Führungsteam-Porträts

Porträts unseres Führungsteams

Globales Netzwerk (transparent)

330+ Städte, 125 Länder einschließlich China

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten verringern. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für Cloud-native Produkte und Entwicklertools auf dem Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen darauf – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Regierungen

20 %

aller Webseiten werden durch Cloudflare geschützt

330+

Städte in über 125 Ländern sind Teil des Netzwerks von Cloudflare.

36 %

der Fortune 500 sind Cloudflare-Kunden

2010

Gründungsjahr von Cloudflare

4.600

Gesamtzahl der Mitarbeitenden

17

weltweite Niederlassungen

Führungsebene

Matthew Prince

Mitgründer und CEO

Matthew Prince

Mitgründer und CEO

Matthew Prince ist Mitgründer und CEO von Cloudflare. Cloudflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu schaffen. Heute betreibt das Unternehmen eines der größten Netzwerke der Welt, das sich über mehr als 330 Städte in über 125 Ländern erstreckt. Matthew ist ein Technology Pioneer des Weltwirtschaftsforums, Mitglied des Council on Foreign Relations und Gewinner des Tech Fellow Award 2011.

Er hat einen MBA-Abschluss der Harvard Business School, wo er ein George F. Baker-Stipendiat war und mit dem Dubilier Prize for Entrepreneurship ausgezeichnet wurde. Er ist Mitglied der Anwaltskammer von Illinois und erwarb seinen J.D. an der University of Chicago und seinen B.A. in English Literature und Computer Science am Trinity College. Er ist auch Mitgründer von Project Honey Pot, der größten Community von Webmastern, die Online-Betrug und -Missbrauch aufspüren.
Michelle Zatlyn

Mitgründer und Vorstandsvorsitzende

Michelle Zatlyn

Mitgründer und Vorstandsvorsitzende

Michelle Zatlyn ist Mitgründerin, Vorstandsvorsitzende und COO von Cloudflare (NYSE: NET), dem führenden Anbieter im Bereich Connectivity Cloud mit dem erklärten Ziel, das Internet besser zu machen. Sie sitzt derzeit im Vorstand von Atlassian und der World Economic Forum Young Global Leaders Foundation.

Bevor sie Cloudflare mitgründete, war Michelle in verschiedenen Positionen bei Google und Toshiba tätig und gründete zwei erfolgreiche Startups. Michelle wurde bereits in die Fortune-Liste „40 under 40“ aufgenommen, von CNBC als „Changemaker 2024“ ausgezeichnet und vom Inc. Magazine als eine der Top-Gründerinnen 2024 gewürdigt. Sie hat einen B.S.-Abschluss mit Auszeichnung von der McGill University und einen MBA der Harvard Business School, wo sie mit dem Dubilier Prize for Entrepreneurship ausgezeichnet wurde.
Thomas Seifert

Chief Financial Officer

Thomas Seifert

Chief Financial Officer

Herr Seifert ist seit Juni 2017 als unser Chief Financial Officer tätig. Vor seiner Zeit bei uns war er von März 2014 bis November 2016 als Executive Vice President und Chief Financial Officer der Symantec Corporation tätig, einem Anbieter von Cybersicherheitssoftware und -diensten, und von Dezember 2016 bis März 2017 in beratender Funktion für Symantec tätig. Von Dezember 2012 bis März 2014 war Herr Seifert als Executive Vice President und Chief Financial Officer der Brightstar Corp. tätig, einem Unternehmen für drahtlose Distribution und Dienstleistungen. Von Oktober 2009 bis September 2012 war er als Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Advanced Micro Devices Inc., einem Halbleiterhersteller, tätig, wo er von Januar 2011 bis August 2011 zusätzlich als Interim Chief Executive Officer fungierte. Herr Seifert ist derzeit Mitglied des Vorstands der First Derivatives plc, eines Unternehmens für hochleistungsfähige Analysesoftware. Zuvor war er im Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE, einem Anbieter von E-Health-Dienstleistungen, und der IPG Photonics Corporation, einem Hersteller von Faserlasern, tätig. Herr Seifert hat einen B.A. in Business Administration und einen M.B.A. von der Friedrich-Alexander-Universität sowie einen M.A. in Mathematik und Wirtschaftswissenschaften von der Wayne State University.
Doug Kramer

Chief Legal Officer

Doug Kramer

Chief Legal Officer

Doug Kramer, Chief Legal Officer, ist seit August 2016 bei Cloudflare Inc. tätig. Er ist verantwortlich für die Leitung der Abteilungen Legal, Policy und Trust & Safety des Unternehmens. Bevor er zu Cloudflare kam, hatte Doug mehrere leitende Positionen in der Regierung von Präsident Barack Obama inne, darunter Staff Secretary und Deputy Assistant to the President, Associate White House Counsel, Deputy Administrator der Small Business Administration und General Counsel von USAID.

