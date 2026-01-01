Me interesa

Aislamiento del navegador de Cloudflare

Aislamiento remoto del navegador (RBI) eficaz

El aislamiento del navegador ejecuta todo el código en el perímetro de nuestra red global, aislando así a los usuarios del ransomware, el phishing y las vulnerabilidades del navegador zero-day.

Ventajas del aislamiento de navegador de Cloudflare

Implementa políticas de RBI al instante

Protege sitios, aplicaciones SaaS y aplicaciones autoalojadas con políticas preestablecidas de aislamiento del navegador en el panel de control de Cloudflare.

Aísla recursos de manera condicional

Implementa el aislamiento remoto del navegador (RBI) por aplicación, por política, solo para sitios sospechosos o con controles adicionales de pérdida de datos.

Amplía los controles de seguridad

Integra de forma nativa RBI con los servicios Zero Trust de Cloudflare, incluida la seguridad del correo electrónico, para un enfoque de seguridad por capas.

Supera las expectativas de los usuarios

Haz invisible tu seguridad con la solución innovadora del aislamiento remoto del navegador (RBI) y una latencia ultrabaja adecuada para la navegación diaria.

CÓMO FUNCIONA

Extiende Zero Trust a la navegación en Internet

Aplicar Zero Trust a la navegación significa que, de manera predeterminada, no se debe confiar en la ejecución de ningún código o interacción en los dispositivos.

A diferencia de los métodos de aislamiento remoto del navegador (RBI) heredados, nuestra tecnología patentada elimina los desequilibrios entre seguridad y rendimiento, y es tan rápida que parece navegación local.

Descubre cómo funciona el aislamiento del navegador dentro de la plataforma SASE de Cloudflare

RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS

Opinión de los principales analistas

Cloudflare fue reconocida como empresa visionaria en el informe Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms
Cloudflare obtuvo la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.º trimestre de 2025
Cloudflare ha sido reconocida como "competidor sólido" en el informe The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025
Qué dicen nuestros clientes

"Empezamos a utilizar el aislamiento del navegador de Cloudflare para ayudar a brindar la mejor seguridad a los datos de nuestros clientes y proteger a los usuarios del malware. Funcionaba tan bien que me olvidaba de que estaba activo.

Director técnico —  PensionBee

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
PRINCIPALES CASOS DE USO DE AISLAMIENTO DEL NAVEGADOR

Aislamiento del navegador de Cloudflare ejecuta el código del navegador lejos de los dispositivos locales, lo que ayuda a evitar ataques y a ofrecer experiencias de usuario rápidas y con capacidad de respuesta

Rescate DDoS - Icono
Protégete contra el ransomware

Aísla la navegación para bloquear los ataques de ransomware — antes de que se propaguen a las redes internas.

Oficina de filial - Icono
Impide los ataques de phishing

Mitiga los intentos de phishing abriendo los enlaces de correo electrónico sospechosos en un navegador aislado.

Engranaje de optimización - icono
Protege el acceso de terceros

Guarda y protege con facilidad los datos a los que acceden usuarios externos desde dispositivos BYOD o no gestionados.

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a avanzar hacia la seguridad Zero Trust

Recursos

Neutraliza el phishing con el aislamiento de los enlaces del correo electrónico
Cómo redefinimos la seguridad del aislamiento del navegador
Defensa contra las amenazas del phishing multicanal
Preguntas frecuentes

Obtén el aislamiento del navegador de Cloudflare para tu empresa

