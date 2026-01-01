Me interesa

Ofrece a los usuarios externos una experiencia excepcional, con acceso rápido y seguro a las aplicaciones y la infraestructura
Brindar acceso interno a los proveedores, socios y otros usuarios externos puede presentar riesgos de seguridad y complicaciones de gestión. Conoce cómo la conectividad cloud de Cloudflare hace que sea fácil y seguro conectar a los usuarios de terceros a las principales aplicaciones e infraestructura.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Evita la acumulación de privilegios

Protege los recursos críticos y los datos confidenciales implementando un acceso de privilegio mínimo para los usuarios externos en función de los principios Zero Trust.

Agiliza los procesos de incorporación y salida de colaboradores

Evita configurar el acceso a la VPN o suministrar dispositivos corporativos. Ahora los usuarios externos pueden autenticarse con dispositivos no gestionados a través de un flujo de acceso simple basado en navegador.

Simplifica la gestión

Reduce el tiempo y los costos de la gestión de acceso. La compatibilidad con varios proveedores de identidad te permite brindar acceso a los usuarios externos sin tener que suministrar identidades corporativas para el inicio de sesión único (SSO).

CÓMO FUNCIONA

Gestiona con seguridad el acceso de terceros con políticas de seguridad detalladas

El servicio de acceso a la red Zero Trust (ZTNA) de Cloudflare brinda acceso de manera eficiente a los usuarios externos, con controles de datos a través del navegador. Puedes aplicar el acceso de privilegio mínimo para aplicaciones web e infraestructura (como servidores RDP) sin costos de gestión adicionales.

Varias fuentes de identidad

Evita la incorporación de usuarios externos a tu proveedor de identidad centralizado. Con ZTNA, puedes utilizar varios orígenes de identidad para otorgar acceso de usuario a cada aplicación.

Identidades existentes

Permite que los proveedores traigan sus identidades existentes de LinkedIn, GitHub, Google u otros proveedores para una experiencia de inicio de sesión sin dificultades.

Acceso sin clientes

Simplifica la incorporación evitando software de puntos finales. El proxy inverso de Cloudflare ofrece un acceso sin cliente seguro a las aplicaciones web y los terminales en el navegador, incluso en dispositivos no gestionados.

Protección de datos

Mejora tu implementación de acceso de terceros agregando las funciones de aislamiento remoto del navegador (RBI) y prevención de pérdida de datos (DLP) sin cliente para evitar aún más los riesgos de exfiltración de datos.

Canva utiliza Cloudflare para simplificar la gestión del acceso

Decenas de millones de usuarios en todo el mundo utilizan la plataforma de diseño gráfico de Canva. A medida que la empresa fue contratando más empleados y externalizando más tareas a desarrolladores externos, los responsables informáticos necesitaban un mejor sistema para autenticar a los usuarios y para hacer un seguimiento del uso de las aplicaciones.

Canva adoptó Cloudflare Access para brindar acceso seguro a las aplicaciones internas. La empresa ha mejorado la seguridad, ha eliminado la utilización ineficaz de las contraseñas compartidas y ha evitado el desarrollo de un sistema interno de gestión de identidad y acceso. Con Cloudflare Access, los procesos de incorporación y de baja de los empleados y proveedores son más fáciles y seguros.


"Cloudflare Access evitó que tuviéramos que desarrollar nuestro propio sistema de administración de identidades y acceso (IAM).

— Responsable de infraestructura, Canva

¿Quieres hablar sobre tus necesidades relacionadas con el acceso de terceros?

¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica el acceso de terceros

La plataforma unificada de Cloudflare de servicios nativos de nube facilita el acceso seguro a los recursos internos para los usuarios externos, sin carga de gestión adicional.

Implementación más sencilla

Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.

Experiencia del usuario final

Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Arquitectura ágil

Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Protección consolidada

Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.

Recursos

Blog

Descubre cómo el proxy RDP de Cloudflare ofrece acceso sin agente a la infraestructura desde dispositivos no administrados, con alto rendimiento.

Leer blog
Documentación

Consulta una serie de módulos que te ayudarán a proteger el acceso a tus recursos internos sin un cliente de dispositivo, paso a paso.

Obtener la guía de implementación
Seminario web

Mira una demostración detallada sobre cómo Cloudflare protege el acceso remoto sin agente para terceros y equipos BYOD.

Ver seminario web on demand
Preguntas frecuentes sobre el acceso seguro de terceros

