Cloudflare upraszcza dostęp, uwierzytelnianie, autoryzację i audyt dla celów infrastruktury (SSH, RDP) — bez zakłócania pracy programistów.
Uniknij złożoności związanej ze starszymi rozwiązaniami PAM lub rozwiązaniami tworzonymi we własnym zakresie, korzystając z prostego, szczegółowego edytora zasad oraz wbudowanego mechanizmu rejestracji zdarzeń.
Wdrażaj środki kontroli w modelu Zero Trust bez zakłócania natywnych przepływów pracy zespołów programistycznych, DevOps czy inżynierii niezawodności witryny (SRE) .
Uzyskaj bezpieczny dostęp dla programistów do infrastruktury i szersze możliwości zastąpienia VPN dzięki tej samej usłudze dostęp do sieci w modelu Zero Trust.
Cloudflare natywnie przebudowuje technologię1 od BastionZero do istniejącej usługi ZTNA, aby uprościć operacje związane z bezpiecznym dostępem do infrastruktury.
Utwórz zasady dostępu modelu Zero Trust dla maszyn docelowych i określ porty, protokoły oraz kontekst połączeń użytkownika (np. root lub ec2-user).
Utrzymaj elastyczność programistów, dopasowując się do ich istniejących przepływów pracy SSH — bez specjalnych interfejsów CLI czy poleceń. Uwierzytelnij przy użyciu tożsamości i kontekstu urządzenia.
Zapewnij oparty na przeglądarce dostęp RDP dla wykonawców i urządzeń niezarządzanych za pośrednictwem wysokowydajnego serwera proxy. Koniec Guacamole.
Spełnij wymagania dotyczące audytów zgodności, zapewniając wyraźną widoczność i rejestrowanie każdego polecenia SSH użytkownika końcowego.
Kompleksowa platforma Cloudflare, łącząca natywne chmurowe usługi zabezpieczeń i łączności, stanowi idealną podstawę dostępu do aplikacji, Internetu i infrastruktury:
Szybko dodawaj nowe zasoby docelowe i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom on-ramp i intuicyjnej automatyzacji poprzez API i Terraform.
Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.
Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.
Skonsoliduj istniejące, punktowe rozwiązania dla ruchu publicznego i prywatnego, i przyspiesz modernizację zabezpieczeń oraz sieci.