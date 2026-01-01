サインアップ

高パフォーマンスのリモートブラウザ分離（RBI）

Browser Isolationはすべてのコードを当社のグローバルネットワークのエッジで実行し、ランサムウェア、フィッシング、ブラウザのゼロデイ脆弱性からユーザーを隔離。

Cloudflare Browser Isolationの利点

リモートブラウザ分離のポリシーをすばやくデプロイ

Cloudflareダッシュボードで予め定めたブラウザ分離ポリシーによって、サイト、SaaS、セルフホスト型アプリを保護しましょう。

条件によってリソースを分離

アプリケーションごと、ポリシーごと、不審サイトのみ、追加的データ損失制御適用対象など、条件を決めてリモートブラウザ分離（RBI）を実装します。

セキュリティ制御を拡張

リモートブラウザ分離（RBI）をCloudflareのゼロトラストサービス（メールセキュリティなど）にネイティブに統合し、多層セキュリティを実現します。

ユーザーの期待を超越

革新的なリモートブラウザ分離（RBI）と超低遅延でセキュリティをインビジブル（意識する必要がない）に保ち、日々のブラウジングに適した状態を維持します。

Browser Isolation 製品ページ - 仕組み - 図

仕組み

ゼロトラストをインターネットブラウジングにも適用

ブラウジングにゼロトラストを適用するということは、既定で、デバイス上で実行されるコードや操作を信用しないことを意味します。

Cloudflareの特許技術は従来のリモートブラウザ分離（RBI）の手法と異なり、セキュリティとパフォーマンスのトレードオフを排除し、ローカルで操作しているような使用感があります。

CloudflareのSASEプラットフォームにおけるBrowser Isolationの動作を解説

アナリストの評価

一流アナリストのコメント

Cloudflare、2025年版『Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms』で「Visionary（ビジョナリー）」認定
2025年第3四半期『Forrester Wave™：ゼロトラストプラットフォーム』の「戦略」カテゴリーで2番目に高いスコアを獲得
Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、コラボレーションセキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」認定
お客様の声

ZT Access - お客様の声 - コンテンツ - 画像
Browser Isolation 製品ページ - お客様の声 - ロゴ

「顧客データを最高のセキュリティで守り、マルウェアから従業員を保護するために、Cloudflare Browser Isolationを使い始めました。その存在を忘れるくらい順調に機能しました。」

CTO — PensionBee

ブラウザ分離の主要ユースケース

Cloudflare Browser Isolationはローカルデバイスから遠く離れたところでブラウザコードを実行するため、攻撃の防止と高速で応答性に優れたユーザーエクスペリエンスの提供に役立ちます。

ランサムウェアからの保護

ブラウジングを分離して、ランサムウェア攻撃が内部ネットワークへ広がる前にブロックします。

フィッシング攻撃を阻止

不審なメールのリンクも分離されたブラウザ上で開くので、フィッシングの被害を軽減します。

サードパーティのアクセスをセキュアに

外部ユーザーがBYODや非管理デバイスからアクセスするデータの格納と保護を簡単に行えます。

世界中の組織のゼロトラスト移行を支援

リソース

メールリンク分離によってフィッシングを無害化
Cloudflareがブラウザ分離セキュリティをどう再定義したか
マルチチャネルフィッシングの脅威から防御
よくある質問

Cloudflare Browser Isolationを導入しませんか

