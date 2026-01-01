Zabezpieczenie pracy hybrydowej obejmuje wiele dyscyplin bezpieczeństwa i wymaga uwagi i współpracy w całej firmie.
Zobacz, w jaki sposób Cloudflare realizuje Twoje potrzeby i upraszcza kluczowe procesy bezpieczeństwa.
Zarządzaj dostępem do aplikacji SaaS i narzędzi SI i korzystaniem z nich z lepszą widocznością i kontrolą:
Cloudflare CASB
Cloudflare DLP (ochrona przed wyciekiem danych)
Umożliw swoim zespołom bezpieczne korzystanie z dowolnych narzędzi AI dzięki widoczności i kontroli użytkowania, wykorzystując:
Cloudflare Zero Trust
Uprość skomplikowane, przeciążone połączenia VPN dzięki bardziej nowoczesnemu, skalowalnemu podejściu:
Cloudflare Access
Warstwowa ochrona wykraczająca poza samą skrzynką odbiorczą — zabezpiecz pocztę e-mail, skrzynkę SMS i aplikacje do współpracy dzięki Cloudflare:
Cloudflare Email Security
Cloudflare Zero Trust
Zapewnij najwyższej jakości doświadczenia współpracownikom zewnętrznym dzięki szybkiemu i bezpiecznemu dostępowi do aplikacji:
Cloudflare Access
Rozszerz kontrolę w modelu Zero Trust na wrażliwe zasoby w swojej infrastrukturze bez zakłócania pracy programistów:
Cloudflare Access
Wdrażaj ochronę przed złośliwym oprogramowaniem z wyjątkową szybkością i spójnością na całym świecie:
Cloudflare Gateway
Cloudflare Browser Isolation
Odzyskaj kontrolę nad wrażliwymi danymi i kodem źródłowym w aplikacjach internetowych, SaaS i prywatnych oraz zyskaj wgląd w ich użytkowanie:
Cloudflare Zero Trust
Zapobiegaj atakom phishingowym i najbardziej niebezpiecznym wektorom zagrożeń dzięki zgodnemu ze standardem FIDO2 uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu i wykorzystaniu modelu Zero Trust:
Cloudflare Access
Chroń przed zagrożeniami cybernetycznymi, egzekwuj zasady korzystania oraz optymalizuj doświadczenia użytkowników w sieciach WiFi dla gości.
Filtrowanie DNS Cloudflare
Nasza komponowalna platforma i sieć ułatwiają zabezpieczenie dowolnego połączenia, dzięki czemu użytkownicy na dowolnym urządzeniu w dowolnej lokalizacji mogą zachować bezpieczeństwo i produktywność podczas korzystania z aplikacji, infrastruktury i Internetu.
Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.
Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.
Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.
Canva potrzebowała skutecznego sposobu zarządzania i ochrony użytkowania aplikacji w swojej globalnej bazie użytkowników składającej się z 3500 pracowników i wielu agencji zewnętrznych.
Dzięki Cloudflare Access, usłudze ZTNA firmy Cloudflare, zespołom ds. bezpieczeństwa Canva znacznie łatwiej jest wdrażać i wyłączać nowych użytkowników oraz śledzić ich aktywność w sieci.