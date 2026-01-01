Protege al equipo de trabajo remoto contra el malware, el ransomware y otras amenazas en línea, y al mismo tiempo puedes proteger los datos, las finanzas y la reputación de tu organización.
Mejora tu protección contra amenazas empezando con el filtrado de DNS y agregando progresivamente controles integrales de puerta de enlace web segura (SWG) y visibilidad dondequiera que se encuentren tus usuarios, todo ello sin interrumpir su productividad.
Evita las infecciones de malware, las fugas de datos, el phishing y mucho más. Anticípate a las amenazas con información dinámica e integrada sobre amenazas.
Escala la protección en todo tu equipo de trabajo híbrido y remoto. Mejora la experiencia de los usuarios con un filtrado rápido y no intrusivo, y ofrece un 100 % de tiempo activo.
Reduce las tareas manuales automatizando los flujos de trabajo relacionados con políticas. Reduce el tiempo promedio de detección (MTTD) y respuesta (MTTR). Adopta una configuración que puedas "establecer y olvidar".
Sustituye las herramientas existentes por la seguridad nativa de nube. Reduce el número de proveedores y contratos para reducir los gastos de inversión y el costo total de propiedad.
Recupera la visibilidad y aplica una protección uniforme en todo tu equipo de trabajo remoto; moderniza la seguridad de Internet con funcionalidades de la plataforma de servicios de seguridad en el perímetro (SSE) de Cloudflare.
Bouvet, una empresa escandinava de consultoría de comunicaciones digitales y de TI, buscaba un enfoque más sencillo y consolidado para proteger a su equipo de trabajo híbrido.
Actualmente, la empresa utiliza Cloudflare para proteger a sus usuarios remotos y en la oficina contra las amenazas en línea con servicios como el filtrado de DNS, la inspección de SWG y el aislamiento remoto del navegador (RBI), entre otros.
En el proceso, Bouvet ha podido reemplazar las herramientas existentes y aplicar políticas de seguridad de Internet uniformes para los 2300 empleados y las 17 oficinas de Noruega y Suecia, todo con un único proveedor.
Migra a Cloudflare empezando con el filtrado de DNS para obtener una rápida rentabilidad, y luego desarrolla tu propio enfoque de la seguridad web sobre esa base.
Varias opciones de implementación con y sin un cliente de dispositivo. Un único administrador de políticas para políticas de DNS, HTTP, DLP y de aislamiento.
Mejores experiencias de los usuarios remotos con una red global que está a unos 50 ms de aproximadamente el 95 % de los usuarios de Internet.
Modelos de detección de amenazas respaldados por IA y basados en la visibilidad de Cloudflare de aproximadamente 61 billones de consultas por día.
Consolida las funcionalidades SSE / Zero Trust en la plataforma unificada y el plano de control de Cloudflare.