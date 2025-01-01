El Sr. Seifert es nuestro director financiero desde junio de 2017. Antes de unirse a nosotros, ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero de Symantec Corporation, un proveedor de software y servicios de ciberseguridad, desde marzo de 2014 hasta noviembre de 2016, y brindó servicios de asesoramiento a Symantec desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. Desde diciembre de 2012 hasta marzo de 2014, el Sr. Seifert ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero de Brightstar Corp., una empresa de distribución y servicios inalámbricos. Desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2012, ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero en Advanced Micro Devices Inc., una empresa de semiconductores, donde además se desempeñó como director ejecutivo interino desde enero de 2011 hasta agosto de 2011. El Sr. Seifert actualmente es miembro de la junta directiva de First Derivatives plc, una empresa de software de análisis de altísimo rendimiento. Anteriormente, formó parte de la junta directiva de CompuGroup Medical SE, un proveedor de soluciones digitales para el sector de la salud, y de IPG Photonics Corporation, un fabricante de láseres de fibra. El Sr. Seifert tiene un título de grado en Administración de Empresas, un M.B.A. de la Universidad Friedrich Alexander, y una maestría en Matemáticas y Economía de la Universidad Estatal de Wayne.