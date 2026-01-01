Decenas de millones de usuarios en todo el mundo utilizan la plataforma de diseño gráfico de Canva. A medida que la empresa fue contratando más empleados y externalizando más tareas a desarrolladores externos, los responsables informáticos necesitaban un mejor sistema para autenticar a los usuarios y para hacer un seguimiento del uso de las aplicaciones.



Canva adoptó Cloudflare Access para brindar acceso seguro a las aplicaciones internas. La empresa ha mejorado la seguridad, ha eliminado la utilización ineficaz de las contraseñas compartidas y ha evitado el desarrollo de un sistema interno de gestión de identidad y acceso. Con Cloudflare Access, los procesos de incorporación y de baja de los empleados y proveedores son más fáciles y seguros.



