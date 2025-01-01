Me interesa

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es mejorar Internet. Ayuda a las organizaciones a mejorar la velocidad y la seguridad de sus usuarios, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costes. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma unificada más completa de productos nativos de nube y herramientas para desarrolladores, a fin de que cualquier organización pueda beneficiarse del control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que funciona utilizando una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos.

20 %

de todos los sitios web están protegidos por Cloudflare

+330

ciudades en más de 125 países forman parte de la red de Cloudflare

El 36 %

de las empresas de la lista Fortune 500 son clientes de Cloudflare.

2010

Lanzamiento de Cloudflare

4 600

total de empleados

17

oficinas en todo el mundo

Equipo directivo

Matthew Prince es cofundador y director general de Cloudflare. La misión de Cloudflare es mejorar Internet. Hoy la empresa opera una de las redes más grandes del mundo, que abarca más de 330 ciudades en más de 125 países. Matthew es pionero en tecnología en el Foro Económico Mundial, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU. y fue galardonado con el premio Tech Fellow en 2011.

Tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard, con la distinción George F. Baker Scholar, y recibió el galardón Dubilier Prize for Entrepreneurship. Es miembro del Colegio de Abogados del Estado de Illinois, obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Chicago, y una licenciatura en literatura inglesa y ciencias informáticas en Trinity College. También es cocreador de Proyecto Honey Pot, la mayor comunidad de administradores web que realizan seguimiento del fraude y el abuso en línea.
Michelle Zatlyn es cofundadora y presidenta de Cloudflare (NYSE: NET), la empresa líder dedicada a la conectividad cloud con la misión de mejorar Internet. Actualmente es miembro de la junta de directores de Atlassian y de Young Global Leaders Foundation del Foro Económico Mundial.

Antes de cofundar Cloudflare, Michelle ocupó puestos en Google y Toshiba y lanzó dos startups de éxito. Ha recibido los reconocimientos Fortune 40 Under 40, “2024 Changemaker” de CNBC y 2024 Top Female Founder de Inc. Magazine. Cuenta con una licenciatura en ciencias con distinción de la Universidad McGill, y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard, donde recibió el galardón Dubilier Prize for Entrepreneurship.
Thomas Seifert ha sido nuestro director financiero desde junio de 2017. Antes de unirse a nosotros, ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero de Symantec Corporation, un proveedor de software y servicios de ciberseguridad, desde marzo de 2014 hasta noviembre de 2016, y prestó servicios de asesoramiento a Symantec desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. Desde diciembre de 2012 hasta marzo de 2014, Thomas fue vicepresidente ejecutivo y director financiero de Brightstar Corp., una empresa de distribución y servicios inalámbricos. Desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2012, fue vicepresidente sénior y director financiero en Advanced Micro Devices Inc., una empresa de semiconductores, donde además fue director ejecutivo interino desde enero de 2011 hasta agosto de 2011. Thomas actualmente es miembro de la junta directiva de First Derivatives plc, una empresa de software de análisis de ultra alto rendimiento. Anteriormente formó parte del consejo de administración de CompuGroup Medical SE, un proveedor de eSalud, y de IPG Photonics Corporation, un fabricante de láseres de fibra. Thomas tiene una licenciatura en Administración de Empresas y un MBA de la Universidad Friedrich Alexander, así como un MA en Matemáticas y Economía de la Universidad Estatal de Wayne.
Doug Kramer, director de asesoría jurídica, se unió a Cloudflare, Inc. en agosto de 2016. Es responsable de la gestión de los equipos jurídico, de políticas y de confianza y de seguridad de la empresa. Antes de su incorporación a Cloudflare, Doug ocupó varios cargos directivos en la administración del presidente Barack Obama, entre ellos, jefe de gabinete y subsecretario del presidente, consejero asociado de la Casa Blanca, administrador adjunto de la administración de pequeñas empresas y director jurídico de USAID.

Anteriormente, ejerció como abogado en los bufetes Covington en Washington, D.C. y Polsinelli en Kansas City. Doug es miembro vitalicio del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU., y graduado de la Universidad de Georgetown y de la facultad de derecho de la Universidad de Chicago.
Grant Bourzikas se incorporó a Cloudflare en 2023 como vicepresidente sénior, director de seguridad de la empresa. Es una pieza fundamental de la maquinaría que ayuda a mejorar Internet. Su objetivo es proteger Cloudflare contra amenazas complejas y promover la innovación que permite a la empresa anticiparse en el panorama de la ciberseguridad actual.

