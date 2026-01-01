Registrieren

Privilegierter Zugriff auf Infrastruktur mit Cloudflare

Erweitern Sie Zero-Trust-Kontrollen auf sensible Infrastrukturressourcen

Cloudflare vereinfacht den Zugriff, die Authentifizierung, Autorisierung und das Auditing für Infrastrukturziele (SSH, RDP) — ohne die Arbeitsabläufe von Entwicklern zu stören.

CLOUDFLARE MACHT DEN UNTERSCHIED
Security shield zero trust blue
Risiko reduzieren

Verhindern Sie SSH -Schlüssel-Leaks und mindern Sie RDP -Schwachstellen, die sensible Infrastrukturen ungeschützt lassen können.

Ease of use orange
Geschäftsabläufe optimieren

Vermeiden Sie die Komplexität veralteter PAM- oder Do-it-yourself-Lösungen mit einem einfachen, granularen Richtlinien-Editor und integrierter Audit-Protokollierung.

Code Web approved - orange
Entwickler unterstützen

Zero Trust-Kontrollen können implementiert werden, ohne die Arbeitsabläufe von Entwickler-, DevOps- oder Site Reliability Engineering (SRE)-Teams zu stören.

Tools konsolidieren

Erzielen Sie einen sicheren Entwicklerzugriff auf die Infrastruktur und einen umfassenderen VPN-Ersatz durch denselben Zero Trust-Netzwerkzugang (ZTNA) -Service.

FUNKTIONSWEISE

Verknüpfung von privilegierten Infrastrukturzugriffsrechten mit ZTNA

Cloudflare integriert nativ die erworbene Technologie1 von BastionZero in den bestehenden ZTNA -Dienst, um den Betrieb für einen sicheren Infrastrukturzugriff zu vereinfachen.

Sie können Zero Trust-Zugriffsrichtlinien für Zielrechner erstellen und Ports, Protokolle und den Verbindungskontext der Nutzer festlegen (z. B. Root- oder ec2-Nutzer).

Wahren Sie die Flexibilität der Entwicklerinnen und Entwickler. Die Lösungen fügen sich in ihre bestehenden SSH-Arbeitsabläufe ein – ohne spezielle Kommandozeilen oder Befehle. Authentifizierung mittels Identität und Gerätekontext

  • Browserbasierter RDP-Zugang für Auftragnehmende und nicht verwaltete Geräte durch einen leistungsstarken Proxy. Kein Guacamole mehr.

Es wird ein klarer Überblick geschaffen und jeder SSH-Befehl von Endnutzenden protokolliert, was die Einhaltung rechtlicher Vorgaben erleichtert.

Sind Sie bereit, die Verwaltung des Infrastrukturzugriffs zu optimieren?

Kontakt
Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare stärkt die Sicherheit und vereinfacht gleichzeitig den Betrieb

Die einheitliche Plattform von Cloudflare mit cloudnativen Sicherheits- und Konnektivitätsdiensten ist die ideale Grundlage für Anwendungs-, Internet- und Infrastrukturzugriff:

Ease of use orange
Einfachere Implementierung

Fügen Sie neue Zielressourcen und Nutzer schnell hinzu – mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Nutzererlebnis

Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.

Cloud multi orange
Agile Architektur

Verbessern Sie Ihre SASE -Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und modularen, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Konvergenter Schutz

Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.

Ressourcen

Blog

Erfahren Sie, wie Cloudflares kurzlebige SSH-Zertifikate dazu beitragen, zero trust Prinzipien in die Infrastruktur zu integrieren.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Blog

Erfahren Sie mehr über den hochperformanten RDP-Proxy von Cloudflare, der clientlosen Infrastrukturzugriff für nicht-verwaltete Geräte bietet.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Dokumentation

Erfahren Sie, wie Sie Zielressourcen (z. B. SSH- oder RDP-Server), Zugriffsrichtlinien, Befehlsprotokollierung und vieles mehr konfigurieren.

Technische Dokumentation lesen
1 Das Diagramm zeigt, wie die erworbene BastionZero-Technologie auf native Weise in den ZTNA-Dienst von Cloudflare eingebunden und auf native Weise neu aufgebaut wird. Eine Liste der derzeit unterstützten Funktionen finden Sie in der technischen Dokumentation von Access for Infrastructure.

