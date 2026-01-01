Zarejestruj się

Bezpieczny dostęp dla podmiotów zewnętrznych dzięki Cloudflare

Zapewnij użytkownikom zewnętrznym doskonałe doświadczenie, oferując szybki i bezpieczny dostęp do aplikacji i infrastruktury
Zapewnienie dostępu wewnętrznego dla kontrahentów, partnerów i użytkowników zewnętrznych może zwiększać ryzyko i utrudniać zarządzanie. Dowiedz się, jak connectivity cloud firmy Cloudflare umożliwia bezpieczne i proste łączenie użytkowników zewnętrznych z kluczowymi aplikacjami i infrastrukturą.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Tarcza ochronna w modelu Zero Trust
Unikaj wymykania się uprawnień spod kontroli

Chroń kluczowe zasoby i dane wrażliwe, wdrażając dla użytkowników zewnętrznych minimalny zakres uprawnień w oparciu o zasady Zero Trust.

Szybsze wdrażanie i wycofywanie

Unikaj konfigurowania dostępu przez VPN lub wysyłania urządzeń firmowych. Teraz użytkownicy zewnętrzni mogą uwierzytelniać się za pomocą urządzeń niezarządzanych w ramach prostego przepływu danych dostępowych opartego na przeglądarce.

Usprawnij zarządzanie

Skróć czas i obniż koszty zarządzania dostępem. Obsługa wielu dostawców tożsamości umożliwia zapewnienie dostępu użytkownikom zewnętrznym bez konieczności tworzenia tożsamości firmowych na potrzeby jednokrotnego logowania (SSO).

JAK TO DZIAŁA

Pewnie zarządzaj dostępem dla podmiotów zewnętrznych dzięki szczegółowym zasadom zabezpieczeń

Dostęp dla podmiotów zewnętrznych — jak to działa — diagram

Oferowana przez Cloudflare usługa dostępu do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA) zapewnia bezproblemowy dostęp dla użytkowników zewnętrznych — z kontrolą danych w przeglądarce. Można wymusić dostęp z najmniejszymi uprawnieniami dla aplikacji internetowych i infrastruktury (takiej jak serwery RDP) bez dodatkowych kosztów zarządzania.

Zapoznaj się z architekturą referencyjną SASE
Wiele źródeł tożsamości

Unikaj przyjmowania użytkowników zewnętrznych do scentralizowanego dostawcy tożsamości. Dzięki ZTNA możesz używać wielu źródeł tożsamości, aby przyznawać dostęp użytkownikom do każdej aplikacji.

Istniejące tożsamości

Pozwól podwykonawcom na korzystanie z istniejących tożsamości pochodzących z LinkedIn, GitHub, Google lub od innych dostawców, aby zapewnić bezproblemowe logowanie.

Dostęp w trybie bez klienta

Uprość proces wdrażania, unikając oprogramowania w punktach końcowych. Oferowany przez Cloudflare odwrotny serwer proxy zapewnia bezpieczny dostęp bez klienta do aplikacji internetowych i terminali w przeglądarce, nawet na urządzeniach niezarządzanych.

Ochrona danych

Ulepsz swoje wdrożenie dostępu dla podmiotów zewnętrznych, dodając funkcje zdalnej izolacji przeglądarki (RBI) w trybie bez klienta oraz ochrony przed wyciekiem danych (DLP), aby dodatkowo zapobiec ryzyku eksfiltracji danych.

Canva korzysta z rozwiązań Cloudflare, aby usprawnić zarządzanie dostępem

Platforma do projektowania graficznego Canva jest używana przez dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Rosnące zatrudnienie oraz zlecanie większej ilości prac programistom zewnętrznym spowodowały, że menedżerowie ds. IT potrzebowali lepszego sposobu uwierzytelniania użytkowników i monitorowania korzystania z aplikacji.

Canva wdrożyła rozwiązanie Cloudflare Access, aby zapewnić bezpieczny dostęp do aplikacji wewnętrznych. Firma poprawiła bezpieczeństwo, wyeliminowała nieefektywne korzystanie z haseł współdzielonych i uniknęła konieczności tworzenia wewnętrznego systemu zarządzania tożsamościami i dostępem. Narzędzie Cloudflare Access ułatwiło i lepiej zabezpieczyło proces wdrażania pracowników i współpracowników, a także ich odchodzenia z firmy.


„Rozwiązanie Cloudflare Access uratowało nas przed koniecznością opracowywania własnego systemu do zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM)”.

— Dyrektor ds. infrastruktury, Canva

Chcesz porozmawiać o swoich potrzebach w zakresie dostępu dla podmiotów zewnętrznych?

Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud firmy Cloudflare upraszcza dostęp dla podmiotów zewnętrznych

Ujednolicona platforma natywnych usług chmurowych Cloudflare ułatwia bezpieczny dostęp do zasobów wewnętrznych dla użytkowników zewnętrznych bez zwiększania obciążeń związanych z zarządzaniem.

Prostsze wdrażanie

Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.

Doświadczenie użytkownika końcowego

Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.

Architektura Agile

Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym chmurowym usługom, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.

Zintegrowana ochrona

Skonsoliduj istniejące, punktowe rozwiązania dla ruchu publicznego i prywatnego, i przyspiesz modernizację zabezpieczeń oraz sieci.

Zasoby

Blog

Dowiedz się więcej na temat wydajnego serwera proxy RDP firmy Cloudflare, który zapewnia niezarządzanym urządzeniom dostęp do infrastruktury bez klientów.

Przeczytaj wpis na blogu
Dokumentacja

Przejdź krok po kroku przez serię modułów, które pomogą Ci zabezpieczyć dostęp do zasobów wewnętrznych bez konieczności korzystania z klienta urządzenia.

Pobierz przewodnik wdrażania
Webinarium

Zobacz rozszerzone demo możliwości Cloudflare w zakresie zabezpieczania bezklientowego dostępu zdalnego dla zewnętrznych kontrahentów i urządzeń BYOD pracowników.

Obejrzyj webinarium na żądanie
Najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpiecznego dostępu dla podmiotów zewnętrznych

