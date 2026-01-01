Me interesa

Seguridad web para los trabajadores remotos con Cloudflare

Sencilla protección contra el malware que se aplica con gran rapidez y uniformidad en todo el mundo

Protege al equipo de trabajo remoto contra el malware, el ransomware y otras amenazas en línea, y al mismo tiempo puedes proteger los datos, las finanzas y la reputación de tu organización.

Mejora tu protección contra amenazas empezando con el filtrado de DNS y agregando progresivamente controles integrales de puerta de enlace web segura (SWG) y visibilidad dondequiera que se encuentren tus usuarios, todo ello sin interrumpir su productividad.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Mitiga los riesgos de Internet

Evita las infecciones de malware, las fugas de datos, el phishing y mucho más. Anticípate a las amenazas con información dinámica e integrada sobre amenazas.

icon scale aqua
Impulsa el crecimiento y la productividad

Escala la protección en todo tu equipo de trabajo híbrido y remoto. Mejora la experiencia de los usuarios con un filtrado rápido y no intrusivo, y ofrece un 100 % de tiempo activo.

Optimización automática de la plataforma
Simplifica las operaciones de seguridad

Reduce las tareas manuales automatizando los flujos de trabajo relacionados con políticas. Reduce el tiempo promedio de detección (MTTD) y respuesta (MTTR). Adopta una configuración que puedas "establecer y olvidar".

Icono del escudo de seguridad de protección
Consolida para reducir los costos

Sustituye las herramientas existentes por la seguridad nativa de nube. Reduce el número de proveedores y contratos para reducir los gastos de inversión y el costo total de propiedad.

CÓMO FUNCIONA

Filtra e inspecciona la actividad web

Single Vendor SASE launch / promotion

Recupera la visibilidad y aplica una protección uniforme en todo tu equipo de trabajo remoto; moderniza la seguridad de Internet con funcionalidades de la plataforma de servicios de seguridad en el perímetro (SSE) de Cloudflare.

  • Filtrado de DNS: bloquea el contenido perjudicial e inapropiado para mitigar el riesgo y aplicar políticas de uso aceptable.
  • SWG: direcciona mediante proxy e inspecciona todo el tráfico de Internet de las capas 4 y 7 en un único paso con filtros de DNS/IP/puerto/protocolo y controles de contenido HTTPS/SSH.
  • Aislamiento remoto del navegador (RBI) integrado de forma nativa: aísla los dispositivos locales del malware ejecutando el código del navegador en la red global de baja latencia de Cloudflare.
  • Prevención de pérdida de datos (DLP) integrada de forma nativa: detecta y bloquea los datos confidenciales en los archivos y el tráfico HTTP(S).
Ver arquitectura de referencia SASE
Single Vendor SASE launch / promotion
Bouvet utiliza Cloudflare para proteger el acceso a Internet y a la nube

Bouvet, una empresa escandinava de consultoría de comunicaciones digitales y de TI, buscaba un enfoque más sencillo y consolidado para proteger a su equipo de trabajo híbrido.

Actualmente, la empresa utiliza Cloudflare para proteger a sus usuarios remotos y en la oficina contra las amenazas en línea con servicios como el filtrado de DNS, la inspección de SWG y el aislamiento remoto del navegador (RBI), entre otros.

En el proceso, Bouvet ha podido reemplazar las herramientas existentes y aplicar políticas de seguridad de Internet uniformes para los 2300 empleados y las 17 oficinas de Noruega y Suecia, todo con un único proveedor.


"Dependemos de Cloudflare para reducir nuestra superficie de ataque, proteger nuestros puertos, filtrar amenazas y mejorar nuestro tráfico".

— Director de operaciones de seguridad, Bouvet

¿Estás listo para simplificar la protección de tus usuarios remotos en la web?

Te ayudamos
¿Por qué Cloudflare?

Seguridad web sencilla y rápida respaldada por la información sobre amenazas a gran escala

Migra a Cloudflare empezando con el filtrado de DNS para obtener una rápida rentabilidad, y luego desarrolla tu propio enfoque de la seguridad web sobre esa base.

Gestión sencilla y flexible

Varias opciones de implementación con y sin un cliente de dispositivo. Un único administrador de políticas para políticas de DNS, HTTP, DLP y de aislamiento.

Performance acceleration rocket orange
Aplicación uniforme

Mejores experiencias de los usuarios remotos con una red global que está a unos 50 ms de aproximadamente el 95 % de los usuarios de Internet.

GPU icon
Información sobre amenazas a gran escala

Modelos de detección de amenazas respaldados por IA y basados en la visibilidad de Cloudflare de aproximadamente 61 billones de consultas por día.

Shield with arrow icon
Una plataforma, una red

Consolida las funcionalidades SSE / Zero Trust en la plataforma unificada y el plano de control de Cloudflare.

Preguntas frecuentes sobre los equipos de trabajo remotos.

PRIMEROS PASOS

SOLUCIONES

SOPORTE

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

INTERÉS PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadTérminos de usoInformar sobre problemas de seguridadConfianza y seguridadMarca comercial