Vereinfachen Sie SASE- und Workspace-Sicherheit
Verbinden und schützen Sie Ihre Mitarbeitenden, Anwendungen, Netzwerke und KI-Agenten mit unserer einheitlichen, Cloud-nativen Plattform
Zu viele SASE-Einführungen werden durch unzusammenhängende „Plattformen“ verzögert, die mit technischen Schulden belastet sind. Die Connectivity Cloud von Cloudflare ist die moderne Antwort – eine zusammensetzbare Plattform, die sich an jeden Anwendungsfall anpasst, um die Sicherung Ihres Arbeitsbereichs zu vereinfachen und Ihr Netzwerk zu modernisieren.
VORTEILE
Erhöhen Sie IT-Effizienz und Benutzerfreundlichkeit und reduzieren Sie gleichzeitig das Cyberrisiko
Effizienter IT- und Netzwerkbetrieb
Beschleunigen Sie Ihre SASE-Einführung. Cloudflare bietet Ende-zu-Ende-Verbindungen und -Schutz dank einer Netzwerk- und Steuerungskonsole mit integrierter Sicherheit – und verbessert die Effizienz des IT-Teams um 13 %.
Höhere Zuverlässigkeit für Nutzende
Sorgen Sie für eine schnelle, zuverlässige Konnektivität mit einheitlichem Schutz von überall aus. Stellen Sie Workspace-Sicherheit für Ihr Unternehmen mit derselben kritischen Infrastruktur bereit, die ~20 % des Internets schützt.
Geringeres Risiko und niedrigere Cybersicherheitskosten
Ermöglichen Sie den Zugriff mit minimalen Zugangsberechtigungen und schützen Sie Ihre Daten mit Zero-Trust-Sicherheitsrichtlinien und quantensicherer Konnektivität. Cloudflare verbessert die Effizienz des Sicherheitsteams um 29 %.
ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN
Was Top-Analysten sagen
Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für SASE-Plattformen als Visionär ausgezeichnet
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Cloudflare wurde in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware aus dem Q2 2025 als „Strong Performer“ eingestuft
Wie Cloudflare SASE bereitstellt
Workspace-Sicherheit
Network as a Service
Netzwerkarchitektur
On-Ramps & Konnektoren
SASE-Anwendungsfälle: Ein Leitfaden für Kunden
Sichere Nutzung generativer und agentenbasierter KI durch Mitarbeitende
Wichtigste Anwendungsfälle
Schatten-IT und KI entdecken
Verwalten Sie den Zugriff und die Nutzung von SaaS-Apps und KI-Tools mit besserer Sichtbarkeit und Kontrolle.
Sichere GenAI-Nutzung durch Mitarbeitende
Befähigen Sie Ihre Teams, jedes KI-Tool sicher mit Transparenz- und Nutzungskontrollen zu nutzen
Ersatz Ihres VPNs
Reduzieren Sie die Abhängigkeit von komplizierten, überlasteten VPNs mit einem moderneren, skalierbaren Ansatz für den Remote-Zugriff.
Gezielte Phishing-Angriffe stoppen
Sichern Sie E-Mails und andere Collaboration-Anwendungen vor BEC, Schadsoftware, schädlichen Links und KI-gestützten Angriffen.
Sicherer externer Zugriff
Bieten Sie Drittanbietern eine erstklassige Erfahrung mit schnellem, sicherem Zugang zu Anwendungen und Infrastruktur.
Schützen Sie den Webtraffic von Remote-Mitarbeitenden
Implementieren Sie Malware-Schutz mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Beständigkeit auf der ganzen Welt.
Cloudflare hilft Conrad Electronic, Zero Trust zu erreichen und die Netzwerkkosten zu senken
„Alles ist einfacher mit Cloudflare. Alle internen und externen Ressourcen, die über ein Konto bei unserem Identitätsanbieter verfügen, können sich über eine einzige Anmeldung schnell mit bestimmten Systemen verbinden. Da wir keine 1.000 VPN-Profile mehr pflegen müssen, erhöht sich unsere Sicherheit und wir sparen Zeit und Geld.“
Kundenreferenzen: SASE und Workspace-Sicherheit
PRODUKTE
Konsolidieren Sie die Sicherheit und modernisieren Sie Ihr Netzwerk
Zero Trust Network Access (ZTNA)
Setzen Sie präzise Zugriffskontrollen für interne Ressourcen durch.
Secure Web Gateway (SWG)
Sichern und überprüfen Sie den Internettraffic Ihres Unternehmens, um Risiken zu mindern.
Remote Browser Isolation (RBI)
Schützen Sie sich vor Internet- und Datenbedrohungen – ohne Performance-Einbußen.
Weitere Informationen
E-BOOK
SASE-Einführung: Ein Leitfaden für CISOs
Mit einfachen ersten Schritten wie der standortbasierten DNS-Filterung die Sicherheit von Zweigstellen modernisieren.
Blog
Post-Quanten-Kryptografie auf der Cloudflare-Plattform
Erfahren Sie mehr über die Post-Quanten-Schutzmaßnahmen, die für Zero-Trust-Zugriff und Webfilterung bereitgestellt werden.
Dokumentation
Umstellung auf SASE mit der Referenzarchitektur von Cloudflare
Modernisieren Sie Ihre Sicherheit und Ihr Netzwerk mit SASE
Besprechen Sie Ihre wichtigsten Anwendungsfälle mit unserem Team, oder starten Sie noch heute mit unserem kostenlosen Tarif ein Proof of Concept.