Cloudflare natywnie przebudowuje technologię1 od BastionZero do istniejącej usługi ZTNA, aby uprościć operacje związane z bezpiecznym dostępem do infrastruktury.

Utwórz zasady dostępu modelu Zero Trust dla maszyn docelowych i określ porty, protokoły oraz kontekst połączeń użytkownika (np. root lub ec2-user).

Utrzymaj elastyczność programistów, dopasowując się do ich istniejących przepływów pracy SSH — bez specjalnych interfejsów CLI czy poleceń. Uwierzytelnij przy użyciu tożsamości i kontekstu urządzenia.

Zapewnij oparty na przeglądarce dostęp RDP dla wykonawców i urządzeń niezarządzanych za pośrednictwem wysokowydajnego serwera proxy. Koniec Guacamole.

Spełnij wymagania dotyczące audytów zgodności, zapewniając wyraźną widoczność i rejestrowanie każdego polecenia SSH użytkownika końcowego.