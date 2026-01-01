Me interesa

Acceso privilegiado a la infraestructura con Cloudflare

Amplía los controles Zero Trust a los recursos de infraestructura sensibles

Cloudflare simplifica el acceso, la autenticación, la autorización y la auditoría para objetivos de infraestructura (SSH, RDP), sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Seguridad shield zero trust
Reduce los riesgos

Evita las fugas de claves SSH y mitiga las vulnerabilidades de RDP que pueden dejar expuesta la infraestructura sensible.

Ease of use orange
Optimizar las operaciones

Evita la complejidad de las soluciones PAM y DIY heredadas, con un editor de políticas simple y detallado, y un registro de auditoría integrado.

Code Web approved - orange
Brinda soporte a los flujos de trabajo del desarrollador

Implementa controles Zero Trust que no interrumpan al desarrollador, DevOps o flujos nativos de los equipos de ingeniería en confiabilidad de sitios (SRE).

Consolidar las herramientas

Consiga un acceso seguro para desarrolladores a la infraestructura y una sustitución más amplia de VPN a través del mismo servicio de Acceso a la red Zero Trust.

CÓMO FUNCIONA

Convergencia de acceso de infraestructura con privilegios y ZTNA

Cloudflare está reconstruyendo de forma nativa la tecnología adquirida1 de BastionZero en el servicio ZTNA existente para simplificar las operaciones de acceso seguro a la infraestructura.

Crea políticas de acceso Zero Trust para determinadas máquinas y especifica puertos, protocolos y contexto de conexión de usuarios específicos (p. ej., root o ec2-user).

Mantiene la agilidad de los desarrolladores adaptándolos a sus flujos de trabajo SSH existentes, sin CLI ni comandos especiales. Autenticar mediante identidad y contexto de dispositivo.

  • Proporcionar acceso RDP basado en navegador para contratistas y dispositivos no administrados a través de un proxy de alto rendimiento. Se acabó el Guacamole.

Respalda los requisitos de auditoría de cumplimiento normativo brindando una visibilidad clara y registrando cada comando de usuario final.

¿Listo para optimizar la gestión del acceso a la infraestructura?

Te ayudamos
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare refuerza la seguridad a la vez que simplifica las operaciones

La plataforma unificada de Cloudflare de servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la base ideal para el acceso a aplicaciones, Internet e infraestructura:

Ease of use orange
Implementación más sencilla

Agrega nuevos recursos objetivo y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiencia del usuario final

Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitectura ágil

Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protección consolidada

Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.

Recursos

Slide 1 of 3
Blog

Comprenda cómo los certificados SSH de corta duración de Cloudflare ayudan a implementar los principios de Zero Trust en la infraestructura.

Leer blog
Blog thumbnail
Blog

Descubre cómo el proxy RDP de Cloudflare ofrece acceso sin agente a la infraestructura desde dispositivos no administrados, con alto rendimiento.

Leer blog
Blog thumbnail
Documentación

Descubre cómo configurar los recursos de destino (como servidores SSH o RDP), las políticas de acceso, el registro de comandos y mucho más.

Leer documentos técnicos
Blog

Comprenda cómo los certificados SSH de corta duración de Cloudflare ayudan a implementar los principios de Zero Trust en la infraestructura.

Leer blog
Blog thumbnail
Blog

Descubre cómo el proxy RDP de Cloudflare ofrece acceso sin agente a la infraestructura desde dispositivos no administrados, con alto rendimiento.

Leer blog
Blog thumbnail
Documentación

Descubre cómo configurar los recursos de destino (como servidores SSH o RDP), las políticas de acceso, el registro de comandos y mucho más.

Leer documentos técnicos
Blog

Comprenda cómo los certificados SSH de corta duración de Cloudflare ayudan a implementar los principios de Zero Trust en la infraestructura.

Leer blog
Blog thumbnail
Blog

Descubre cómo el proxy RDP de Cloudflare ofrece acceso sin agente a la infraestructura desde dispositivos no administrados, con alto rendimiento.

Leer blog
Blog thumbnail
Documentación

Descubre cómo configurar los recursos de destino (como servidores SSH o RDP), las políticas de acceso, el registro de comandos y mucho más.

Leer documentos técnicos

1 El diagrama refleja la tecnología adquirida de BastionZero que se está reconstruyendo de forma nativa en el servicio ZTNA de Cloudflare. Para obtener una lista de las funciones actualmente admitidas que ya se ofrecen, consulta la documentación técnica de Access for Infrastructure.

PRIMEROS PASOS

SOLUCIONES

SOPORTE

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

INTERÉS PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadTérminos de usoInformar sobre problemas de seguridadConfianza y seguridadMarca comercial