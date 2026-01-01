Zarejestruj się
Przypadki użycia
eyeball - round icon
Wykryj szarą strefę IT i sztuczną inteligencję

Zarządzaj dostępem do aplikacji SaaS i narzędzi SI i korzystaniem z nich z lepszą widocznością i kontrolą:

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP (ochrona przed wyciekiem danych)

Dowiedz się więcej
Zapewnij bezpieczne korzystanie z generatywnej SI przez pracowników

Umożliw swoim zespołom bezpieczne korzystanie z dowolnych narzędzi AI dzięki widoczności i kontroli użytkowania, wykorzystując:

  • Cloudflare Zero Trust

Dowiedz się więcej
Zero Trust shield - round icon
Zastąp VPN

Uprość skomplikowane, przeciążone połączenia VPN dzięki bardziej nowoczesnemu, skalowalnemu podejściu:

  • Cloudflare Access

Dowiedz się więcej
Phishing round icon
Ochrona przed phishingiem wielokanałowym

Warstwowa ochrona wykraczająca poza samą skrzynką odbiorczą — zabezpiecz pocztę e-mail, skrzynkę SMS i aplikacje do współpracy dzięki Cloudflare:

  • Cloudflare Email Security

  • Cloudflare Zero Trust

Dowiedz się więcej
User multi - round icon
Bezpieczny dostęp stron trzecich

Zapewnij najwyższej jakości doświadczenia współpracownikom zewnętrznym dzięki szybkiemu i bezpiecznemu dostępowi do aplikacji:

  • Cloudflare Access

Dowiedz się więcej
Server 1 - round icon
Zapewnianie uprzywilejowanego dostępu do infrastruktury

Rozszerz kontrolę w modelu Zero Trust na wrażliwe zasoby w swojej infrastrukturze bez zakłócania pracy programistów:

  • Cloudflare Access

Dowiedz się więcej
filtering - round icon
Bezpieczeństwo w sieci dla pracowników zdalnych

Wdrażaj ochronę przed złośliwym oprogramowaniem z wyjątkową szybkością i spójnością na całym świecie:

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare Browser Isolation

Dowiedz się więcej
data protection - round icon
Ochrona wrażliwych danych

Odzyskaj kontrolę nad wrażliwymi danymi i kodem źródłowym w aplikacjach internetowych, SaaS i prywatnych oraz zyskaj wgląd w ich użytkowanie:

  • Cloudflare Zero Trust

Dowiedz się więcej
Security fingerprint - round icon
Aktywacja uwierzytelniania wieloskładnikowego odpornego na phishing

Zapobiegaj atakom phishingowym i najbardziej niebezpiecznym wektorom zagrożeń dzięki zgodnemu ze standardem FIDO2 uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu i wykorzystaniu modelu Zero Trust:

  • Cloudflare Access

Dowiedz się więcej
Icon round Wifi
Bezpieczeństwo publicznych sieci Wi-Fi oraz sieci Wi-Fi dla gości

Chroń przed zagrożeniami cybernetycznymi, egzekwuj zasady korzystania oraz optymalizuj doświadczenia użytkowników w sieciach WiFi dla gości.

  • Filtrowanie DNS Cloudflare

Dowiedz się więcej
Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud firmy Cloudflare upraszcza zapewnianie bezpieczeństwa pracy hybrydowej

Nasza kompozytowa platforma i sieć ułatwiają zabezpieczenie dowolnego połączenia, dzięki czemu użytkownicy na dowolnym urządzeniu w dowolnej lokalizacji mogą zachować bezpieczeństwo i produktywność, korzystając z aplikacji i Internetu

Nasza komponowalna platforma i sieć ułatwiają zabezpieczenie dowolnego połączenia, dzięki czemu użytkownicy na dowolnym urządzeniu w dowolnej lokalizacji mogą zachować bezpieczeństwo i produktywność podczas korzystania z aplikacji, infrastruktury i Internetu.

Ease of use orange
Prostsze wdrażanie

Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Doświadczenie użytkownika końcowego

Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.

Cloud multi orange
Architektura Agile

Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Zintegrowana ochrona

Skonsoliduj istniejące, punktowe rozwiązania dla ruchu publicznego i prywatnego, i przyspiesz modernizację zabezpieczeń oraz sieci.

Jak oceniać platformy SASE pod kątem zastosowań o wysokim priorytecie

Pobierz e‑book
Canva wykorzystuje Cloudflare do ochrony ponad
3500 pracowników hybrydowych.

Canva potrzebowała skutecznego sposobu zarządzania i ochrony użytkowania aplikacji w swojej globalnej bazie użytkowników składającej się z 3500 pracowników i wielu agencji zewnętrznych.

Dzięki Cloudflare Access, usłudze ZTNA firmy Cloudflare, zespołom ds. bezpieczeństwa Canva znacznie łatwiej jest wdrażać i wyłączać nowych użytkowników oraz śledzić ich aktywność w sieci.

"Cloudflare Access uchronił nas przed koniecznością opracowania własnego systemu zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)... chcieliśmy nadać pracownikom różne poziomy uprawnień w CanvaWorld, a Access pozwala nam to zrobić z łatwością”.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Cloudflare ds. pakietu Enterprise

Skontaktuj się z nami

