Cloudflare simplifica el acceso, la autenticación, la autorización y la auditoría para objetivos de infraestructura (SSH, RDP), sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores.
Evita la complejidad de las soluciones PAM y DIY heredadas, con un editor de políticas simple y detallado, y un registro de auditoría integrado.
Implementa controles Zero Trust que no interrumpan al desarrollador, DevOps o flujos nativos de los equipos de ingeniería en confiabilidad de sitios (SRE).
Consiga un acceso seguro para desarrolladores a la infraestructura y una sustitución más amplia de VPN a través del mismo servicio de Acceso a la red Zero Trust.
Cloudflare está reconstruyendo de forma nativa la tecnología adquirida1 de BastionZero en el servicio ZTNA existente para simplificar las operaciones de acceso seguro a la infraestructura.
Crea políticas de acceso Zero Trust para determinadas máquinas y especifica puertos, protocolos y contexto de conexión de usuarios específicos (p. ej., root o ec2-user).
Mantiene la agilidad de los desarrolladores adaptándolos a sus flujos de trabajo SSH existentes, sin CLI ni comandos especiales. Autenticar mediante identidad y contexto de dispositivo.
Respalda los requisitos de auditoría de cumplimiento normativo brindando una visibilidad clara y registrando cada comando de usuario final.
La plataforma unificada de Cloudflare de servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la base ideal para el acceso a aplicaciones, Internet e infraestructura:
Agrega nuevos recursos objetivo y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.
Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.