）の手法と異なり、セキュリティとパフォーマンスのトレードオフを排除し、ローカルで操作しているような使用感があります。