Die Connectivity Cloud von Cloudflare hilft Ihnen, die Zero Trust-Einführung zu beschleunigen. Ergänzen – und ersetzen – Sie Ihr VPN, indem Sie Ihre risikoreichsten Benutzer und Anwendungen schnell auslagern.
Beschleunigen Sie die Einführung eines Zero Trust-Sicherheitsmodells und reduzieren Sie das Risiko kostspieliger Sicherheitsverstöße.
Reduzieren Sie IT-Tickets und beschleunigen Sie das Onboarding neuer Mitarbeitender mit einer modernisierten Zugriffsstrategie und umfassender Transparenz.
Schluss mit der frustrierenden Nutzung eines VPNs – mit nahtlosem, latenzarmem Zugriff auf Anwendungen und andere Ressourcen, unterstützt durch unser riesiges globales Netzwerk.
Erweitern Sie den Umfang des VPN-Ersatzes über Anwendungen und Netzwerke hinaus auf die Infrastruktur.
Setzen Sie der schlechten Performance und den inhärenten Schwachstellen des VPN-Zugangs ein Ende – mit dem Zero Trust Network Access (ZTNA)-Service von Cloudflare.
Create a consistent, SaaS-like login process across all internal resources. Die Integration mit bevorzugten Identitätsanbietern bietet Benutzern eine vertraute Erfahrung.
Steigern Sie die Performance des Remote-Zugriffs, indem Sie das umfangreiche globale Netzwerk von Cloudflare nutzen. Benutzer profitieren von einer schnellen Performance von überall auf der Welt.
Eliminieren Sie implizites Vertrauen in die innerhalb des Netzwerks befindlichen Nutzer. Authentifizieren Sie jede Anfrage auf der Grundlage von Benutzeridentität, Gerätestatus und anderen kontextbezogenen Faktoren.
Erweitern Sie Ihre ZTNA-Bereitstellung mit der Zeit Starten Sie mit dem clientlosen Zugriff für eine schnelle Amortisation, fügen Sie dann clientbasierte Fähigkeiten hinzu und ergänzen Sie Inline RBI und DLP, oder automatisieren Sie mit Terraform.
Applied Systems musste die schlechte VPN-Performance in den Griff bekommen, die Komplexität der Verwaltung reduzieren und gleichzeitig die Risiken beseitigen, die mit der Gewährung des vollen Netzwerkzugangs für die Benutzer verbunden sind.
Das Unternehmen ersetzte seine VPN-Lösungen und solche für ausgehende Verbindungen zum Internet durch die SSE-Plattform von Cloudflare. Das Ergebnis: Applied Systems hat eine detailliertere Zugriffskontrolle, eine konsolidierte Verwaltung und eine höhere Benutzerfreundlichkeit.
Mit der einheitlichen Plattform der Cloud-nativen Services von Cloudflare können Unternehmen ein Zero Trust-Sicherheitsmodell implementieren , das den internen Zugriff besser schützt als VPNs.
Erfüllen Sie eine ganze Reihe von Sicherheits- und Netzwerkanforderungen, indem Sie von der umfassenden Interoperabilität und den anpassbaren Netzwerkdiensten profitieren.
Bessere Nutzererfahrungen mit einem globalen Netzwerk, das etwa 50 ms von ~95 % der Internetnutzer entfernt ist.
Verhindern Sie mehr Angriffe mit Informationen, die durch die Beobachtung (Proxying) von ~20 % des Internets und die tägliche Blockierung von ~215 Milliarden Bedrohungen gewonnen werden.
Schluss mit Tool-Wildwuchs und Alarmmüdigkeit – vereinen Sie alle Sicherheitsdienste für hybride Arbeit in einer Benutzeroberfläche.