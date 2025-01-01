Me interesa

Matthew Prince y Michelle Zatlyn
Fotos de los directivos

Fotos de nuestro equipo directivo

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al mismo tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos de nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos

20 %

de todos los sitios web están protegidos por Cloudflare

+330

ciudades en más de 125 países abarcan la red de Cloudflare

36 %

de las empresas de la lista Fortune 1000 son clientes de Cloudflare

2010

Cloudflare comenzó

4600

total de empleados

17

oficinas en todo el mundo

Directivos

Matthew Prince

Cofundador y director general

Ver biografía
Matthew Prince es cofundador y director general de Cloudflare. La misión de Cloudflare es ayudar a mejorar el servicio de Internet para todos. Hoy la empresa opera una de las redes más grandes del mundo, que abarca más de 330 ciudades en más de 125 países. Matthew es pionero en tecnología en el Foro Económico Mundial, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU. y fue galardonado con el premio Tech Fellow en 2011.

Tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard, con la distinción George F. Baker Scholar, y recibió el galardón Dubilier Prize for Entrepreneurship. Es miembro del Colegio de Abogados del Estado de Illinois, obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Chicago, y un título de grado en literatura inglesa y ciencias informáticas en Trinity College. También es cocreador de Proyecto Honey Pot, la mayor comunidad de administradores web que hacen seguimiento del fraude y el abuso en línea.
Michelle Zatlyn

Cofundadora y presidenta

Ver biografía
Michelle Zatlyn es cofundadora y presidenta de Cloudflare (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud con la misión de mejorar Internet. Michelle actualmente es miembro de la junta de directores de Atlassian y de Young Global Leaders Foundation del Foro Económico Mundial.

Antes de cofundar Cloudflare, Michelle ocupó puestos en Google y Toshiba, y lanzó dos startups exitosas. Ha recibido los reconocimientos Fortune 40 Under 40, “2024 Changemaker” de CNBC, y 2024 Top Female Founder de Inc. Magazine. Cuenta con un título de grado en ciencias con distinción de la Universidad McGill, y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard, donde recibió el galardón Dubilier Prize for Entrepreneurship.
Thomas Seifert

Director financiero

Ver biografía
El Sr. Seifert es nuestro director financiero desde junio de 2017. Antes de unirse a nosotros, ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero de Symantec Corporation, un proveedor de software y servicios de ciberseguridad, desde marzo de 2014 hasta noviembre de 2016, y brindó servicios de asesoramiento a Symantec desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. Desde diciembre de 2012 hasta marzo de 2014, el Sr. Seifert ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero de Brightstar Corp., una empresa de distribución y servicios inalámbricos. Desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2012, ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero en Advanced Micro Devices Inc., una empresa de semiconductores, donde además se desempeñó como director ejecutivo interino desde enero de 2011 hasta agosto de 2011. El Sr. Seifert actualmente es miembro de la junta directiva de First Derivatives plc, una empresa de software de análisis de altísimo rendimiento. Anteriormente, formó parte de la junta directiva de CompuGroup Medical SE, un proveedor de soluciones digitales para el sector de la salud, y de IPG Photonics Corporation, un fabricante de láseres de fibra. El Sr. Seifert tiene un título de grado en Administración de Empresas, un M.B.A. de la Universidad Friedrich Alexander, y una maestría en Matemáticas y Economía de la Universidad Estatal de Wayne.
Doug Kramer

Director de asesoría jurídica

Ver biografía
Doug Kramer, director de asesoría jurídica, se unió a Cloudflare, Inc. en agosto de 2016. Es responsable de la gestión de los equipos jurídicos, las políticas, y la confianza y la seguridad de la empresa. Antes de su incorporación a Cloudflare, Doug ocupó varios cargos directivos durante el gobierno del presidente Barack Obama, entre ellos, jefe de gabinete y subsecretario del presidente, consejero adjunto de la Casa Blanca, administrador adjunto de la administración de pequeñas empresas y director jurídico de USAID.

Anteriormente, ejerció como abogado en los bufetes Covington en Washington, D.C. y Polsinelli en Kansas City. Doug es miembro vitalicio del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU., y se graduó en la Universidad de Georgetown y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
Grant Bourzikas

Responsable de la seguridad corporativa

Ver biografía
Grant Bourzikas se incorporó a Cloudflare en 2023 como vicepresidente sénior, director de seguridad de la empresa. Es una pieza fundamental de la maquinaria que ayuda a mejorar Internet. Su objetivo es proteger Cloudflare contra amenazas complejas y promover la innovación que permite a la empresa anticiparse en el panorama de la ciberseguridad actual.

