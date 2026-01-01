Applied Systems musste die schlechte VPN-Performance in den Griff bekommen, die Komplexität der Verwaltung reduzieren und gleichzeitig die Risiken beseitigen, die mit der Gewährung des vollen Netzwerkzugangs für die Benutzer verbunden sind.

Das Unternehmen ersetzte seine VPN-Lösungen und solche für ausgehende Verbindungen zum Internet durch die SSE-Plattform von Cloudflare. Das Ergebnis: Applied Systems hat eine detailliertere Zugriffskontrolle, eine konsolidierte Verwaltung und eine höhere Benutzerfreundlichkeit.



