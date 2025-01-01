Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten verringern. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für Cloud-native Produkte und Entwicklertools auf dem Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen darauf – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Regierungen