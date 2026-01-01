Registrieren

Ersetzen Sie Ihr VPN durch Cloudflare

Stärken Sie die Sicherheit mit schnellem, zuverlässigem Zero Trust Network Access

Die Connectivity Cloud von Cloudflare hilft Ihnen, die Zero Trust-Einführung zu beschleunigen. Ergänzen – und ersetzen – Sie Ihr VPN, indem Sie Ihre risikoreichsten Benutzer und Anwendungen schnell auslagern.

Stärkung des Sicherheitsniveaus

Beschleunigen Sie die Einführung eines Zero Trust-Sicherheitsmodells und reduzieren Sie das Risiko kostspieliger Sicherheitsverstöße.

Operative Komplexität vereinfachen

Reduzieren Sie IT-Tickets und beschleunigen Sie das Onboarding neuer Mitarbeitender mit einer modernisierten Zugriffsstrategie und umfassender Transparenz.

Bessere Nutzererfahrungen bieten

Schluss mit der frustrierenden Nutzung eines VPNs – mit nahtlosem, latenzarmem Zugriff auf Anwendungen und andere Ressourcen, unterstützt durch unser riesiges globales Netzwerk.

Maximale Zero Trust-Vorteile

Erweitern Sie den Umfang des VPN-Ersatzes über Anwendungen und Netzwerke hinaus auf die Infrastruktur.

FUNKTIONSWEISE

Ermöglichen Sie schnelleren und sichereren internen Zugriff mit Zero Trust

Setzen Sie der schlechten Performance und den inhärenten Schwachstellen des VPN-Zugangs ein Ende – mit dem Zero Trust Network Access (ZTNA)-Service von Cloudflare.

  • Create a consistent, SaaS-like login process across all internal resources. Die Integration mit bevorzugten Identitätsanbietern bietet Benutzern eine vertraute Erfahrung.

  • Steigern Sie die Performance des Remote-Zugriffs, indem Sie das umfangreiche globale Netzwerk von Cloudflare nutzen. Benutzer profitieren von einer schnellen Performance von überall auf der Welt.

  • Eliminieren Sie implizites Vertrauen in die innerhalb des Netzwerks befindlichen Nutzer. Authentifizieren Sie jede Anfrage auf der Grundlage von Benutzeridentität, Gerätestatus und anderen kontextbezogenen Faktoren.

  • Erweitern Sie Ihre ZTNA-Bereitstellung mit der Zeit Starten Sie mit dem clientlosen Zugriff für eine schnelle Amortisation, fügen Sie dann clientbasierte Fähigkeiten hinzu und ergänzen Sie Inline RBI und DLP, oder automatisieren Sie mit Terraform.

Strategien, um die VPN-Abschaffung zu beschleunigen

Applied Systems ersetzte sein schleppendes
VPN mit Cloudflare

Applied Systems musste die schlechte VPN-Performance in den Griff bekommen, die Komplexität der Verwaltung reduzieren und gleichzeitig die Risiken beseitigen, die mit der Gewährung des vollen Netzwerkzugangs für die Benutzer verbunden sind.

Das Unternehmen ersetzte seine VPN-Lösungen und solche für ausgehende Verbindungen zum Internet durch die SSE-Plattform von Cloudflare. Das Ergebnis: Applied Systems hat eine detailliertere Zugriffskontrolle, eine konsolidierte Verwaltung und eine höhere Benutzerfreundlichkeit.


„Wir haben großartige Rückmeldungen zu Cloudflare Zero Trust erhalten – die Lösung ist leichter zu implementieren und besser für unsere Mitarbeitenden. Wir sind als Unternehmen viel sicherer, und das mit dem gleichen Zeitaufwand.“

Bereit für Ihren VPN-Ersatz?

Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare verbessert die Zugriffskontrolle und Übersicht

Mit der einheitlichen Plattform der Cloud-nativen Services von Cloudflare können Unternehmen ein Zero Trust-Sicherheitsmodell implementieren , das den internen Zugriff besser schützt als VPNs.

Modulare Architektur

Erfüllen Sie eine ganze Reihe von Sicherheits- und Netzwerkanforderungen, indem Sie von der umfassenden Interoperabilität und den anpassbaren Netzwerkdiensten profitieren.

Performance

Bessere Nutzererfahrungen mit einem globalen Netzwerk, das etwa 50 ms von ~95 % der Internetnutzer entfernt ist.

Bedrohungsdaten

Verhindern Sie mehr Angriffe mit Informationen, die durch die Beobachtung (Proxying) von ~20 % des Internets und die tägliche Blockierung von ~215 Milliarden Bedrohungen gewonnen werden.

Einheitliche Schnittstelle

Schluss mit Tool-Wildwuchs und Alarmmüdigkeit – vereinen Sie alle Sicherheitsdienste für hybride Arbeit in einer Benutzeroberfläche.

Häufig gestellte Fragen zum VPN-Ersatz

