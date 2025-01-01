가입

보도 자료 키트

이미지, 동영상, 보조 영상 등의 자산을 다운로드하세요.

이미지

Cloudflare 로고 썸네일
회사 로고

투명하고 흰색 배경에 있는 로고

Matthew Prince & Michelle Zatlyn
리더십 얼굴 사진

우리 리더십 팀의 얼굴 사진

전역 네트워크 - 투명 - 이미지
전역 네트워크(투명)

330개 이상의 도시, 중국을 포함한 125개 국가

동영상

Cloudflare 네트워크 지도 모션
동영상 다운로드
Cloudflare 범퍼
동영상 다운로드
Cloudflare 보조 영상
동영상 다운로드
Cloudflare 사무실 보조 영상
동영상 다운로드
Cloudflare란 무엇인가요?
동영상 다운로드
Cloudflare Everywhere Security
동영상 다운로드

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷을 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드부터 기업가, 중소기업, 비영리 단체, 인도주의 단체, 정부에 이르기까지 수백만 개의 조직이 신뢰합니다.

20%

Cloudflare에서 보호하고 있는 모든 웹 사이트의 비율

330+

125개 이상의 국가에서 Cloudflare의 네트워크를 구성하는 도시 수

36%

Cloudflare 고객인 Fortune 500대 기업 비율

2010년

Cloudflare 출시연도

4,600

총 직원 수

17

전 세계 사무실 수

리더십

Matthew Prince - 썸네일 이미지

Matthew Prince

공동창립자 겸 CEO

Matthew Prince는 Cloudflare 공동 설립자 겸 CEO입니다. Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. 오늘날 Cloudflare에서는 125개의 국가에서 330여 개의 도시를 아우르는 세계 최대 네트워크를 운영합니다. Matthew Prince는 세계경제포럼 테크놀러지 파이어니어, 외교협회 회원, 2011년 Tech Fellow Award 수상자입니다.

그는 하버드 대학교 경영대학원에서 MBA를 취득했고 George F. Baker 장학금을 받았으며 기업가 정신 부문에서 Dubilier Prize를 수상했습니다. 일리노이주 변호사협회 회원인 그는 시카고 대학교에서 법학박사 학위를 받고 트리니티 칼리지에서 영문학 및 컴퓨터 공학 학사 학위를 취득했습니다. 또한, 온라인 사기와 남용을 추적하는 최대 웹마스터 커뮤니티인 Project Honey Pot의 공동 창립자입니다.
Michelle Zatlyn 썸네일 이미지

Michelle Zatlyn

공동 창업자 겸 사장

Michelle Zatlyn은 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원한다는 사명을 추구하는 선도적인 클라우드 연결성 회사인 Cloudflare(NYSE: NET)의 공동 설립자 겸 사장입니다. Zatlyn은 현재 Atlassian 및 세계경제포럼 젊은 글로벌 리더 재단 이사회의 이사입니다.

Cloudflare를 공동으로 설립하기 전에 Michelle Zatlyn은 Google과 Toshiba에서 근무했으며 2개의 성공적인 스타트업을 출범시켰습니다. Michelle은 이전에 Fortune의 40세 미만 40인에 포함되었고, CNBC에서 “2024 체인지메이커”에 선정되었으며, Inc. Magazine에서 2024년 최고의 여성 창업자로 인정받았습니다. 뛰어난 성적으로 맥길 대학교에서 학사 학위를 받았으며 하버드 대학교 경영대학원에서 MBA를 취득하며 기업가 정신 부문에서 Dubilier Prize를 수상했습니다.
Thomas Seifert 썸네일
Thomas Seifert

최고 재무 책임자

Seifert는 2017년 6월부터 당사의 최고 재무 책임자로 재직하고 있습니다. 당사에 합류하기 전에는 2014년 3월부터 2016년 11월까지 사이버 보안 소프트웨어 및 서비스 제공업체인 Symantec Corporation의 부사장 겸 최고 재무 책임자로 재직했으며 2016년 12월부터 2017년 3월까지 Symantec에 자문 역할을 했습니다. 2012년 12월부터 2014년 3월까지 Seifert 씨는 무선 배포 및 서비스 회사인 Brightstar Corp.의 부사장 겸 최고 재무 책임자로 재직했습니다. 2009년 10월부터 2012년 9월까지 반도체 회사인 Advanced Micro Devices Inc.에서 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자로 재직했으며, 2011년 1월부터 2011년 8월까지 임시 최고 경영자로도 재직했습니다. Seifert는 현재 초고성능 분석 소프트웨어 회사인 First Derivatives plc의 이사회 구성원으로 활동하고 있습니다. 이전에는 eHealth 공급업체인 CompuGroup Medical SE와 파이버 레이저 제조업체인 IPG Photonics Corporation의 이사회에서 근무했습니다. Seifert는 프리드리히 알렉산더 대학교에서 Business Administration 학사와 MBA를, 웨인 주립 대학교에서 수학 및 경제학 석사 학위를 취득했습니다.
Doug Kramer 썸네일
Doug Kramer

최고 법률 책임자

최고 법률 책임자인 Doug Kramer는 2016년 8월에 Cloudflare사에 입사했습니다. 그는 회사의 법률, 정책, 신뢰, 안전 팀을 관리하는 일을 담당합니다. Cloudflare에 합류하기 전에 그는 버락 오바마 정부에서 다양한 고위직을 맡았습니다. 여기에는 대통령의 비서실장 겸 부보좌관, 백악관 법률 고문, 중소기업청 차장 및 USAID 법무 자문이 포함됩니다.

