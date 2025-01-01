Thomas Seifert ha sido nuestro director financiero desde junio de 2017. Antes de unirse a nosotros, ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero de Symantec Corporation, un proveedor de software y servicios de ciberseguridad, desde marzo de 2014 hasta noviembre de 2016, y prestó servicios de asesoramiento a Symantec desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. Desde diciembre de 2012 hasta marzo de 2014, Thomas fue vicepresidente ejecutivo y director financiero de Brightstar Corp., una empresa de distribución y servicios inalámbricos. Desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2012, fue vicepresidente sénior y director financiero en Advanced Micro Devices Inc., una empresa de semiconductores, donde además fue director ejecutivo interino desde enero de 2011 hasta agosto de 2011. Thomas actualmente es miembro de la junta directiva de First Derivatives plc, una empresa de software de análisis de ultra alto rendimiento. Anteriormente formó parte del consejo de administración de CompuGroup Medical SE, un proveedor de eSalud, y de IPG Photonics Corporation, un fabricante de láseres de fibra. Thomas tiene una licenciatura en Administración de Empresas y un MBA de la Universidad Friedrich Alexander, así como un MA en Matemáticas y Economía de la Universidad Estatal de Wayne.