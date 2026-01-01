Cloudflare Access verifica y protege el acceso de usuarios y terceros a todas tus aplicaciones autoalojadas, SaaS y no web, incluso las herramientas de IA, y ayuda a mitigar el riesgo y a garantizar experiencias de usuario eficaces.

Comprueba el contexto detallado, como la identidad y el estado del dispositivo para cada solicitud, con el fin de brindar un acceso rápido y fiable en toda tu empresa.