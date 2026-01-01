Cloudflareは、開発者のワークフローを中断することなく、インフラターゲット（SSH、RDP）へのアクセス、認証、認可、および監査を簡素化します。
シンプルできめ細かいポリシーエディターと監査ロギングを内蔵し、従来のPAMやDIYソリューションの複雑さを回避します。
Zero Trust制御を導入し、開発者、DevOps、サイト・リライアビリティ・エンジニアリング（SRE）チームの本来の作業を妨げることのない環境を提供します。
Cloudflareは、BastionZeroから取得したテクノロジー1を既存のZTNAサービスにネイティブに再構築し、インフラアクセスの安全を確保するための運用を簡素化しています。対象機器に対してZero Trustアクセスポリシーを作成し、利用するポート、プロトコル、ユーザー接続コンテキスト（ルートまたはec2-user）を指定します。開発者の俊敏性を維持しながら、既存のSSHワークフローにシームレスに統合 — 特別なCLIやコマンドは不要です。ID およびデバイスのコンテキストを使用して認証を行います。- ブラウザベースのRDPアクセスを、高性能プロキシを介して、請負業者や非管理デバイスに提供します。グアカモーレはもう不要です。すべてのエンドユーザーの SSH コマンドを明確に可視化し、ログに記録することで、コンプライアンス監査の要件をサポートします。
クラウドネイティブなセキュリティと接続サービスを統合したCloudflareのプラットフォームは、アプリケーション、インターネット、およびインフラストラクチャアクセスの理想的な基盤です：
APIとTerraformによる直感的な自動化、統合管理、柔軟な導入方法を通じて、新しいターゲットリソースとユーザーをすばやく追加できます。
すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。
単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASE実装をより効率的に強化できます。
パブリックおよびプライベートトラフィック向けの既存のポイントソリューションを統合し、セキュリティとネットワークのモダナイゼーションの取り組みを加速します。