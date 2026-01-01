Registrieren
Sicheres hybrides Arbeiten mit Cloudflare

Erfahren Sie mehr über die spezifischen Anwendungsfälle für hybrides Arbeiten, die Sie mit unseren Cloud-nativen Services umsetzen können.
Die Sicherung hybrider Arbeitsformen umfasst viele Sicherheitsdisziplinen und erfordert Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen.

Erfahren Sie, wie Cloudflare Ihre Anwendungsfälle erfüllt und die wichtigsten Sicherheitsprozesse vereinfacht.

ANWENDUNGSGEBIETE
Schatten-IT und -KI erkennen

Verwalten Sie den Zugriff und die Nutzung von SaaS-Apps und KI-Tools dank besserer Sichtbarkeit und Kontrolle mit:

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP

Mehr dazu
Sichere GenAI-Nutzung durch Mitarbeitende

Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, jedes KI-Tool sicher zu nutzen – mit Kontrolle der Sichtbarkeit und Nutzung:

  • Cloudflare Zero Trust

Mehr dazu
Ersetzen Sie Ihr VPN

Vereinfachen Sie komplizierte, überlastete VPNs mit einem moderneren, skalierbaren Ansatz, mit:

  • Cloudflare Access

Mehr dazu
Schützen Sie sich vor Multi-Channel-Phishing

Mehrschichtiger Schutz über den Posteingang hinaus: Sichern Sie E-Mail, SMS und Collaboration-Apps mit Cloudflare und nutzen Sie:

  • E-Mail-Sicherheit von Cloudflare

  • Cloudflare Zero Trust

Mehr dazu
Sicherer Drittzugriff

Bieten Sie Drittanbietern eine erstklassige Erfahrung mit schnellem, sicherem Zugang zu Anwendungen – mit:

  • Cloudflare Access

Mehr dazu
Begrenzen Sie Zugriffsrechte für die Infrastruktur

Erweitern Sie Zero-Trust-Kontrollen auf sensible Infrastrukturressourcen, ohne die Arbeitsabläufe von Entwicklern zu unterbrechen mit:

  • Cloudflare Access

Mehr dazu
Web-Sicherheit für Remote-Mitarbeitende

Implementieren Sie Schutz vor Schadsoftware in außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Beständigkeit auf der ganzen Welt mit:

  • Cloudflare Gateway

  • Browser Isolation von Cloudflare

Mehr dazu
Schützen Sie Sensible Daten

Verschaffen Sie sich Transparenz und Kontrolle über sensible Daten und Quellcode in Web-, SaaS- sowie privaten Apps und reduzieren Sie Risiken mit:

  • Cloudflare Zero Trust

Mehr dazu
Phishing-beständige MFA aktivieren

Verhindern Sie Phishing und die gefährlichsten Bedrohungsvektoren dank FIDO2-konformer MFA und Zero Trust mit:

  • Cloudflare Access

Mehr dazu
Schutz des öffentlichen und für Gäste bestimmten WLAN

Sie können Netzwerke vor Cyberbedrohungen schützen und das Nutzererlebnis im Gast-WLAN optimieren.

  • DNS-Filterung von Cloudflare

Mehr dazu
Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereinfacht die Sicherheit der hybriden Belegschaft

Unsere modulare Plattform und unser Netzwerk erleichtern es, jede Verbindung zu sichern, sodass Benutzer auf jedem Gerät und an jedem Ort sicher und produktiv mit Anwendungen und dem Internet arbeiten können.

Ease of use orange
Einfachere Implementierung

Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.

Performance acceleration rocket orange
Endnutzererlebnis

Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.

Cloud multi orange
Agile Architektur

Verbessern Sie Ihre SASE-Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Konvergenter Schutz

Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.

Wie Sie SASE-Plattformen für vorrangige Anwendungsfälle bewerten

eBook herunterladen
Canva nutzt Cloudflare zum Schutz seiner hybriden Belegschaft mit über 3500 Mitarbeitenden

Canva suchte nach einer effektiven Methode, um die Anwendungsnutzung durch seine globale Benutzerbasis von 3500 Mitarbeitenden und mehreren Drittanbieter-Agenturen zu verwalten und zu schützen.

Mit Cloudflare Access, dem ZTNA-Service von Cloudflare, ist es für die Sicherheitsteams von Canva viel einfacher, neue Benutzer an- und abzumelden und ihre Netzwerkaktivitäten nachzuverfolgen.

Dank Cloudflare Access mussten wir kein eigenes Identitäts- und Zugriffsmanagementsystem entwickeln...wir wollten den Beschäftigten in CanvaWorld verschiedene Berechtigungsstufen zuweisen und mit Access lässt sich das ganz leicht umsetzen.“

