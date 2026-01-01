Brindar acceso interno a los proveedores, socios y otros usuarios externos puede presentar riesgos de seguridad y complicaciones de gestión. Conoce cómo la conectividad cloud de Cloudflare hace que sea fácil y seguro conectar a los usuarios de terceros a las principales aplicaciones e infraestructura.
Protege los recursos críticos y los datos confidenciales implementando un acceso de privilegio mínimo para los usuarios externos en función de los principios Zero Trust.
Evita configurar el acceso a la VPN o suministrar dispositivos corporativos. Ahora los usuarios externos pueden autenticarse con dispositivos no gestionados a través de un flujo de acceso simple basado en navegador.
Reduce el tiempo y los costos de la gestión de acceso. La compatibilidad con varios proveedores de identidad te permite brindar acceso a los usuarios externos sin tener que suministrar identidades corporativas para el inicio de sesión único (SSO).
El servicio de acceso a la red Zero Trust (ZTNA) de Cloudflare brinda acceso de manera eficiente a los usuarios externos, con controles de datos a través del navegador. Puedes aplicar el acceso de privilegio mínimo para aplicaciones web e infraestructura (como servidores RDP) sin costos de gestión adicionales.
Evita la incorporación de usuarios externos a tu proveedor de identidad centralizado. Con ZTNA, puedes utilizar varios orígenes de identidad para otorgar acceso de usuario a cada aplicación.
Permite que los proveedores traigan sus identidades existentes de LinkedIn, GitHub, Google u otros proveedores para una experiencia de inicio de sesión sin dificultades.
Simplifica la incorporación evitando software de puntos finales. El proxy inverso de Cloudflare ofrece un acceso sin cliente seguro a las aplicaciones web y los terminales en el navegador, incluso en dispositivos no gestionados.
Mejora tu implementación de acceso de terceros agregando las funciones de aislamiento remoto del navegador (RBI) y prevención de pérdida de datos (DLP) sin cliente para evitar aún más los riesgos de exfiltración de datos.
Decenas de millones de usuarios en todo el mundo utilizan la plataforma de diseño gráfico de Canva. A medida que la empresa fue contratando más empleados y externalizando más tareas a desarrolladores externos, los responsables informáticos necesitaban un mejor sistema para autenticar a los usuarios y para hacer un seguimiento del uso de las aplicaciones.
Canva adoptó Cloudflare Access para brindar acceso seguro a las aplicaciones internas. La empresa ha mejorado la seguridad, ha eliminado la utilización ineficaz de las contraseñas compartidas y ha evitado el desarrollo de un sistema interno de gestión de identidad y acceso. Con Cloudflare Access, los procesos de incorporación y de baja de los empleados y proveedores son más fáciles y seguros.
La plataforma unificada de Cloudflare de servicios nativos de nube facilita el acceso seguro a los recursos internos para los usuarios externos, sin carga de gestión adicional.
Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.
Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.