Zu viele SASE-Einführungen werden durch unzusammenhängende „Plattformen“ verzögert, die mit technischen Schulden belastet sind. Die Connectivity Cloud von Cloudflare ist die moderne Antwort – eine zusammensetzbare Plattform, die sich an jeden Anwendungsfall anpasst, um die Sicherung Ihres Arbeitsbereichs zu vereinfachen und Ihr Netzwerk zu modernisieren.
 
 

Sachkundige Beratung
SASE in Aktion erleben
Die SASE-Plattform von Cloudflare

 

Sichern Sie die KI-Nutzung durch Mitarbeitende

Implementieren Sie KI-Nutzungskontrollen und Verwaltung der KI-Sicherheitsmaßnahmen (AI Security Posture Management, AI-SPM), um Risiken zu minimieren und Daten zu schützen.

Mehr dazu

VORTEILE

Erhöhen Sie IT-Effizienz und Benutzerfreundlichkeit und reduzieren Sie gleichzeitig das Cyberrisiko

Symbol Container
Effizienter IT- und Netzwerkbetrieb

Beschleunigen Sie Ihre SASE-Einführung. Cloudflare bietet Ende-zu-Ende-Verbindungen und -Schutz dank einer Netzwerk- und Steuerungskonsole mit integrierter Sicherheit – und verbessert die Effizienz des IT-Teams um 13 %.

Mehrere Nutzende – Orange
Höhere Zuverlässigkeit für Nutzende

Sorgen Sie für eine schnelle, zuverlässige Konnektivität mit einheitlichem Schutz von überall aus. Stellen Sie Workspace-Sicherheit für Ihr Unternehmen mit derselben kritischen Infrastruktur bereit, die ~20 % des Internets schützt.

Dollar-Zeichen – Orange
Geringeres Risiko und niedrigere Cybersicherheitskosten

Ermöglichen Sie den Zugriff mit minimalen Zugangsberechtigungen und schützen Sie Ihre Daten mit Zero-Trust-Sicherheitsrichtlinien und quantensicherer Konnektivität. Cloudflare verbessert die Effizienz des Sicherheitsteams um 29 %.

ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN

Was Top-Analysten sagen

Analyst-Abbildung – Gartner
Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für SASE-Plattformen als Visionär ausgezeichnet
Bericht lesen
Analyst-Abbildung – Forrester
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Bericht lesen
Analyst-Abbildung – Forrester
Cloudflare wurde in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware aus dem Q2 2025 als „Strong Performer“ eingestuft
Bericht lesen

Wie Cloudflare SASE bereitstellt

SASE-Anwendungsfälle: Ein Leitfaden für Kunden

Leitfaden lesen

Sichere Nutzung generativer und agentenbasierter KI durch Mitarbeitende

Kurzbeschreibung anfordern

Wichtigste Anwendungsfälle

Alle anzeigen
Eyeball-Kachel – Symbol
Schatten-IT und KI entdecken

Verwalten Sie den Zugriff und die Nutzung von SaaS-Apps und KI-Tools mit besserer Sichtbarkeit und Kontrolle.

Mehr dazu
Security Shield Protection Checkmark – Symbol
Sichere GenAI-Nutzung durch Mitarbeitende

Befähigen Sie Ihre Teams, jedes KI-Tool sicher mit Transparenz- und Nutzungskontrollen zu nutzen

Mehr dazu
Cloudflare-zero-trust
Ersatz Ihres VPNs

Reduzieren Sie die Abhängigkeit von komplizierten, überlasteten VPNs mit einem moderneren, skalierbaren Ansatz für den Remote-Zugriff.

Mehr dazu
Symbol quadratisches – Phishing
Gezielte Phishing-Angriffe stoppen

Sichern Sie E-Mails und andere Collaboration-Anwendungen vor BEC, Schadsoftware, schädlichen Links und KI-gestützten Angriffen.

Mehr dazu
Symbol quadratisch - Multi-Nutzer-Umriss
Sicherer externer Zugriff

Bieten Sie Drittanbietern eine erstklassige Erfahrung mit schnellem, sicherem Zugang zu Anwendungen und Infrastruktur.

Mehr dazu
Symbol quadratisches - Filtern
Schützen Sie den Webtraffic von Remote-Mitarbeitenden

Implementieren Sie Malware-Schutz mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Beständigkeit auf der ganzen Welt.

Mehr dazu

Cloudflare hilft Conrad Electronic, Zero Trust zu erreichen und die Netzwerkkosten zu senken

Erfahrungsberichte – Conrad Abbildung
Conrad Electronic – Logo hell

„Alles ist einfacher mit Cloudflare. Alle internen und externen Ressourcen, die über ein Konto bei unserem Identitätsanbieter verfügen, können sich über eine einzige Anmeldung schnell mit bestimmten Systemen verbinden. Da wir keine 1.000 VPN-Profile mehr pflegen müssen, erhöht sich unsere Sicherheit und wir sparen Zeit und Geld.“

Kundenreferenzen: SASE und Workspace-Sicherheit

PRODUKTE

Konsolidieren Sie die Sicherheit und modernisieren Sie Ihr Netzwerk

Icon Quadrat – Cloudflare-Access
Zero Trust Network Access (ZTNA)

Setzen Sie präzise Zugriffskontrollen für interne Ressourcen durch.

Mehr dazu
Icon Quadrat – Cloudflare-Gateway
Secure Web Gateway (SWG)

Sichern und überprüfen Sie den Internettraffic Ihres Unternehmens, um Risiken zu mindern.

Mehr dazu
Symbol quadratisch - Cloudflare-Browser
Remote Browser Isolation (RBI)

Schützen Sie sich vor Internet- und Datenbedrohungen – ohne Performance-Einbußen.

Mehr dazu
Alle Produkte anzeigen

Weitere Informationen

SASE-Einführung: Ein Leitfaden für CISOs

E-BOOK

SASE-Einführung: Ein Leitfaden für CISOs

Mit einfachen ersten Schritten wie der standortbasierten DNS-Filterung die Sicherheit von Zweigstellen modernisieren.

E-Book lesen
Post-Quanten-Kryptografie

Blog

Post-Quanten-Kryptografie auf der Cloudflare-Plattform

Erfahren Sie mehr über die Post-Quanten-Schutzmaßnahmen, die für Zero-Trust-Zugriff und Webfilterung bereitgestellt werden.

Blog lesen
Dokumentation

Dokumentation

Umstellung auf SASE mit der Referenzarchitektur von Cloudflare
Referenzarchitektur lesen
Icon Security-Shield-Schutz

Modernisieren Sie Ihre Sicherheit und Ihr Netzwerk mit SASE

Besprechen Sie Ihre wichtigsten Anwendungsfälle mit unserem Team, oder starten Sie noch heute mit unserem kostenlosen Tarif ein Proof of Concept.

Einen Experten sprechen