Grant ha ocupado el puesto de director de seguridad en cinco ocasiones y cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector privado, que incluye una empresa de infraestructuras esenciales de la lista Fortune 500, una organización de servicios financieros y una empresa de videojuegos. Más recientemente, ocupó el cargo de director de seguridad de Silicon Valley Bank, responsable del desarrollo y la implementación del programa de seguridad de la información del banco y de la supervisión de las políticas de seguridad globales de la empresa. Grant tiene un título de grado en Contabilidad y un máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de Southern Methodist University.
Dane Knecht

Director técnico

Ver biografía
Dane Knecht es director técnico en Cloudflare, la empresa líder en conectividad cloud. Knecht es responsable de hacer realidad las ideas más audaces e innovadoras de la empresa, que serán clave para la evolución y la estrategia continuas de Cloudflare. En los últimos 13 años en Cloudflare, ha dirigido el desarrollo, el lanzamiento y la ampliación de productos como Cloudflare Zero Trust, la plataforma para desarrolladores de Cloudflare y, más recientemente, la plataforma de agentes e inferencia de IA de la empresa. Knecht se incorporó a Cloudflare cuando la empresa tenía menos de 30 empleados. Antes de ingresar a Cloudflare, Knecht fundó una empresa de SaaS de comercio electrónico, que luego fue adquirida, y ocupó cargos directivos en el área de productos en MessageOne y Dell. Se graduó en la Universidad de Columbia y vive en Austin, Texas.
Stephanie Cohen

Responsable de estrategia

Ver biografía
Stephanie Cohen se incorporó a Cloudflare en 2024 como la primera responsable de estrategia de la empresa. Es una ejecutiva con una amplia trayectoria que aporta más de dos décadas de experiencia en Goldman Sachs, donde brindaba asesoramiento a los responsables y las juntas directivas de algunas de las empresas e instituciones más importantes del mundo. Además de trabajar para Investment Banking, estuvo a cargo del área de estrategia en Goldman Sachs, dirigió dos segmentos globales valorados en miles de millones de dólares y fue miembro de su Comité de Gestión.
En su puesto en Cloudflare, Stephanie dirige las iniciativas de la empresa para ampliar el alcance y la profundidad de su presencia en las salas de juntas y entre los directivos de alto nivel en su camino para alcanzar 5000 millones de dólares de ingresos y más. Tiene un título de grado en Ciencias de las Finanzas de la Universidad de Illinois.
Alissa Starzak

Directora adjunta de asesoría jurídica, directora global de políticas públicas

Ver biografía
Alissa Starzak es vicepresidenta, directora adjunta de Asuntos Jurídicos y directora global de Políticas Públicas en Cloudflare, una empresa de conectividad en la nube que ayuda a las organizaciones a agilizar y a mantener la seguridad de sus aplicaciones y redes, mientras bloquea miles de millones de amenazas por día. Antes de trabajar en Cloudflare, ocupó varios puestos de seguridad nacional en el gobierno de EE. UU., destacándose como la 21.° Consejera General del Departamento del Ejército, confirmada por el Senado. Su distinguida carrera también incluye altos cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Senado, en la práctica privada en Washington, D.C., y una pasantía judicial en un tribunal federal de apelaciones con el Honorable E. Grady Jolly, del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito.Starzak se graduó en Amherst College y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.
CJ Desai

Presidente de productos e ingeniería

Ver biografía
CJ Desai es el presidente de Productos e Ingeniería en Cloudflare. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de innovación de productos, estrategias de comercialización y eficiencia operativa, todos factores esenciales para formar equipos de alto rendimiento y fomentar un crecimiento empresarial sostenido a gran escala. Más recientemente, CJ Desai ocupó el cargo de presidente y director de operaciones (COO) en ServiceNow. Desai supervisó los productos, la plataforma, el diseño, la ingeniería, el soporte al cliente y las operaciones de infraestructura en la nube de ServiceNow, así como Customer Success. Antes de unirse a ServiceNow, Desai fue presidente de la División de Tecnologías Emergentes en EMC, donde era el principal responsable de P&L de los productos de tecnología emergente, con un enfoque centrado en el lanzamiento y el crecimiento de nuevas líneas de productos. Desai dirigió varias líneas de productos durante 9 años mientras estuvo en Symantec, incluidas las de seguridad de puntos de conexión, seguridad de correo electrónico y web, seguridad de servidores y seguridad móvil. Desai inició su carrera en Oracle Corp y fue un integrante fundamental del equipo que lanzó el primer servicio de nube de Oracle.

Recursos adicionales

Contacto

Daniella Vallurupalli
Directora de Comunicaciones Globales

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

Cloudflare Radar

Tendencias e información actualizada sobre Internet

Visitar Radar
Relaciones con inversores

Para obtener la información más reciente para inversores

Visitar relaciones con inversores
Blog

Para conocer las últimas noticias de Cloudflare

Ver blogs