Platforma do projektowania graficznego Canva jest używana przez dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Rosnące zatrudnienie oraz zlecanie większej ilości prac programistom zewnętrznym spowodowały, że menedżerowie ds. IT potrzebowali lepszego sposobu uwierzytelniania użytkowników i monitorowania korzystania z aplikacji.



Canva wdrożyła rozwiązanie Cloudflare Access, aby zapewnić bezpieczny dostęp do aplikacji wewnętrznych. Firma poprawiła bezpieczeństwo, wyeliminowała nieefektywne korzystanie z haseł współdzielonych i uniknęła konieczności tworzenia wewnętrznego systemu zarządzania tożsamościami i dostępem. Narzędzie Cloudflare Access ułatwiło i lepiej zabezpieczyło proces wdrażania pracowników i współpracowników, a także ich odchodzenia z firmy.



