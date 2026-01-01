Die Sicherung hybrider Arbeitsformen umfasst viele Sicherheitsdisziplinen und erfordert Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen.
Erfahren Sie, wie Cloudflare Ihre Anwendungsfälle erfüllt und die wichtigsten Sicherheitsprozesse vereinfacht.
Verwalten Sie den Zugriff und die Nutzung von SaaS-Apps und KI-Tools dank besserer Sichtbarkeit und Kontrolle mit:
Cloudflare CASB
Cloudflare DLP
Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, jedes KI-Tool sicher zu nutzen – mit Kontrolle der Sichtbarkeit und Nutzung:
Cloudflare Zero Trust
Vereinfachen Sie komplizierte, überlastete VPNs mit einem moderneren, skalierbaren Ansatz, mit:
Cloudflare Access
Mehrschichtiger Schutz über den Posteingang hinaus: Sichern Sie E-Mail, SMS und Collaboration-Apps mit Cloudflare und nutzen Sie:
E-Mail-Sicherheit von Cloudflare
Cloudflare Zero Trust
Bieten Sie Drittanbietern eine erstklassige Erfahrung mit schnellem, sicherem Zugang zu Anwendungen – mit:
Cloudflare Access
Erweitern Sie Zero-Trust-Kontrollen auf sensible Infrastrukturressourcen, ohne die Arbeitsabläufe von Entwicklern zu unterbrechen mit:
Cloudflare Access
Implementieren Sie Schutz vor Schadsoftware in außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Beständigkeit auf der ganzen Welt mit:
Cloudflare Gateway
Browser Isolation von Cloudflare
Verschaffen Sie sich Transparenz und Kontrolle über sensible Daten und Quellcode in Web-, SaaS- sowie privaten Apps und reduzieren Sie Risiken mit:
Cloudflare Zero Trust
Verhindern Sie Phishing und die gefährlichsten Bedrohungsvektoren dank FIDO2-konformer MFA und Zero Trust mit:
Cloudflare Access
Sie können Netzwerke vor Cyberbedrohungen schützen und das Nutzererlebnis im Gast-WLAN optimieren.
DNS-Filterung von Cloudflare
Unsere modulare Plattform und unser Netzwerk erleichtern es, jede Verbindung zu sichern, sodass Benutzer auf jedem Gerät und an jedem Ort sicher und produktiv mit dem Internet, Apps und der Infrastruktur arbeiten können.
Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.
Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.
Verbessern Sie Ihre SASE-Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.
Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.
Canva suchte nach einer effektiven Methode, um die Anwendungsnutzung durch seine globale Benutzerbasis von 3500 Mitarbeitenden und mehreren Drittanbieter-Agenturen zu verwalten und zu schützen.
Mit Cloudflare Access, dem ZTNA-Service von Cloudflare, ist es für die Sicherheitsteams von Canva viel einfacher, neue Benutzer an- und abzumelden und ihre Netzwerkaktivitäten nachzuverfolgen.