Grant ha ocupado el puesto de director de seguridad en cinco ocasiones y cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector privado, que incluye una empresa de infraestructuras esenciales de la lista Fortune 500, una organización de servicios financieros y una empresa de videojuegos. Más recientemente, ha sido director de seguridad de Silicon Valley Bank, responsable del desarrollo y la implementación del programa de seguridad de la información del banco y de la supervisión de las políticas de seguridad globales de la empresa. Grant es licenciado en contabilidad y tiene un máster en ciencia de datos e inteligencia artificial de Southern Methodist University.
Dane Knecht es director técnico en Cloudflare, la empresa líder en conectividad cloud. Knecht es responsable de hacer realidad las ideas más audaces e innovadoras de la empresa, que serán clave para la evolución y la estrategia continuas de Cloudflare. Durante los últimos 13 años en Cloudflare, ha dirigido el desarrollo, el lanzamiento y la ampliación de productos como Cloudflare Zero Trust, la plataforma para desarrolladores de Cloudflare y, más recientemente, la plataforma de agentes e inferencia de IA de la empresa. Knecht se incorporó a Cloudflare cuando la empresa tenía menos de 30 empleados. Antes de Cloudflare, Knecht fundó una empresa de SaaS de comercio electrónico, que posteriormente fue adquirida, y ocupó cargos directivos de productos en MessageOne y Dell. Se graduó en la Universidad de Columbia y reside en Austin, Texas.
Stephanie Cohen se incorporó a Cloudflare en 2024 como la primera responsable de estrategia de la empresa. Es una ejecutiva con una amplia trayectoria que aporta más de dos décadas de experiencia en Goldman Sachs, donde proporcionaba asesoramiento a los responsables y las juntas directivas de algunas de las empresas e instituciones más importantes del mundo. Además de los años que pasó en el sector de la banca de inversión, ocupó el puesto de responsable de estrategia en Goldman Sachs, dirigió dos segmentos globales valorados en miles de millones de dólares y fue miembro de su Comité de Gestión.  En su puesto en Cloudflare, Stephanie dirige las iniciativas de la empresa para reforzar su presencia en los comités y consejos de administración con el objetivo de lograr unos ingresos mínimos de 5000 millones de dólares. Tiene una licenciatura en ciencias financieras de la Universidad de Illinois.
Alissa Starzak es la vicepresidenta, directora adjunta de asesoría jurídica y directora global de políticas públicas en Cloudflare, una empresa de conectividad cloud que ayuda a las organizaciones a mejorar la velocidad y la seguridad de sus aplicaciones y redes, al tiempo que bloquea miles de millones de amenazas al día. Antes de incorporarse a Cloudflare, ocupó varios puestos relacionados con la seguridad nacional en el gobierno de EE. UU., entre los que destaca su cargo como la 21.ª asesora general del Departamento del Ejército, confirmada por el Senado. Su distinguida carrera también incluye altos cargos tanto en el poder ejecutivo como en el Senado, así como su trabajo en un despacho jurídico privado en Washington, D.C. y como funcionaria bajo el juez federal de EE. UU. E. Grady Jolly del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. de la quinta circunscripción. Starzak se graduó en Amherst College y en la facultad de derecho de la Universidad de Chicago.
CJ Desai es el presidente de producto e ingeniería en Cloudflare. Cuenta con más de 25 años de experiencia en innovación de productos, estrategias de comercialización y eficiencia operativa, todas ellas áreas fundamentales para la formación de equipos de alto rendimiento y la mejora del crecimiento empresarial sostenido a gran escala. Más recientemente, CJ Desai fue presidente y director de operaciones en ServiceNow. Supervisó los productos, la plataforma, el diseño, la ingeniería, el soporte al cliente y las operaciones de infraestructura en la nube de ServiceNow, así como Customer Success. Antes de incorporarse a ServiceNow, Desai fue presidente de la División de Tecnologías Emergentes en EMC, donde tenía la plena responsabilidad del P&L de los productos de tecnología emergente, con especial hincapíé en el lanzamiento y el crecimiento de nuevas líneas de productos. Desai dirigió varias líneas de productos durante 9 años en Symantec, entre ellas, seguridad de puntos finales, seguridad web y del correo electrónico, seguridad de servidores y seguridad móvil. Desai comenzó su carrera en Oracle Corp y fue un miembro clave del equipo que lanzó el primer servicio de nube de Oracle.

