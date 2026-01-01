Simplifica la seguridad de SASE y del espacio de trabajo
Conecta y protege a tus usuarios, aplicaciones, redes y agentes de IA con nuestra plataforma unificada nativa de nube
Demasiados procesos de adopción de SASE se ven obstaculizados por “plataformas” fragmentadas y una pesada carga de deuda técnica. La conectividad cloud de Cloudflare es la respuesta moderna: una plataforma modular que se adapta a cualquier caso de uso para simplificar la protección de tu entorno de trabajo y modernizar tu red.
BENEFICIOS
Mejora la eficiencia informática y la experiencia del usuario, mientras reduces el riesgo cibernético
Gestión optimizada de TI y redes
Acelera tu implementación de SASE. Con una sola red y centro de control con seguridad incorporada, Cloudflare conecta y protege todo tu entorno, aumentando la eficiencia del equipo de TI en un 13 %.
Experiencias del usuario fiables
Garantiza una conectividad rápida y fiable con una protección constante desde cualquier lugar. Ofrece seguridad en el espacio de trabajo para tu empresa utilizando la misma infraestructura crítica que protege aproximadamente el 20 % de la web.
Reducción de riesgos y costos cibernéticos
Habilita el acceso con privilegios mínimos y protege tus datos con políticas de seguridad Zero Trust y conectividad preparada para la era cuántica. Cloudflare mejora la eficiencia del equipo de seguridad en un 29 %.
RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS
Opinión de los principales analistas
Cloudflare fue reconocida como empresa visionaria en el informe Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms
Obtuvo la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.º trimestre de 2025
Cloudflare se destaca como "competidor sólido" en The Forrester Wave™: Email, Messaging, and Security Solutions, 2.° trimestre de 2025
Cómo Cloudflare ofrece SASE
Seguridad del espacio de trabajo
Red como servicio
Arquitectura de red
Rampas de acceso y conectores
Guía del comprador sobre casos de uso de SASE
Uso seguro de la IA generativa y agéntica por parte de los usuarios
Principales casos de uso
Identificación de Shadow IT e IA
Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y las herramientas de IA con mejor visibilidad y control.
Uso seguro de la IA generativa por parte de los usuarios
Capacita a tus equipos para utilizar cualquier herramienta de IA de forma segura con controles de visibilidad y uso
Sustituye tu VPN
Simplifica el acceso remoto con una alternativa moderna y flexible que reemplaza las VPN complicadas y pesadas.
Detén las amenazas de phishing selectivo
Protege el correo electrónico y otras aplicaciones de colaboración contra BEC, malware, enlaces maliciosos y ataques impulsados por IA.
Protege el acceso de terceros
Brinda una experiencia de primer nivel para colaboradores externos con un acceso rápido y seguro a las aplicaciones y la infraestructura.
Protege el tráfico web para los trabajadores remotos
Aplica la protección contra el malware con una velocidad y uniformidad excepcionales en todo el mundo.
Cloudflare ayuda a Conrad Electronic a ofrecer seguridad zero trust y a reducir los costos de red
"Todo es más fácil con Cloudflare. Todos los recursos internos y externos que tienen una cuenta con nuestro proveedor de identidad se pueden conectar rápidamente a sistemas específicos mediante un inicio de sesión único. El hecho de no tener que mantener 1000 perfiles de VPN mejora nuestra seguridad y nos permite ahorrar tiempo y dinero".
Casos prácticos de soluciones de seguridad para SASE y espacios de trabajo
PRODUCTOS
Consolida la seguridad y moderniza tu red
Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)
Aplica controles de acceso detallados para los recursos internos.
Puerta de enlace web segura (SWG)
Protege e inspecciona el tráfico web corporativo para mitigar los riesgos.
Aislamiento remoto del navegador (RBI)
Protege contra las amenazas y los datos en Internet, sin afectar el rendimiento.
Recursos
PUBLICACIÓN DIGITAL
Guía de implementación de SASE para los CISO
Moderniza la seguridad de las filiales con la adopción de medidas iniciales accesibles, como el filtrado de DNS basado en ubicación.
Blog
Criptografía poscuántica en la plataforma de Cloudflare
Obtén información sobre las protecciones postcuánticas para el acceso zero trust y filtrado de contenido en la web.
Documentación
Evoluciona a SASE con la arquitectura de referencia de Cloudflare
Comienza a modernizar tu seguridad y redes con SASE
Comenta tus principales casos de uso con nuestro equipo, o comienza hoy mismo una prueba de concepto con nuestro plan gratuito.