경력 초반에 그는 워싱턴 DC에 있는 Covington과 캔자스시에 있는 Polsinelli에서 변호사로 일했습니다. 외교협회 종신회원인 그는 조지타운 대학교와 시카고 대학교 법학대학원을 졸업했습니다.
Grant B. 썸네일

Grant Bourzikas

최고 보안 책임자

Grant Bourzikas는 2023년에 SVP 겸 최고 보안 책임자로 Cloudflare에서 근무하기 시작했습니다. Cloudflare를 정교한 위협으로부터 보호하고 Cloudflare가 오늘날 사이버 보안 환경에서 한 발자국 앞서 있을 수 있도록 혁신을 촉진하기 위한 목적을 가지고 더 나은 인터넷을 구축하는 데 도움을 주는 조직에서 그는 중요한 역할을 수행합니다.

5번이나 CSO 직책을 역임한 Grant는 20여 년의 경험을 보유하고 있으며 Fortune 500대 핵심 인프라 회사, 금융 서비스 조직, 게임 회사 등의 민간 부문에서 근무했습니다. 최근에 그는 Silicon Valley Bank의 CSO였으며 은행의 정보 보안 프로그램 개발 및 구현 그리고 엔터프라이즈 전반에 걸친 보안 정책 감독을 담당했습니다. Grant는 서던 메소디스트 대학교에서 회계 학사 학위와 데이터 과학 및 인공 지능 석사 학위를 취득했습니다.
Dane Knecht 썸네일

Dane Knecht

최고 기술 책임자

Dane Knecht는 선도적인 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare의 최고 기술 책임자입니다. Knecht는 회사의 대담하고 혁신적인 아이디어를 실현하는 일을 담당하고 있으며, 이는 Cloudflare의 지속적인 발전과 전략의 핵심이 될 것입니다. 그는 Cloudflare에서 지난 13년 동안 Cloudflare Zero Trust, Cloudflare의 개발자 플랫폼, 그리고 최근에는 Cloudflare의 AI 추론 및 에이전트 플랫폼과 같은 제품의 개발, 출시, 확장을 주도했습니다. Knecht는 직원이 30명 미만일 때 Cloudflare에 입사했습니다. Cloudflare에서 근무하기 전에 Knecht는 전자 상거래 SaaS 회사를 설립했고, 이 회사는 나중에 인수되었으며, MessageOne과 Dell에서 제품 부문 리더 역할을 맡았습니다. 그는 콜롬비아 대학교를 졸업했으며 텍사스주 오스틴에 거주하고 있습니다.
Stephanie Cohen

Stephanie Cohen

최고 전략 책임자

Stephanie Cohen은 Cloudflare 최초의 최고 전략 책임자로 2024년에 근무하기 시작했습니다. 노련한 운영 임원인 Stephaine는 Goldman Sachs에서 20년 이상 근무하며 세계에서 가장 중요한 회사 및 기관의 경영진과 이사회에 자문을 제공했습니다. 투자 은행에서의 근무 기간 외에도, Goldman Sachs의 최고 전략 책임자로서 수십억 달러 규모의 두 가지 글로벌 세그먼트를 운영했으며 경영 위원회의 일원으로 활동했습니다.  Stephanie는 Cloudflare가 50억 달러 이상의 수익을 창출하는 과정에서 이사회와 최고 경영진을 대상으로 회사의 영향력을 폭넓고 심층적으로 확대하기 위한 노력을 주도하고 있습니다. Stephanie는 일리노이 대학교에서 금융학 학사를 취득했습니다.
Alissa Starzak 썸네일

Alissa Starzak

부 CLO, 글로벌 정책 책임자

Alissa Starzak는 조직이 애플리케이션과 네트워크의 속도와 보안을 유지하면서 매일 수십억 건의 위협을 차단할 수 있도록 지원하는 클라우드 연결성 기업 Cloudflare의 부사장, 부 최고 법률 책임자, 공공 정책 책임자입니다. Cloudflare에서 근무하기 전에 그녀는 미국 정부 내에서 다양한 국가 안보 직책을 맡았으며, 특히 상원의 승인을 받은 육군성 21대 법무 자문으로 재직했습니다. 그녀의 탁월한 경력에는 행정부와 상원에서의 고위직, 워싱턴 D.C. 민간 법률 실무, 그리고 미국 제5순회 연방항소법원 E. Grady Jolly 판사와의 법원 서기직 경험도 포함됩니다. Starzak은 애머스트 칼리지와 시카고 대학교 법학대학원을 졸업했습니다.
CJ Desai 썸네일

Chirantan (CJ) Desai

제품 및 엔지니어링 담당 사장

CJ Desai는 Cloudflare의 제품 및 엔지니어링 부문 사장입니다. 그는 제품 혁신, 시장 진출 전략, 운영 효율성 전반에 걸쳐 25년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 이는 모두 고성과 팀을 구축하고 대규모로 지속 가능한 비즈니스 성장을 이끄는 데 필수적입니다. 최근 CJ Desai는 ServiceNow에서 사장 겸 COO로 재직했습니다. Desai는 ServiceNow의 제품, 플랫폼, 설계, 엔지니어링, 고객 지원, 클라우드 인프라 운영과 고객 성공을 총괄했습니다. Desai는 ServiceNow에 합류하기 전에 EMC에서 신기술 사업부 사장으로 재직하며 신기술 제품의 손익 책임을 전적으로 맡고, 신제품 라인의 출시 및 성장을 중점적으로 추진했습니다. Desai는 Symantec에서 9년 동안 엔드포인트 보안, 이메일 및 웹 보안, 서버 보안, 모바일 보안 등 다양한 제품 라인을 운영했습니다. Desai는 Oracle Corp에서 경력을 시작했으며 Oracle의 첫 클라우드 서비스를 출시한 팀의 핵심 멤버였습니다.

추가 리소스

