Red global (transparente)
+330 ciudades, 125 países, incluida China
¿Qué es Cloudflare?
Cloudflare Everywhere Security
Acerca de Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al mismo tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos de nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.
Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos
20 %
de todos los sitios web están protegidos por Cloudflare
+330
ciudades en más de 125 países abarcan la red de Cloudflare
36 %
de las empresas de la lista Fortune 1000 son clientes de Cloudflare
2010
Cloudflare comenzó
4600
total de empleados
17
oficinas en todo el mundo
Directivos
Matthew Prince
Cofundador y director general
Michelle Zatlyn
Cofundadora y presidenta
Thomas Seifert
Director financiero
Doug Kramer
Director de asesoría jurídica
Grant Bourzikas
Responsable de la seguridad corporativa
Dane Knecht
Director técnico
Stephanie Cohen
Responsable de estrategia
Alissa Starzak
Directora adjunta de asesoría jurídica, directora global de políticas públicas
CJ Desai
Presidente de productos e ingeniería
Contacto
Daniella Vallurupalli
Directora de Comunicaciones Globales
press@cloudflare.com
+1 650-741-3104
Relaciones con inversores
Para obtener la información más reciente para inversores