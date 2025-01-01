Pressekit
Laden Sie Assets wie Bilder, Videos, B-Roll und mehr herunter.
Bilder
Firmenlogos
Logo auf transparentem und weißem Hintergrund
Führungsteam-Porträts
Porträts unseres Führungsteams
Globales Netzwerk (transparent)
330+ Städte, 125 Länder einschließlich China
Videos
Animierte Karte des Cloudflare-Netzwerks
Cloudflare bumper
Cloudflare B-Roll
Cloudflare Niederlassung B-Roll
Was ist Cloudflare?
Everywhere Security von Cloudflare
Über Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten verringern. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für Cloud-native Produkte und Entwicklertools auf dem Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.
Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen darauf – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Regierungen
20 %
aller Webseiten werden durch Cloudflare geschützt
330+
Städte in über 125 Ländern sind Teil des Netzwerks von Cloudflare.
36 %
der Fortune 500 sind Cloudflare-Kunden
2010
Gründungsjahr von Cloudflare
4.600
Gesamtzahl der Mitarbeitenden
17
weltweite Niederlassungen
Führungsebene
Matthew Prince
Mitgründer und CEO
Michelle Zatlyn
Mitgründer und Vorstandsvorsitzende
Thomas Seifert
Chief Financial Officer
Doug Kramer
Chief Legal Officer
Grant Bourzikas
Chief Security Officer
Dane Knecht
Chief Technology Officer
Stephanie Cohen
Chief Strategy Officer
Alissa Starzak
Deputy CLO, Global Head of Policy
CJ Desai
President, Produkt und Engineering