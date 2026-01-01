Cloudflare integriert nativ die erworbene Technologie1 von BastionZero in den bestehenden ZTNA -Dienst, um den Betrieb für einen sicheren Infrastrukturzugriff zu vereinfachen.

Sie können Zero Trust-Zugriffsrichtlinien für Zielrechner erstellen und Ports, Protokolle und den Verbindungskontext der Nutzer festlegen (z. B. Root- oder ec2-Nutzer).

Wahren Sie die Flexibilität der Entwicklerinnen und Entwickler. Die Lösungen fügen sich in ihre bestehenden SSH-Arbeitsabläufe ein – ohne spezielle Kommandozeilen oder Befehle. Authentifizierung mittels Identität und Gerätekontext

Browserbasierter RDP-Zugang für Auftragnehmende und nicht verwaltete Geräte durch einen leistungsstarken Proxy. Kein Guacamole mehr.

Es wird ein klarer Überblick geschaffen und jeder SSH-Befehl von Endnutzenden protokolliert, was die Einhaltung rechtlicher Vorgaben erleichtert.