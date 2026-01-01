Cloudflareは、BastionZeroから取得したテクノロジー1を既存のZTNAサービスにネイティブに再構築し、インフラアクセスの安全を確保するための運用を簡素化しています。対象機器に対してZero Trustアクセスポリシーを作成し、利用するポート、プロトコル、ユーザー接続コンテキスト（ルートまたはec2-user）を指定します。開発者の俊敏性を維持しながら、既存のSSHワークフローにシームレスに統合 — 特別なCLIやコマンドは不要です。ID およびデバイスのコンテキストを使用して認証を行います。- ブラウザベースのRDPアクセスを、高性能プロキシを介して、請負業者や非管理デバイスに提供します。グアカモーレはもう不要です。すべてのエンドユーザーの SSH コマンドを明確に可視化し、ログに記録することで、コンプライアンス監査の要件をサポートします。