Zuvor war er als Anwalt bei Covington in Washington, D.C. und Polsinelli in Kansas City tätig. Doug ist Mitglied auf Lebenszeit des Council on Foreign Relations und hat einen Abschluss der Georgetown University und der University of Chicago Law School.
Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Grant Bourzikas kam 2023 zu Cloudflare als SVP und Chief Security Officer des Unternehmens. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Organisation, die zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt. Er hat die Aufgabe, Cloudflare vor ausgeklügelten Bedrohungen zu schützen und Innovationen zu fördern, die es dem Unternehmen ermöglichen, in der heutigen Cybersicherheitslandschaft führend zu bleiben.

Grant ist fünffacher CSO mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Privatwirtschaft bei einem Fortune-500-Unternehmen für kritische Infrastrukturen, einem Finanzdienstleister und einem Gaming-Unternehmen. Zuletzt war er als CSO der Silicon Valley Bank für die Entwicklung und Umsetzung des IT-Sicherheitsprogramms der Bank und die Überwachung der unternehmensweiten Sicherheitsrichtlinien verantwortlich. Grant hat einen Bachelor of Science in Accounting und einen Master in Data Science und Artificial Intelligence von der Southern Methodist University.
Dane Knecht

Chief Technology Officer

Dane Knecht

Chief Technology Officer

Dane Knecht ist der Chief Technology Officer bei Cloudflare, dem führenden Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Knecht ist dafür verantwortlich, die kühnsten und innovativsten Ideen des Unternehmens zum Leben zu erwecken, die für die weitere Entwicklung und Strategie von Cloudflare entscheidend sein werden. In den letzten 13 Jahren hat er bei Cloudflare die Entwicklung, Einführung und Skalierung von Produkten wie Cloudflare Zero Trust, der Entwicklerplattform von Cloudflare und zuletzt der KI-Inferenz- und Agentenplattform des Unternehmens geleitet. Knecht kam zu Cloudflare, als das Unternehmen noch keine 30 Mitarbeitende hatte. Vor seiner Tätigkeit bei Cloudflare gründete Knecht ein SaaS-Unternehmen im E-Commerce-Bereich, das später übernommen wurde, und hatte leitende Positionen im Produktmanagement bei MessageOne und Dell inne. Er ist Absolvent der Columbia University und wohnt in Austin, Texas.
Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Stephanie Cohen kam 2024 zu Cloudflare und ist die allererste Chief Strategy Officer des Unternehmens. Als erfahrene Führungskraft bringt sie mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei Goldman Sachs mit, wo sie die Führungskräfte und Vorstände einiger der wichtigsten Unternehmen und Institutionen der Welt beraten hat. Zusätzlich zu ihrer Zeit im Investmentbanking war sie Chief Strategy Officer von Goldman Sachs, leitete zwei milliardenschwere globale Geschäftsbereiche und war Mitglied des Management Committee.  In ihrer Rolle bei Cloudflare leitet Stephanie die Bemühungen des Unternehmens, seine Präsenz in den Vorstandsetagen und in der Chefetage auf dem Weg zu einem Umsatz von 5 Mrd. USD und darüber hinaus zu erweitern. Stephanie hat einen Bachelor of Science in Finance von der University of Illinois.
Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Alissa Starzak ist Vice President, Deputy Chief Legal Officer & Global Head of Public Policy bei Cloudflare, einem Unternehmen für Cloud-Konnektivität, das Organisationen dabei hilft, ihre Anwendungen und Netzwerke schneller und sicherer zu machen, während es täglich Milliarden von Bedrohungen abwehrt. Vor ihrer Tätigkeit bei Cloudflare war sie in verschiedenen Positionen im Bereich der nationalen Sicherheit innerhalb der US-Regierung tätig, insbesondere als die vom Senat bestätigte 21. General Counsel des Department of the Army. Ihre eindrucksvolle berufliche Laufbahn beinhaltet außerdem führende Rollen in der Exekutive und im Senat, anwaltliche Praxis in Washington, D.C., und ein Bundesberufungsgerichtspraktikum bei Hon. E. Grady Jolly am U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit. Starzak absolvierte das Amherst College und die University of Chicago Law School.
CJ Desai

President, Produkt und Engineering

Chirantan (CJ) Desai

President of Product & Engineering

CJ Desai ist President of Product & Engineering bei Cloudflare. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktinnovation, Go-to-Market-Strategien und operative Effizienz – alles entscheidend, um leistungsstarke Teams aufzubauen und nachhaltiges Geschäftswachstum im großen Stil zu fördern. Zuletzt war CJ Desai als President und COO bei ServiceNow tätig. Desai war bei ServiceNow für die Produkte, die Plattform, das Design, die Technik, den Kundensupport und den Betrieb der Cloud-Infrastruktur sowie den Customer Success-Bereich verantwortlich. Bevor er zu ServiceNow kam, war Desai Geschäftsleiter der Emerging Technologies Division bei EMC, wo er die volle P&L-Verantwortung für Produkte im Bereich der aufstrebenden Technologien hatte, mit einem Schwerpunkt auf der Einführung und dem Ausbau neuer Produktlinien. Desai leitete während seiner 9-jährigen Tätigkeit bei Symantec verschiedene Produktlinien, darunter Endpunktsicherheit, E-Mail- und Websicherheit, Serversicherheit und mobile Sicherheit. Desai begann seine Karriere bei Oracle Corp und war ein wichtiges Mitglied des Teams, das den ersten Cloud-Dienst von Oracle einführte.

