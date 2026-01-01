Zapewnienie dostępu wewnętrznego dla kontrahentów, partnerów i użytkowników zewnętrznych może zwiększać ryzyko i utrudniać zarządzanie. Dowiedz się, jak connectivity cloud firmy Cloudflare umożliwia bezpieczne i proste łączenie użytkowników zewnętrznych z kluczowymi aplikacjami i infrastrukturą.
Chroń kluczowe zasoby i dane wrażliwe, wdrażając dla użytkowników zewnętrznych minimalny zakres uprawnień w oparciu o zasady Zero Trust.
Unikaj konfigurowania dostępu przez VPN lub wysyłania urządzeń firmowych. Teraz użytkownicy zewnętrzni mogą uwierzytelniać się za pomocą urządzeń niezarządzanych w ramach prostego przepływu danych dostępowych opartego na przeglądarce.
Skróć czas i obniż koszty zarządzania dostępem. Obsługa wielu dostawców tożsamości umożliwia zapewnienie dostępu użytkownikom zewnętrznym bez konieczności tworzenia tożsamości firmowych na potrzeby jednokrotnego logowania (SSO).
Oferowana przez Cloudflare usługa dostępu do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA) zapewnia bezproblemowy dostęp dla użytkowników zewnętrznych — z kontrolą danych w przeglądarce. Można wymusić dostęp z najmniejszymi uprawnieniami dla aplikacji internetowych i infrastruktury (takiej jak serwery RDP) bez dodatkowych kosztów zarządzania.
Unikaj przyjmowania użytkowników zewnętrznych do scentralizowanego dostawcy tożsamości. Dzięki ZTNA możesz używać wielu źródeł tożsamości, aby przyznawać dostęp użytkownikom do każdej aplikacji.
Pozwól podwykonawcom na korzystanie z istniejących tożsamości pochodzących z LinkedIn, GitHub, Google lub od innych dostawców, aby zapewnić bezproblemowe logowanie.
Uprość proces wdrażania, unikając oprogramowania w punktach końcowych. Oferowany przez Cloudflare odwrotny serwer proxy zapewnia bezpieczny dostęp bez klienta do aplikacji internetowych i terminali w przeglądarce, nawet na urządzeniach niezarządzanych.
Ulepsz swoje wdrożenie dostępu dla podmiotów zewnętrznych, dodając funkcje zdalnej izolacji przeglądarki (RBI) w trybie bez klienta oraz ochrony przed wyciekiem danych (DLP), aby dodatkowo zapobiec ryzyku eksfiltracji danych.
Platforma do projektowania graficznego Canva jest używana przez dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Rosnące zatrudnienie oraz zlecanie większej ilości prac programistom zewnętrznym spowodowały, że menedżerowie ds. IT potrzebowali lepszego sposobu uwierzytelniania użytkowników i monitorowania korzystania z aplikacji.
Canva wdrożyła rozwiązanie Cloudflare Access, aby zapewnić bezpieczny dostęp do aplikacji wewnętrznych. Firma poprawiła bezpieczeństwo, wyeliminowała nieefektywne korzystanie z haseł współdzielonych i uniknęła konieczności tworzenia wewnętrznego systemu zarządzania tożsamościami i dostępem. Narzędzie Cloudflare Access ułatwiło i lepiej zabezpieczyło proces wdrażania pracowników i współpracowników, a także ich odchodzenia z firmy.
Ujednolicona platforma natywnych usług chmurowych Cloudflare ułatwia bezpieczny dostęp do zasobów wewnętrznych dla użytkowników zewnętrznych bez zwiększania obciążeń związanych z zarządzaniem.
Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.
Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.
Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym chmurowym usługom, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.