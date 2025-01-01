Dossier de prensa
Descarga recursos como imágenes, vídeos, b-roll y mucho más.
Imágenes
Logotipos de empresa
Logotipo sobre fondo transparente y blanco
Fotos del equipo directivo
Fotos de nuestro equipo directivo
Red global (transparente)
Más de 330 ciudades, 125 países, incluida China
Vídeos
Mapa de movimiento de la red de Cloudflare
Bumper de Cloudflare
B-roll de Cloudflare
B-roll de oficina de Cloudflare
¿Qué es Cloudflare?
Cloudflare Everywhere Security
Acerca de Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es mejorar Internet. Ayuda a las organizaciones a mejorar la velocidad y la seguridad de sus usuarios, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costes. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma unificada más completa de productos nativos de nube y herramientas para desarrolladores, a fin de que cualquier organización pueda beneficiarse del control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.
Cloudflare, que funciona utilizando una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos.
20 %
de todos los sitios web están protegidos por Cloudflare
+330
ciudades en más de 125 países forman parte de la red de Cloudflare
El 36 %
de las empresas de la lista Fortune 500 son clientes de Cloudflare.
2010
Lanzamiento de Cloudflare
4 600
total de empleados
17
oficinas en todo el mundo
Equipo directivo
Matthew Prince
Cofundador y director general
Michelle Zatlyn
Cofundadora y presidenta
Thomas Seifert
Director financiero
Doug Kramer
Director de asesoría jurídica
Grant Bourzikas
Director de seguridad
Dane Knecht
Director técnico
Stephanie Cohen
Responsable de estrategia
Alissa Starzak
Directora adjunta de asesoría jurídica, directora global de políticas públicas
CJ Desai
Presidente de Producto e Ingeniería
Recursos adicionales
Te ayudamos
Daniella Vallurupalli
Responsable de Comunicaciones Globales
press@cloudflare.com
+1 650-741-3104