Cloudflare vereinfacht den Zugriff, die Authentifizierung, Autorisierung und das Auditing für Infrastrukturziele (SSH, RDP) — ohne die Arbeitsabläufe von Entwicklern zu stören.
Vermeiden Sie die Komplexität veralteter PAM- oder Do-it-yourself-Lösungen mit einem einfachen, granularen Richtlinien-Editor und integrierter Audit-Protokollierung.
Zero Trust-Kontrollen können implementiert werden, ohne die Arbeitsabläufe von Entwickler-, DevOps- oder Site Reliability Engineering (SRE)-Teams zu stören.
Erzielen Sie einen sicheren Entwicklerzugriff auf die Infrastruktur und einen umfassenderen VPN-Ersatz durch denselben Zero Trust-Netzwerkzugang (ZTNA) -Service.
Cloudflare integriert nativ die erworbene Technologie1 von BastionZero in den bestehenden ZTNA -Dienst, um den Betrieb für einen sicheren Infrastrukturzugriff zu vereinfachen.
Sie können Zero Trust-Zugriffsrichtlinien für Zielrechner erstellen und Ports, Protokolle und den Verbindungskontext der Nutzer festlegen (z. B. Root- oder ec2-Nutzer).
Wahren Sie die Flexibilität der Entwicklerinnen und Entwickler. Die Lösungen fügen sich in ihre bestehenden SSH-Arbeitsabläufe ein – ohne spezielle Kommandozeilen oder Befehle. Authentifizierung mittels Identität und Gerätekontext
Es wird ein klarer Überblick geschaffen und jeder SSH-Befehl von Endnutzenden protokolliert, was die Einhaltung rechtlicher Vorgaben erleichtert.
Die einheitliche Plattform von Cloudflare mit cloudnativen Sicherheits- und Konnektivitätsdiensten ist die ideale Grundlage für Anwendungs-, Internet- und Infrastrukturzugriff:
Fügen Sie neue Zielressourcen und Nutzer schnell hinzu – mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform.
Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.
Verbessern Sie Ihre SASE -Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und modularen, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.
Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.